Madrid celebra el aumento del 9% del gasto medio de los turistas estadounidenses pese a las disputas comerciales

Se espera que la apertura de nuevas rutas incremente el turismo internacional en Madrid un 5% este año y un 25% a corto plazo.

Madrid refuerza su estrategia de turismo de lujo mediante nuevas rutas aéreas como Madrid-Toronto y alianzas con cadenas hoteleras internacionales.

Los estadounidenses alargan su estancia en Madrid más de una semana, incrementando notablemente su impacto económico en la región.

El gasto medio de los turistas estadounidenses en Madrid aumentó un 9,2% en abril, superando los 2.500 euros por visitante.

Las tensiones comerciales entre Washington y Bruselas y los conflictos geopolíticos no están afectando al turismo en Madrid. La llegada de visitantes americanos no para de crecer. El año pasado, Madrid alcanzó un récord histórico con un total de 9,9 millones de turistas internacionales, según el INE.

Y con ello, el gasto de los turistas también se ha elevado. El gasto medio de los visitantes estadounidenses aumentó un 9,2% en abril (datos más recientes) en comparación con el mismo periodo de 2025, según precisa Luis Fernando Martín Izquierdo, viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, en una entrevista con este diario.

En concreto, un visitante procedente de EEUU se deja de media unos 2.296 euros durante su estancia en España con un desembolso diario de 294 euros. Cifra que en Madrid ya está por encima de los 2.500 euros.

Además, en comparación con el resto de visitantes procedentes de Europa o regiones como Asia, los estadounidenses registran una permanencia notablemente superior. Alargan su estancia más de una semana, lo que eleva su impacto económico directo en la región.

"Estamos observando una tendencia muy positiva que consolida lo que lleva pasando desde hace años. Sobre todo desde la pandemia. Esto es un reflejo claro y una apuesta por la atracción del turismo de valor, de mayor calidad, que está encontrando en Madrid una propuesta para esos perfiles con mayor poder adquisitivo".

Una vez que el turista estadounidense llega a Madrid lo primero que hace es decantarse por la cultura y visitar la ciudad.

No obstante, según señala el viceconsejero, la gastronomía y el turismo de compras han cobrado un fuerte impulso y ya están escalando por encima de ellos.

Desde hace unos años, la Comunidad de Madrid, en alianza con el Ayuntamiento e Ifema, mantiene una estrategia conjunta para consolidar la región como un gran referente del turismo de lujo.

A través de iniciativas como Madrid Turismo by Ifema, la administración colabora con grandes cadenas hoteleras internacionales y compañías como Iberia para captar al viajero de alto impacto económico, impulsando nuevas rutas de largo radio.

Un ejemplo de ello, ha sido la recién estrenada ruta Madrid-Toronto, que fue inaugurada el pasado sábado con una ocupación del 95%. Así, Iberia ofrecerá 37.000 plazas para lo que queda de año y una cobertura de cinco vuelos semanales (lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos).

Con todo, se espera que esta ruta genere alrededor de 31 millones de euros para el PIB de ambos países, así como unos 15-18 millones en el caso de España.

Nuevas rutas

"La apertura de una ruta de largo radio, como ha sido el caso Madrid-Toronto es una oportunidad importantísima para posicionarnos en un mercado y también para incrementar el número de turistas a corto plazo", argumenta Martín Izquierdo.

Martín señala que cada año Madrid recibe la visita de alrededor de 100.000 turistas canadienses. Cabe destacar que se posiciona como el sexto país a nivel mundial que más gasta durante sus visitas al extranjero, por eso la capital quiere reforzar su apuesta con Norteamérica abriendo nuevas rutas de destino.

Así, con esta apertura se espera que, a corto plazo, el turismo se eleve un 25%.

En general, Madrid superó los 9,1 millones de visitantes en 2025. Una tendencia que continúa al alza, según el viceconsejero de Turismo.

"Los primeros meses de 2026 hemos seguido observando ese crecimiento. Aunque es pronto para dar una cifra definitiva, esperamos que el turismo internacional se eleve un 5% con respecto al año pasado", estima.