Noa, de 17, e Ilvira, de 90 años: las gallegas que crean una alfombra de 30.000 claveles que pisará el Papa en el Corpus

Los diseños, con motivos papales y gallegos, incluyen vieiras, llaves de San Pedro y elementos del escudo papal, resaltando el carácter artesanal y simbólico de la obra.

Voluntarios de toda España han participado en la confección de estas alfombras, que lucirán en la calle Alcalá durante la misa del Corpus Christi presidida por el Papa León XIV.

La alfombra, de 600 metros, es creada por la Asociación de Alfombristas del Corpus Christi de Ponteareas y simboliza la unión de generaciones y tradiciones gallegas.

Noa Rodríguez, de 17 años, e Ilvira Muñoz, de 90, lideran la elaboración de una alfombra floral de 30.000 claveles para el Papa en Madrid.

Después de 600 kilómetros en una furgoneta desde Ponteareas (Galicia) han llegado a Madrid este fin de semana 20 miembros de la Asociación de Alfombristas del Corpus Christi de Ponteareas para teñir el suelo de la calle Alcalá de una gran alfombra floral que pisará el Papa León XIV.

La sonrisa, las ganas y la ilusión de Ilvira Muñoz y Noa Rodríguez eran palpables justo antes de empezar a engalanar el centro de la capital con motivos florales de los colores del escudo papal.

A estas dos gallegas les separan 73 años y varias generaciones pero, a pesar de las diferencias, están unidas por una tradición histórica común que traspasa de generación en generación.

Así se preparan las alfombras florales para la visita de León XIV.

Ilvira ha vivido "muchos viajes por toda Europa" haciendo alfombras de flores por todos los rincones, "una vez fuimos hasta Lituania", cuenta a EL ESPAÑOL riéndose y mostrando con orgullo su trabajo y el de todos los compañeros.

Son muchas alfombras a sus espaldas -desde los 10 años que empezó en esto- y, a pesar de tener 90 años, no ha dudado ni un minuto en abandonar la que es su pasión y parte de su identidad como gallega. Algo que ella ha adquirido gracias al legado que otras generaciones le dejaron y ahora ella hace lo mismo.

Noa e Ilvira enfrente del Palacio de la Cibeles antes de empezar la elaboración de la alfombra foral. E.E.

"Mis nietas también vienen a hacer alfombras", asevera a El ESPAÑOL con un orgullo que se nota en la forma en que lo menciona y la sonrisa que se le esboza.

Al igual que sus nietas y otros miembros de su familia que han continuado manteniendo vivo el legado, Noa otra joven de 17 años también ha querido sumarse a esta aventura y perpetuar la tradición.

"Mi tía me metió en esto y ya he hecho unas cuantas alfombras", cuenta con una mezcla de timidez y orgullo propios de la edad.

Miembros de Ponteareas haciendo una de las alfombras. E.E.

Una tradición que se empieza a mamar desde niños, según cuentan estas dos mujeres. Al principio "empiezan perfilando" porque no les dejan hacer otra cosa, pero sí que sirve para empezar a despertar el "gusanillo" por querer participar en esto.

"Es algo que entre familias se va pasando" y así, poco a poco, van entrando las nuevas generaciones que son capaces de hacer verdaderas obras de arte con las flores.

"Esto es una vez en la vida"

Son conscientes de que esta oportunidad es "irrepetible" y para ellas es "un orgullo poder hacer estas alfombras diseñadas especialmente para el Papa" porque es una forma de mostrar su pueblo y tradiciones al resto del mundo.

Este domingo, durante la misa del Corpus Christi que será vista por millones de personas, podrán mostrar al mundo el arte de Ponteareas.

Varios voluntarios realizando el trazado con tiza de las alfombras florales para el Papa. E.E.

En el caso de Ilvira no es la primera vez que tiene la suerte de poder poner sus manos y su trabajo, junto al de otras personas del pueblo, al servicio de un Papa.

"A mí me tocó dos o tres veces", dice riéndose al recordar el momento en el que hizo otras para Juan Pablo II en 1989 cuando visitó Santiago de Compostela en la IV JMJ y la primera que se celebró en España.

Un encargo que recibieron a través de la llamada de Miguel García, el presidente de la Asociación.

"Al principio no te lo crees porque el Papa es la cabeza visible para el mundo de la Iglesia", pero una vez que lo asimilaron se llenaron "de orgullo y satisfacción" por poder llevar a cabo este encargo.

"Tenemos el honor de hacerle esto, pero no todo el mundo puede aunque quiera", asegura Ilvira.

Unas alfombras cargadas de simbolismo

Estas alfombras han sido pensadas para trasladar el "carácter más tradicional de las flores de Ponteareas", relata Paz Varela, encargada de coordinar a los 180 voluntarios que están en Madrid para realizar una de estas creaciones artísticas para el Papa.

Para esto Miguel diseñó estas 16 alfombras -8 para cada lado de la calle Alcalá- de 600 metros con motivos que "estuviesen relacionados con el Papa, pero también que tuviesen una vinculación con Galicia", cuenta a EL ESPAÑOL.

Estas alfombras de colores rojos, amarillos y blancos -simbolizando el escudo papal- y verdes -por Galicia- recogen una vieira para recordar "que el año que viene es Jacobeo y ligar este Corpus al camino de Santiago"; las llaves de San Pedro; la cruz; la ondulación; y la sagrada forma en la que puede leerse JHS y radios de luz.

Unas alfombras que necesitan horas y horas de elaboración, a veces más de 12 horas. Aunque en Madrid el tiempo es limitado y tan solo tienen de margen "entre las 21.00h y las 9.00h de la mañana" para tenerlas impolutas.

Así que nada más descargar los cientos de miles de claveles de las furgonetas, la labor empieza por marcar con tiza en el suelo la silueta que se esboza de unas grandes lonas de plástico.

A partir de ahí, empieza la labor de troceado de las flores y de "desbrozar los pétalos" para después proceder a colocarlos sobre las siluetas marcadas en el suelo.

Una tarea laboriosa que, además, está marcada por la inmediatez ya que las flores no pueden quedarse demasiado tiempo a la intemperie para que no se estropeen.

Voluntarios de toda España

Estas alfombras tradicionales típicas gallegas que han pasado de generación en generación son parte de la identidad, del ADN de todos los que han vivido o descienden de Ponteareas.

Ramón Novoa y Leticia Fernández han venido desde Burgos para poder hacer las alfombras del Papa y "poder estar aquí es maravilloso", aseguran.

Ramón Novoa, Paz Varela y Leticia Fernández. E.E.

Pero para ellos en el momento en el que el Papa pise la alfombra tienen claro que "se va a caer alguna lágrima".

Pero no son los únicos, Miguel de Hombreiro también se ha acercado desde Valencia y él también es de los pocos que pueden decir que han participado en la elaboración de alfombras para dos papas diferentes: San Juan Pablo II y ahora León XIV.

Después de muchas horas de dedicación hasta la madrugada del domingo, las alfombras lucen y visten la calle Alcalá con todo su esplendor gracias al trabajo de casi 200 voluntarios que han dedicado todo el mimo y cariño en la colocación de cada pétalo.