Recorrido y horario de la celebración de España tras ganar el Mundial: dónde empieza la rúa de la Selección en Madrid

Recorrido y horario de la celebración de España: llegada de la selección Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA España celebra en Madrid su segundo título mundial tras vencer a Argentina en la final disputada en Nueva Jersey. El equipo aterriza en Madrid el lunes 20 de julio a las 12:50 y será recibido oficialmente por el Rey y el presidente del Gobierno. La rúa de celebración comenzará a las 19:00 desde Moncloa y culminará en la Plaza de Cibeles, epicentro de los festejos. El Ayuntamiento ha implementado un operativo especial con cortes de tráfico y recomienda usar el Metro, aunque la estación Banco de España estará cerrada.

La selección española de fútbol ya tiene la tan ansiada segunda estrella en el pecho. Dieciséis años después de la histórica hazaña de Johannesburgo, La Roja ha vuelto a coronarse campeona del mundo tras una agónica final frente a Argentina en Nueva Jersey.

Ahora, la capital de España se paraliza por completo este lunes, 20 de julio, para acoger una celebración sin precedentes. Cientos de miles de aficionados teñirán de rojo las calles de Madrid para recibir a los jugadores, en un evento multitudinario que obligará a blindar el centro de la ciudad.

La intensa jornada de festejos comenzará nada más pisar suelo español. El aterrizaje de la expedición, que viaja procedente de Estados Unidos a bordo de un Airbus A350 de Iberia junto al preciado trofeo dorado, está previsto en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en torno a las 12:50 horas

¿A qué hora llega la Selección a Madrid?

Tras un breve y necesario descanso en su hotel de concentración, los campeones iniciarán su agenda institucional a las 16:30 horas con una recepción oficial en el Palacio de la Zarzuela, donde el Rey Felipe VI felicitará personalmente a la plantilla y al cuerpo técnico. Acto seguido, el equipo se trasladará al Palacio de la Moncloa para ser recibido por el presidente del Gobierno.

El momento más esperado por la marea roja arrancará a partir de las 19:00 horas, instante en el que los jugadores se subirán al ya tradicional autobús descapotable. El vehículo iniciará su multitudinaria rúa desde el Intercambiador de Moncloa. Desde ese punto, la caravana festiva descenderá por la calle Princesa, atravesará Alberto Aguilera y alcanzará la Plaza de Colón.

El gran colofón a este paseo triunfal tendrá lugar en la Plaza de Cibeles, convertida una vez más en el epicentro absoluto de las celebraciones. En este emblemático enclave madrileño se ha levantado el macroescenario principal donde los futbolistas ofrecerán la Copa del Mundo a los cientos de miles de seguidores congregados, repitiendo las imágenes imborrables que dejó la Eurocopa de 2024.

Plan de movilidad: calles cortadas y afecciones al transporte

Semejante movilización ciudadana ha obligado al Ayuntamiento de Madrid a ejecutar un plan especial de movilidad, respaldado por un despliegue policial de más de 600 efectivos.

Las autoridades advierten de complicaciones severas para circular en vehículo privado por el distrito Centro. Arterias fundamentales como la Plaza de Cibeles, el Paseo de Recoletos, el Paseo del Prado (en el tramo entre Neptuno y Cibeles), la calle Alcalá y la Gran Vía sufren cortes de tráfico totales que se prolongarán hasta la madrugada del martes.

En cuanto al transporte público, el consistorio recomienda encarecidamente el uso de la red de Metro para acceder a las inmediaciones del recorrido.

No obstante, por motivos estrictos de aforo y seguridad, la estación de Banco de España permanecerá clausurada durante toda la tarde. De igual manera, el servicio de superficie se verá gravemente alterado, con decenas de líneas de la EMT desviadas y múltiples bases de BiciMAD inoperativas a lo largo de todo el eje central de la celebración.