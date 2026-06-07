Misa del Papa en Madrid, en directo | Visita de León XIV, actos en Cibeles, horario y cortes de tráfico

León XIV estará en la capital hasta el próximo martes 9 de junio. Después viajará a Barcelona hasta el día 11 y terminará la visita oficial el próximo viernes 12 de junio en Santa Cruz de Tenerife.

A las 18.00 horas, el Papa participará en el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte', que tendrá lugar en el Movistar Arena. En este acto está previsto un discurso del Pontífice.

La jornada del domingo concluirá con una cena privada en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, programada para las 19.30 horas.

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