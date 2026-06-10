Un excandidato de Más Madrid, condenado a 9 años de prisión por violar a una alumna, que se suicidó antes de la sentencia

Los hechos ocurrieron durante el curso escolar 2019/2020, y Salazar ya tenía antecedentes penales cancelados por abuso sexual a otra menor de 13 años.

La sentencia también impone a Salazar 13 años de inhabilitación para trabajar con menores, libertad vigilada durante 17 años y la obligación de indemnizar a las víctimas con un total de 59.000 euros.

Una de las víctimas, Minerva Nieto Palacios, denunció la violación a los 15 años y se suicidó antes de conocerse la sentencia, tras años de problemas de salud mental derivados de los abusos.

Enrique Antonio Salazar, excandidato de Más Madrid y exprofesor, ha sido condenado a 10 años y 6 meses de prisión por agresión y abuso sexual continuado a cuatro alumnas.

Enrique Antonio Salazar, quien fuera número uno de la candidatura de Más Madrid-Verdes Equo en la localidad de Villanueva de la Cañada, ha sido condenado por los delitos de agresión y abuso sexual continuado contra cuatro de sus alumnas cuando era profesor de matemáticas del Instituto de Educación Secundaria Sapere Aude de Villanueva del Pardillo.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Madrid le condena a un total de 10 años y 6 meses de prisión. En concreto, 9 años por el delito continuado de agresión sexual con penetración sobre una joven que tenía menos de 16 años. También 1 año y 6 meses de prisión por el delito continuado de abuso sexual a otra de sus alumnas. Respecto a las otras dos menores, el tribunal no impuso penas privativas de libertad, sino sendas penas de 14 meses de multa.

Los hechos tuvieron lugar durante el curso escolar 2019/2020. Una de sus víctimas era Minerva Nieto Palacios, una joven que se quitó la vida años después, a los 21. Denunció a su profesor por violación cuando tenía 15, y el proceso judicial sufrió años de aplazamientos hasta que el pasado 13 de mayo la Audiencia Provincial dictó la sentencia.

Según los hechos probados, el excandidato de Más Madrid tenía antecedentes penales ya cancelados por un delito de abuso sexual a otra menor de tan solo 13 años. El primer episodio relevante se produce el 3 de octubre de 2019, cuando una alumna menor coloca sobre la mesa del profesor una corona con alusiones de contenido sexual que había sido preparada como broma entre compañeros. El docente reaccionó riéndose y diciéndole a la alumna que "desde los dieciséis años podía estar con hombres mayores de edad".

Después, al terminar la clase, se habría acercado a ella para decirle que "ya sé que no es legal, pero dos besos sí te podré dar", dándole dos besos que la menor percibió como "lentos y turbios".

"Ahora lo vas a entender"

El relato continúa con otra alumna a la que también habría besado después de un comentario en el que la menor señaló que ya tenía dieciséis años. A partir de ahí, el texto describe una dinámica de proximidad física y comentarios insinuantes: el profesor le guiñaba el ojo, le lanzaba besos por el pasillo y, en ocasiones posteriores, la llamaba a solas al aula.

En una de esas citas, con la clase a oscuras y las persianas bajadas, la habría sentado frente a él, le habría cogido las manos y acariciado mientras le preguntaba por el examen. En otro momento, le dijo: "¿Qué hago contigo?, con lo que yo te quiero". Entonces le dio un beso con lengua y la hizo sentarse sobre sus piernas, tocándole los pechos y los glúteos por encima de la ropa.

El episodio más grave se produjo el día 13 de diciembre de 2019. Minerva fue al aula del profesor durante el recreo, acompañada de otra compañera. Minerva entró en clase sola, mientras su amiga la esperaba en el pasillo. Entró en el aula, que estaba "en penumbras" y el profesor, le pidió a Minerva que se sentara en una silla frente a él.

Una vez sentados, el profesor la cogió las manos y le dijo que tenía dos charlas pendientes con ella, diciéndole, que la primera estaba relacionada con la intención que tienen los dibujos y las frases que ella deja en la pizarra de la clase. Ella le responde que son dibujos de cariño que realiza a todos los profesores, por lo que el profesor le dice que tiene que salir con gente de su edad.

Enrique Antonio Salazar le dijo que la segunda charla era sobre el tema de los estudios y que por tanto lo puede hablar en clase, pero Minerva insistió en saber por qué, y el profesor, según la sentencia, "la cogió de nuevo sus manos, se acercó a ella y le susurró que la quería besar, procediendo así a darle un beso en los labios con lengua. A continuación, el procesado le pidió a la menor que se sentara sobre sus piernas, lo que ella hizo, sentándose sobre la pierna derecha y con sus dos piernas entre las del profesor, momento en que éste comenzó a tocar los pechos y los glúteos, todo ello por encima de la ropa, mientras le vuelve a dar nuevamente un beso con lengua".

Así las cosas, sonó el timbre para reanudar las clases y el profesor le pidió que no contara nada de lo sucedido, pudiendo comprobar en ese momento la víctima que el profesor había cerrado el aula con llave. Minerva salió de la clase, y preocupada por lo que había pasado, volvió nuevamente al aula donde se encontraba el profesor para preguntarle qué iba a pasar tras lo ocurrido. Él le contestó: "Ahora lo vas a entender".

Entonces "la agarró de la cintura, cerró la puerta con llave y dirigió a Minerva hacia la mesa, le bajó el pantalón y el tanga y comenzó a tocarle la vagina, posteriormente él se bajó los pantalones y le introdujo su pene en la vagina de la menor, parando cuando ella se lo pidió".

Cinco días después, el profesor, mandó un mensaje a la víctima alegando que llevaba varios días sin acudir a clase: "Hola. Me han dicho que llevas un par de días malita. Espero que te recuperes pronto. Otra cosa: cuando te reincorpores me gustaría hablar contigo. A ver si mañana jueves vienes a clase y podemos hablar. Hasta mañana Yaiza".

Así se llamaba la víctima por aquel entonces. Como consecuencia de la agresión sexual, la sentencia describe que "sufrió un trastorno adaptativo con síntomas de ansiedad y depresión y trastorno de personalidad sin especificación".

Esta víctima, "como quiera que no soportaba las evocaciones que a su nombre le hacían a los hechos sufridos, decidió cambiarse el mismo, asumiendo el de Minerva". De igual forma, como consecuencia de los hechos, se vio obligada a cambiar de centro de estudios, incluso aunque el procesado ya no trabajaba allí.

Tras sucesivos y múltiples ingresos hospitalarios en unidades de psiquiatría (hasta ocho en el año 2020, el posterior a la violación), que incluyeron su hospitalización durante períodos prolongados, habiendo manifestado a sus familiares su imposibilidad de seguir adelante tras los hechos padecidos, la víctima acabó con su vida el pasado verano, a principios de agosto de 2025.

Además de estas dos víctimas, la sentencia condena al profesor y excandidato de Más Madrid por hechos contra otras dos alumnas. Con X, el profesor se habría mostrado muy cercano, le habría tocado el brazo, le acarició el pelo y la cara, la cogió de las manos y le comentó que era "buena alumna" y que, si seguía así, no tendría problemas para aprobar.

En otra ocasión le dijo que iba "muy guapa maquillada", acercándose a ella. Con la cuarta víctima, el relato menciona que se acercaba mucho para hablar, le tocaba los brazos, la espalda o el pelo, y le decía expresiones como "qué guapa vienes" o "qué guapa eres". A esta última la habría abrazado por detrás y susurrado "este año nos vamos a llevar muy bien", además de cogerle la mano y besarla cuando fue a enseñarle ejercicios.

50.000 euros por daños morales

La formación de Mónica García, Más Madrid, concurrió a las Elecciones Municipales 2023 con Enrique Antonio Salazar Dutrús como número uno a la alcaldía de Villanueva de la Cañada. Para entonces ya habían ocurrido los hechos por los que ahora se le condenan.

Además de las penas privativas de libertad, se le imponen 13 años de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que implique contacto directo y regular con menores de edad. Asimismo, se dictan medidas de libertad vigilada que suman 17 años y la prohibición estricta de aproximarse o comunicarse con las víctimas o sus familiares. Actualmente, sigue en contacto con otros menores a los que entrena al baloncesto.

En concepto de responsabilidad civil, el profesor indemnizará con 50.000 euros a la familia de Minerva, por daños morales, 5.000 euros a la segunda de las víctimas, y 2.000 euros a la tercera y a la cuarta. Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La familia ha impulsado en los últimos años un movimiento en las redes sociales para que el caso de su hija no cayera en el olvido. El anterior abogado de la familia intentó pactar ofreciendo 80.000 euros y dos años de condena. La familia señala que ni ellos ni el fiscal querían pactar. Querían justicia para Minerva.