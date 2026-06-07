Misa del Papa en Madrid, en directo | Visita de León XIV, actos en Cibeles, horario y cortes de tráfico
El domingo 7 de junio estará marcado por la Santa Misa en la Plaza Cibeles, que se celebrará a las 10.00 horas con altar principal frente al Palacio de Cibeles, que actuará como sacristía pontificia.
Por la tarde, a las 16.30 horas, León XIV mantendrá un encuentro privado con la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica.
León XIV estará en la capital hasta el próximo martes 9 de junio. Después viajará a Barcelona hasta el día 11 y terminará la visita oficial el próximo viernes 12 de junio en Santa Cruz de Tenerife.
A las 18.00 horas, el Papa participará en el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte', que tendrá lugar en el Movistar Arena. En este acto está previsto un discurso del Pontífice.
La jornada del domingo concluirá con una cena privada en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, programada para las 19.30 horas.
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El papa arranca la jornada del domingo con un recorrido desde Serrano a Cibeles
El papa León XIV recorre en papamóvil el trayecto que le lleva desde el Instituto Ramiro de Maeztu, situado en la calle Serrano, hasta la Plaza de Cibeles donde se celebra la misa y la procesión por la festividad del Corpus Christi.
A las 10 de la mañana está previsto el inicio de la Santa Misa en la Plaza de Cibeles, a la que va a llegar el papa tras un trayecto que discurre por las calles Serrano, Goya, Plaza de Colón y hasta el entorno de la Plaza de Cibeles, en muchos puntos decorado con alfombras de flores multicolores.
Y aprovechando que este lugar está la sede del Ayuntamiento de Madrid, León XIV recibe de manos del alcalde, José Luis Martínez Almeida, la Llave de Oro de la ciudad.
Una vez concluida la ceremonia, la cuarta oportunidad para que los ciudadanos vean de cerca al papa será ya por la tarde cuando León XIV se desplace en vehículo cerrado desde la Nunciatura hasta la calle O'Donnell, donde se subirá al papamóvil.
Desde allí recorrerá las calles de O'Donnell, Doctor Esquerdo y Goya para llegar al Movistar Arena al encuentro que mantendrá con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte.
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Papa León XIV en Madrid | Se agolpan los asistentes a la misa del Papa en Cibeles
Ingenieros, abogados, miles de voluntarios se agolpan para ayudar a que todo salga bien. Es para una pieza mía de luego, pero por si os vale para hacer un comentario en el directo
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León XIV ya en camino hacia la misa de Cibeles
León XIV sale de la Nunciatura para oficiar una misa por la festividad del Corpus Christi en la plaza de Cibeles. El pontífice llegará a la céntrica plaza tras un recorrido en papamóvil desde la calle de Serrano. Y aprovechando su presencia en Cibeles, recibe de manos del alcalde, José Luis Martínez Almeida, la Llave de Oro de la ciudad en el zaguán del Palacio de Cibeles, donde está ubicada la sede del Ayuntamiento.
Esta misa es uno de los momentos más complicados de la visita papal en la capital, para la que se ha desarrollado un gran dispositivo de seguridad, sanitario y de tráfico, y que coincide además con la Feria del Libro en el Parque de El Retiro, situado a pocos metros.
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Un centro cultural reconvertido en capilla para consagrar hostias para la misa del papa
El centro cultural Fernán Gómez, en la plaza Colón de Madrid, se ha reconvertido este domingo en capilla para consagrar parte de las hostias que se repartirán en la misa que el papa celebrará en las inmediaciones y organizar desde aquí a algunos de los ministros y ministras de comunión.
Este centro cultural es uno de los lugares habilitados para consagrar las hostias para la misa junto a cinco iglesias de la zona: la parroquia de San José, la basílica de Jesús de Medinaceli, la parroquia de San Jerónimo el Real, la parroquia de San Manuel y San Benito y la parroquia de Santa Bárbara.
Todos estos lugares han previsto la celebración de una misa a las ocho de la mañana para consagrar las hostias que se repartirán en la multitudinaria misa que el papa León XIV presidirá posteriormente en la plaza de Cibeles de Madrid y los alrededores, a partir de las diez de la mañana.
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Papa León XIV en Madrid | Procesión del Corpus Christi
Tras la misa, el papa presidirá la procesión del Corpus Christi en la que portará el Santísimo desde la Plaza de Cibeles, subirá por la calle de Alcalá hasta llegar a la iglesia de San José, en la confluencia con Gran Vía, donde dará la vuelta para regresar al escenario convertido en altar.
Para la ocasión, la Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra) ha elaborado 16 grandes alfombras de 3 metros de ancho a lo largo de más de 500 metros de la calle Alcalá con composiciones que incorporan elementos emblemáticos de la iconografía cristiana, como la Sagrada Forma y las Llaves de San Pedro integradas en una concha de peregrino.
En total, se han empleado más de 30.000 claveles, principalmente blancos y amarillos, en honor a los colores de la bandera del Vaticano.
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Papa León XIV en Madrid | Misa en Cibeles y un acto para 'tejer redes' centran el segundo día del papa en España
El papa sigue su visita a España con una segunda jornada en Madrid protagonizada por una misa multitudinaria en la plaza de Cibeles por la mañana y un encuentro por la tarde con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte para "tejer redes".
Tras una primera jornada que quedará en el recuerdo de cientos de miles de jóvenes con los que compartió una vigilia en la madrileña plaza de Lima, León XIV oficiará a las diez de la mañana en la plaza de Cibeles una misa por la festividad del Corpus Christi y posteriormente presidirá una procesión eucarística por las zonas aledañas.
Se prevé una ceremonia multitudinaria, a la que asisten los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía.
El pontífice llegará a la céntrica plaza tras un recorrido en papamóvil desde la calle de Serrano. Y aprovechando su presencia en Cibeles, recibe de manos del alcalde, José Luis Martínez Almeida, la Llave de Oro de la ciudad en el zaguán del Palacio de Cibeles, donde está ubicada la sede del Ayuntamiento.
Esta misa es uno de los momentos más complicados de la visita papal en la capital, para la que se ha desarrollado un gran dispositivo de seguridad, sanitario y de tráfico, y que coincide además con la Feria del Libro en el Parque de El Retiro, situado a pocos metros.
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Medio millar de periodistas cubren desde la Plaza de CIbeles la misa que oficiará el papa
Medio millar de periodistas, informadores y creadores de contenido de todas las nacionalidades están acreditados para cubrir la misa por la festividad del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles de Madrid que presidirá este domingo el papa León XIV a partir de las diez de la mañana.
Han llegado pasadas las siete de la mañana en ocho autobuses desde el Centro de Prensa Internacional, situado en la Puerta del Sol, para colocarse en las tribunas habilitadas para cubrir la eucaristía en directo.
Entre ellos, dos profesionales de Perú que desde hace dos días están en Madrid para cubrir el viaje apostólico del papa por España que, además de la capital, hará parada en Barcelona y las islas Canarias.
También del equipo de redes de Conelpapa, de Misioneros digitales, está el padre adolfo Sosa, que participó en el cónclave que eligió al estadounidense y peruano Robert Prevost como pontífice el 8 de mayo de 2025.
The New York Times, CNN Portugal, Radio France, Reutres, AFP, Vatican News son algunos de los medios acreditados para el evento. En total hay más de 2.200 medios de comunicación nacionales e internacionales cubren la visita apostólica de León XIV.
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Cientos de personas hacen cola para acceder a la misa del papa en Cibeles
Cientos de personas hacen cola desde primera hora de la mañana en la plaza de Cibeles de Madrid y los alrededores, donde tendrá lugar la misa del papa este domingo, para acceder a los distintos sectores en los que el público tiene su lugar asignado con un código QR.
En las inmediaciones de las calles Gran Vía y Alcalá, grupos de voluntarios reciben instrucciones para atender a los asistentes mientras cientos de personas empiezan a coger sitio frente a las vallas para la misa, que comenzará a las diez de la mañana, aunque los accesos estarán abiertos de siete a nueve.