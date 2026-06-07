Visita del Papa León XIV en Madrid, en directo | Horario de la misa en Cibeles, cortes de tráfico y agenda oficial de los actos del domingo del Papa
El domingo 7 de junio estará marcado por la Santa Misa en la Plaza Cibeles, que se celebrará a las 10.00 horas con altar principal frente al Palacio de Cibeles, que actuará como sacristía pontificia.
Por la tarde, a las 16.30 horas, León XIV mantendrá un encuentro privado con la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica.
A las 18.00 horas, el Papa participará en el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte', que tendrá lugar en el Movistar Arena. En este acto está previsto un discurso del Pontífice.
La jornada del domingo concluirá con una cena privada en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, programada para las 19.30 horas.
León XIV estará en la capital hasta el próximo martes 9 de junio. Después viajará a Barcelona hasta el día 11 y terminará la visita oficial el próximo viernes 12 de junio en Santa Cruz de Tenerife.
El Ministerio del Interior ha activado la fase más crítica del dispositivo de seguridad, que es "el mayor despliegue policial nunca antes diseñado". Policía Nacional y Guardia Civil movilizarán casi 15.000 efectivos y contarán con más de 1.000 vehículos terrestres y 16 aeronaves para blindar al pontífice.
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Medio millar de periodistas cubren desde la Plaza de CIbeles la misa que oficiará el papa
Medio millar de periodistas, informadores y creadores de contenido de todas las nacionalidades están acreditados para cubrir la misa por la festividad del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles de Madrid que presidirá este domingo el papa León XIV a partir de las diez de la mañana.
Han llegado pasadas las siete de la mañana en ocho autobuses desde el Centro de Prensa Internacional, situado en la Puerta del Sol, para colocarse en las tribunas habilitadas para cubrir la eucaristía en directo.
Entre ellos, dos profesionales de Perú que desde hace dos días están en Madrid para cubrir el viaje apostólico del papa por España que, además de la capital, hará parada en Barcelona y las islas Canarias.
También del equipo de redes de Conelpapa, de Misioneros digitales, está el padre adolfo Sosa, que participó en el cónclave que eligió al estadounidense y peruano Robert Prevost como pontífice el 8 de mayo de 2025.
The New York Times, CNN Portugal, Radio France, Reutres, AFP, Vatican News son algunos de los medios acreditados para el evento. En total hay más de 2.200 medios de comunicación nacionales e internacionales cubren la visita apostólica de León XIV.
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Cientos de personas hacen cola para acceder a la misa del papa en Cibeles
Cientos de personas hacen cola desde primera hora de la mañana en la plaza de Cibeles de Madrid y los alrededores, donde tendrá lugar la misa del papa este domingo, para acceder a los distintos sectores en los que el público tiene su lugar asignado con un código QR.
En las inmediaciones de las calles Gran Vía y Alcalá, grupos de voluntarios reciben instrucciones para atender a los asistentes mientras cientos de personas empiezan a coger sitio frente a las vallas para la misa, que comenzará a las diez de la mañana, aunque los accesos estarán abiertos de siete a nueve.