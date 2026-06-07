De hacer el 'six-seven' a declararse madridista y madrileño: las anécdotas de León XIV en su primera jornada

Las claves

Las claves Generado con IA El Papa León XIV inició su visita a Madrid con un discurso en el Palacio Real, recorrido en papamóvil y misa en la Plaza de Lima ante miles de asistentes. Durante su recorrido, León XIV hizo el gesto viral del 'six-seven', popular entre la Generación Z, ganándose la simpatía de los jóvenes presentes. El Pontífice confesó su afición por el Real Madrid y declaró sentirse como un madrileño más, lo que generó orgullo entre los seguidores del equipo. Entre momentos emotivos, el Papa bendijo a un bebé durante su paseo y protagonizó un divertido desliz protocolario en un acto con Niña Pastori.

El Papa León XIV ya está en España, en un viaje que durará casi una semana más. En sus primeras horas en Madrid, el Papa no ha perdido el tiempo y ya ha dejado varias anécdotas que se quedarán en la mente de todos los que esperaban con emoción la llegada de Prevost.

Todo ha arrancado con una jornada intensa: un discurso en el Palacio Real, un paseo en el Papamóvil, una visita a un centro de Cáritas y una misa en la Plaza de Lima frente a miles de fieles, curiosos, madrileños y turistas que acudían —quizá por primera vez— a ver al Pontífice.

Había nervios, estaba claro. Algo previsible en una jornada que, ante todo, prometía sobriedad y protocolo. Algo que todas las instituciones — desde la Casa Real hasta el Gobierno— han seguido a rajatabla.

Pero no todo ha sido seriedad. En plena era de Internet, Prevost no se ha quedado corto y ha dejado múltiples anécdotas que ya inundan las redes sociales.

El 'six-seven'

Sacando su lado más pegado a la juventud y a la Generación Z, a la que se quiere acercar expresamente como se puede intuir en varios de los actos programados en su visita a Madrid, el Pontífice les ha hecho un particular guiño durante su recorrido por las calles madrileñas en el papamóvil.

Ha sido realizando un gesto que desde hace meses prevalece entre los más jóvenes: el 6/7 o six-seven. Se trata de una respuesta utilizada por los zetas que sirve para expresar que algo es “regular” o “raro”, o simplemente como una respuesta comodín ante cualquier cuestión.

Lo ha hecho desde su vehículo, casi sin inmutarse ante la reacción calurosa de los asistentes, que han captado su guiño al vuelo.

🫴6⃣7⃣✝️ El papa León XIV se vuelve a hacer viral y hace el gesto del "six-seven" en su recorrido por Madrid: los asistentes reaccionan con gritos



El papa León XIV ha protagonizado otra escena viral durante su recorrido por Madrid al repetir el gesto del conocido meme “six… pic.twitter.com/TU5pVhUxMa — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) June 6, 2026

El Papa es del Madrid

Incluso antes de pisar suelo español, León XIV ya dejó algún momento destacado, sobre todo para Florentino Pérez, protagonista habitual como él, de las últimas portadas.

Durante su vuelo de camino a España, el Pontífice confesó entre risas que, si se habla de fútbol, para él hay un claro favorito: el Real Madrid.

Aun así, tiene matices. En una conversación con los periodistas que le acompañaban en el avión, el Pontífice confesaba que aunque el Papa “es de todos los equipos”, Prevost “es del Real Madrid”.

✝️🤍⚽️ El Papa más madridista minutos antes de aterrizar en España: "El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid"



León XIV bromeó sobre su afición deportiva con los periodistas y es que junto al tenis y el béisbol, el fútbol también es otro de los deportes… pic.twitter.com/tT1akgauDT — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) June 6, 2026

Ante esta declaración, el presidente del equipo ha señalado que es “un orgullo” que el Pontífice sea un seguidor del conjunto blanco.

Todo esto a las puertas de unas elecciones en las que Pérez tendrá que enfrentarse al empresario Enrique Riquelme. Queda por saber a quien prefiere el Papa.

"Quien está de Madrid, es de Madrid y por eso, yo también estoy con vosotros. Yo soy un madrileño más", ha recalcado después León XVI.

La bendición de un bebé

Más allá de las anécdotas más particulares o fuera de lo institucional, el Papa también ha protagonizado momentos ya habituales en las visitas oficiales o en actos encabezadas por personajes de su talla.

También durante su recorrido en el papamóvil, el Pontífice ha parado durante un momento el vehículo por algo que ha llamado su atención. Prevost ha pedido a su equipo de seguridad que acercara un bebé que se encontraba entre los asistentes para poder darle su bendición.

El instante ha conmovido a los asistentes mientras el estadounidense acogía durante unos breves instantes al pequeño en su vehículo, para luego saludar a la familia desde el mismo punto.

Su llegada al aeropuerto

También su llegada ha sido particularmente emotiva. Además de ser recibido por los Reyes Felipe y Letizia, un grupo de familias con niños pequeños, algunos de ellos con discapacidad, se han congregado en el Aeropuerto de Madrid-Barajas para darle la bienvenida y mostrarle su cariño.

Ellos han sido los primeros que han podido recibir un saludo del Papa, que se ha acercado a ellos entre vítores de "viva el Papa".

Además, los que se encontraban allí también estaban rodeados de banderas españolas y del Vaticano, y con pancartas en las que podía leerse "Bienvenido a Madrid" o "Bendito en el que viene en el nombre del señor".

Fallos en el protocolo

A pesar del estricto protocolo, la mezcla de nervios y expectación ha hecho que incluso el propio Papa haya tenido algún que otro pequeño desliz.

Ha ocurrido durante su visita al centro CEDIA 24 horas de Cáritas en Latina, donde protagonizó un divertido momento antes de su discurso.

Tras la actuación de la cantaora Niña Pastori, se esperaba que el Pontífice tomara la palabra. Sin embargo, ignoraba que otra persona debía darle paso.

Al ver que la artista bajaba del escenario, el Papa no perdió el tiempo y se acercó al micrófono.

Fue entonces cuando uno de los asistentes le indicó que todavía no era su turno; el Pontífice reaccionó divertido, esbozó una sonrisa y regresó a su silla. Fallos del directo.