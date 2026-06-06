Papa León XIV en Madrid, en directo | León XIV llega a la Plaza de Lima para presidir la vigilia con los jóvenes
La histórica visita del papa León XIV a España ha arrancado este sábado en Madrid con una recepción oficial en el Palacio Real.
El Pontífice ha visitado el centro 'CEDIA 24 Horas' de Cáritas en el barrio de Lucero, donde se ha reunido con personas en exclusión.
La jornada de hoy cierra en la Plaza de Lima, donde el Papa, tras recorrer la Castellana en papamóvil, celebra una vigilia juvenil y pronunciará un discurso.
León XIV estará en la capital hasta el próximo martes 9 de junio. Después viajará Barcelona hasta el día 11 y terminará la visita oficial el próximo viernes 12 de junio en Santa Cruz de Tenerife.
El Ministerio del Interior ha activado la fase más crítica del dispositivo de seguridad, que es "el mayor despliegue policial nunca antes diseñado". Policía Nacional y Guardia Civil movilizarán casi 15.000 efectivos y contarán con más de 1.000 vehículos terrestres y 16 aeronaves para blindar al pontífice.
León XIV rechaza en Madrid "la cultura del enfrentamiento" y "las narrativas polarizantes" y apela al diálogo con el Islam
Recepción en el Palacio Real y "un festival de la fe" frente al Bernabéu: así será el primer día del Papa en España
Guía para llegar a casa en el Madrid del Papa y Bad Bunny: 1,5 M de fieles, la Castellana 'blindada', el Metro cerrado
-
Papa León XIV en Madrid, en directo | Un grupo de actores escenifica la parábola del buen samaritano a través del musical 'Godspell' de Antonio Banderas
El escenario de la Plaza de Lima se ha transformado por unos minutos en un teatro al aire libre para acoger una representación artística que adapta la célebre parábola bíblica del buen samaritano.
La pieza elegida ha sido un fragmento extraído del musical Godspell, en una aclamada producción que cuenta con el sello de dirección y producción de Antonio Banderas.
-
José Cobo, arzobispo de Madrid, al papa León XIV: "Aquí tiene a jóvenes que buscan a Cristo"
En un discurso de profunda carga social y pastoral, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha dado la bienvenida oficial al papa León XIV ante la multitudinaria marea de jóvenes que abarrota la Plaza de Lima.
Cobo ha arrancado su intervención invitando a las nuevas generaciones a "mirar al cielo y alzar la mirada para no quedar encerrados en lo inmediato y en la desesperanza", presentando al Pontífice una Iglesia madrileña que, pese a afrontar grandes retos, mantiene viva una profunda ilusión.
El arzobispo ha destacado el inmenso esfuerzo de los miles de peregrinos que buscan dar sentido a sus vidas a través de la fe, definiendo el histórico encuentro como una oportunidad única para escribir una nueva página en la historia de la diócesis junto al Santo Padre.
El momento más sobrecogedor de su alocución ha llegado cuando Cobo ha puesto rostro a los dolores que sufren los jóvenes actuales en la capital. El cardenal ha visibilizado ante el Papa las realidades de la precariedad, la soledad y las duras historias de lucha de los menores migrantes, denunciando con especial dolor el drama de aquellos que pierden la esperanza hasta el punto de "ver a veces el suicidio como salida".
Ante esta cruda realidad, Cobo ha pedido a León XIV que anime a la Iglesia a construir comunidades vivas capaces de ofrecer un verdadero acompañamiento, abriendo horizontes de misión donde se demuestre que la vida de cada persona merece la pena.
-
El papa León XIV llega a la Plaza de Lima para presidir la vigilia con los jóvenes
El momento cumbre de la noche se respira en el eje financiero de Madrid con la entrada triunfal del papa León XIV en la Plaza de Lima. Tras completar un espectacular y multitudinario recorrido en papamóvil por un Paseo de la Castellana completamente desbordado, el Pontífice ha hecho su aparición en el recinto del macroevento, desatando una ovación y el entusiasmo de los 500.000 peregrinos congregados.
Un coro integrado por 220 voces ha roto a cantar para dar la bienvenida oficial al Santo Padre, quien ha subido la escalinata del imponente escenario presidido por una gran cruz blanca con una enorme sonrisa y visibles muestras de agradecimiento ante el histórico recibimiento de la juventud española.
Con la llegada de León XIV se abre el bloque central y más esperado de esta vigilia de oración, concebida como un espacio de diálogo abierto con las nuevas generaciones.
-
Papa León XIV en Madrid | La Delegación del Gobierno cifra en medio millón de personas la asistencia a la multitudinaria vigilia del Papa
El eje de la Castellana ha desbordado todas las previsiones iniciales y se ha convertido en el escenario de una movilización histórica. La Delegación del Gobierno en Madrid ha estimar en medio millón de personas el número de fieles y peregrinos congregados en la Plaza de Lima y sus inmediaciones para seguir en directo la Vigilia de oración con los jóvenes.
La marea humana, que se extiende por varios kilómetros de la gran arteria madrileña, consolida este evento como el primer gran hito de masas de la visita apostólica de León XIV, superando con creces las expectativas logísticas y de transportes que ya mantenían blindada la zona financiera de la capital.
Este dato oficial de asistencia confirma el enorme tirón y el carisma del Pontífice entre las nuevas generaciones, que han respondido de forma masiva a su llamada al diálogo.
-
Papa León XIV en Madrid, en directo | Un joven sacerdote comparte su conmovedor testimonio de pérdida y reencuentro con la fe
Antonio Gil lleva un año de sacerdote y no ha dudado en acudir a la vigilia del Papa con los jóvenes.
Antonio dejó a Dios a los 19 años porque unos amigos tuvieron un accidente de tráfico. Pero entonces la vida se le empezó a hacer muy pesada y descubrió que él no era nada sin Dios. Finalmente volvió a creer y se ha hecho sacerdote. Es lo que le llena en la vida.
-
Papa León XIV en Madrid | El Papa recorre las calles de Madrid en el papamóvil en su ruta a la Vigilia
El momento más esperado de la tarde ha llegado a las calles de Madrid con la espectacular aparición del papa León XIV a bordo del icónico papamóvil.
Tras abandonar la Nunciatura Apostólica, el Pontífice ha iniciado su recorrido oficial desde la calle Vitruvio, adentrándose en un Paseo de la Castellana desbordado por el entusiasmo de una marea humana.
Los jóvenes le esperan en el recinto de la Plaza de Lima, donde un coro de 220 voces y un impresionante altar al aire libre están listos para dar comienzo a la gran Vigilia de oración.
-
Papa León XIV en Madrid | Los jóvenes esperan la llegada del Sumo Pontífice en la Plaza de Lima para la Vigilia
Durante la Vigilia de Lima, además de los diferentes grupos que han ido tocando (Siloé, Hey Kid, Lola Tuduri o Beret), dos jóvenes han contado su experiencia como ejemplo para el resto de jóvenes convocados en la Plaza de Lima.
Claudia y Roberto han dado las gracias por conocerse y han anunciado que van a tener una hija, Pía, próximamente. Claudia, por temas familiares, no había sido muy religiosa de pequeña, pero encontró el camino de la fe y ahora lo propaga como una más.
Javier le ha dado gracias a Dios por darle los dones de poder trabajar en comunicación, diseño y redes sociales. Y por darse cuenta que lo que cuenta en redes es tan importante que tiene que ser verdad.
-
Papa León XIV en Madrid | Grilex y Enric Chenoll presentan la multitudinaria vigilia juvenil de Madrid
La Vigilia del Papa con los jóvenes la presentan Grilex, el llamado rapero cristiano, que utiliza sus letras para transmitir mensajes de fe, superación personal y esperanza.
Y Enric Chenoll, emprendedor y miembro de It’s Time To Think, una comunidad de jóvenes que invita a detenerse, reflexionar y replantearse su rumbo vital.
-
Papa León XIV en Madrid, en directo | Un festival de música calientan los motores en la Plaza de Lima a la espera de la llegada del Papa
El eje financiero de Madrid se ha convertido en un auténtico "festival de la fe" donde miles de peregrinos aguardan con entusiasmo la inminente llegada del papa León XIV a la Plaza de Lima.
El macroevento juvenil ha arrancado a las 18:30 horas con la proyección del vídeo "No es moda, es verdad", dando paso a un espectacular despliegue musical por el que ya han desfilado artistas de la talla de Lola Tuduri, Ignacio Serrano, Depol, Antonio José, Inazio, Hey Kid, Besmaya, Malmö, Beret, Mr.Rain y Siloé.
El imponente escenario, presidido por una gran cruz blanca y una pantalla gigante, se prepara ahora para recibir al Pontífice a ritmo de un coro de 220 voces, justo después de las actuaciones de cierre a cargo de Tuyo y el conocido grupo Hakuna.
Como broche de oro previo al protocolo eclesial, se escenificará una adaptación de la parábola del buen samaritano perteneciente al musical Godspell, una producción dirigida por el propio Antonio Banderas.
Tras este preámbulo, León XIV iniciará un diálogo abierto con los jóvenes para dar respuesta a sus principales inquietudes, concluyendo la histórica noche con una solemne adoración eucarística.
-
Bendecir a un bebé, hacer el 'six-seven' y declararse madridista: León XIV deja anécdotas y guiños en su primera jornada
El papa León XIV ya está en España, en un viaje que durará casi una semana más y que ya en su primer día ha dejado varias anécdotas que se quedarán en la mente de todos los que esperaban con emoción la llegada de Prevost.
Todo ha arrancado con una jornada intensa: un discurso en el Palacio Real, un paseo en el papamóvil, una visita a un centro de Cáritas y una misa en la Plaza de Lima frente a miles de fieles, curiosos, madrileños y turistas que acudían —quizá por primera vez— a ver al Pontífice.
Había nervios, estaba claro. Algo previsible en una jornada que, ante todo, prometía sobriedad y protocolo. Algo que todas las instituciones — desde la Casa Real hasta el Gobierno— han seguido a rajatabla.
-
Papa León XIV en Madrid | ¿En qué consiste la Vigilia con los jóvenes de hoy?
Uno de los momentos más esperado de esta primera jornada del papa León XIV en Madrid arranca a las 20:30 horas. La Plaza de Lima, junto al Paseo de la Castellana, se ha transformado en un inmenso altar al aire libre para acoger una multitudinaria Vigilia de oración con jóvenes, concebida como el gran encuentro espiritual del Pontífice con las nuevas generaciones.
Previamente, el Santo Padre realizará su primer recorrido oficial en papamóvil desde la calle Vitruvio para bendecir de cerca a la marea de fieles congregada, en lo que supondrá su primer gran baño de masas en suelo español tras los intensos actos institucionales e íntimos de la mañana y la tarde.
El esquema de la vigilia combina la solemnidad litúrgica, la música contemporánea y el diálogo directo. El acto central se articulará en torno a las preguntas de una decena de jóvenes, quienes plantearán al Papa sus inquietudes reales sobre temas de enorme calado actual como la polarización social, el sufrimiento, la vocación o el sentido de la vida; unas dudas a las que León XIV responderá directamente en su segundo discurso del día.
Además, la velada contará con una destacada dimensión cultural y festiva gracias a las actuaciones musicales de conocidos grupos y artistas del panorama actual como Hakuna, Siloé, Beret o Lola Tuduri, concluyendo con un momento de recogimiento a través de la Adoración Eucarística.
-
Papa León XIV en Madrid | El pontífice bendice a las entidades sociales de Madrid en la Parroquia de la Crucifixión como el signo del "Evangelio vivo"
En un encuentro de profunda carga pastoral, el papa León XIV se ha reunido en la Parroquia de la Crucifixión con 120 personas que representan a 80 entidades sociales de la diócesis de Madrid, entre ellas Cáritas, comunidades, asociaciones y delegaciones parroquiales.
El Pontífice ha mostrado su inmensa alegría por comenzar su andadura en la capital en un templo con este nombre, destacando que para los cristianos la cruz es "señal no de muerte, sino de esperanza y nueva vida". Acompañado por quienes cada día estrechan su mano a los más necesitados, el Santo Padre les ha agradecido su entrega y sus sacrificios.
Durante su discurso, León XIV ha ensalzado la labor del voluntariado y del tejido asociativo madrileño, definiéndolos de forma contundente como "el Evangelio vivo que todos queremos ver, sentir y experimentar, pero que muchas veces va perdido u olvidado por la gran indiferencia que afecta a nuestra sociedad".
El Papa ha concluido su discurso con un firme mensaje de animación, recordando a los asistentes que está en sus manos la gran oportunidad de ofrecer esperanza al mundo y dándoles las gracias por "decir sí a Jesús crucificado, por abrazar la cruz y llegar juntos a la alegría de la resurrección".
-
Papa León XIV en Madrid | El Papa critica las ideologías políticas en la Iglesia y pide no olvidar a los necesitados en su discurso en Cáritas
En su primer gran discurso pastoral en España, pronunciado en el centro CEDIA 24 horas de Cáritas en el barrio de Lucero, el papa León XIV ha lanzado una severa advertencia a los fieles.
El Pontífice ha lamentado que muchos cristianos se dejen "contagiar por actitudes marcadas por ideologías mundanas o por posicionamientos políticos y económicos que llevan a injustas generalizaciones y a conclusiones engañosas".
Tras escuchar con atención los conmovedores testimonios de varios usuarios de las instalaciones, el Santo Padre ha subrayado que cuando el ejercicio de la caridad es despreciado o ridiculizado se hace obligatorio "volver a leer el Evangelio", advirtiendo con firmeza de que "no es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia".
Evocando el magisterio de su predecesor, el papa Francisco, León XIV ha alertado sobre el peligro de caer en "un corazón aburrido, frío, acomodado a una vida tranquila, que se blinda en la indiferencia".
Frente a este riesgo de deshumanización, ha invitado a los presentes a mirar a los ojos a quienes sufren y a entender la asistencia social no como un mero trámite, sino como "un encuentro de hermanos".
La elección de este centro periférico de Madrid, que tan solo el año pasado atendió y acompañó a un total de 2.562 personas con una media de 82 usuarios al día, ha sido un gesto deliberado de la organización para que el Papa entrase en la realidad de la capital desde el compromiso con la vulnerabilidad, sirviendo de antesala a su próximo encuentro masivo con la juventud.
-
Papa León XIV en Madrid | Finaliza el evento en el centro de Cáritas y el Papa saluda a los presentes
Después de su discurso y de rezar junto a los asistentes, el papa León XIV se ha acercado al público presente en el centro CEDIA 24 Horas, donde ha saludado a numerosos participantes y ha recibido muestras de cariño y apoyo.
La agenda oficial del Sumo Pontífice continuará a las 20:30 horas en la Plaza de Lima, donde presidirá una vigilia juvenil. Posteriormente, recorrerá el paseo de la Castellana en papamóvil para bendecir a los fieles antes de pronunciar un discurso.
-
Papa León XIV: "La caridad no admite demoras, si la cosecha no se recoge cuando toca, se pudre"
"La caridad no admite demoras, si la cosecha no se recoge cuando toca, se pudre. No hay que perder, ni posponer", ha reconocido el Pontífice.
Asimismo, ha añadido que "el amor de Cristo nos impulsa a la Caridad".
Concluye mencionando a la Virgen María, que "también inspira caridad": "Ensénanos a verte, manantial de misericordia".
-
Visita del Papa León XIV a Madrid | "Al escucharnos mutuamente, afrontamos juntos los retos"
El Pontífice ha comenzado su discurso reconociendo que no había memorizado las palabras y que por tanto iba a leeras en un papel.
"Quien está de Madrid, es de Madrid y por eso, yo también estoy con vosotros. Yo soy un madrileño más", ha recalcado León XVI.
Ha destacado la labor que hacen desde Cáritas y ha acogido con cariño los testimonios que han precedido su intervención: "Al escucharnos mutuamente, afrontamos juntos los retos".
-
Papa León XIV: "Gracias Madrid por la bienvenida"
Tras la actuación de Niña Pastori, el papa León XIV ha dedicado unas palabras al público presente en el centro CEDIA 24 Horas de Cáritas.
El Sumo Pontífice ha agradecido el recibimiento que ha recibido en la capital desde su llegada esta mañana y ha reafirmado la importancia de la solidaridad, la empatía y el apoyo mutuo en la sociedad.
Como ejemplo, ha destacado los testimonios de Niurka, Khadry y Alicia, quienes han compartido sus experiencias para dar a conocer sus respectivas realidades.
-
Papa León XIV en Madrid | La cantante Niña Pastori interpreta 'Incomparable' para el Sumo Pontífice
También ha habido momento para el arte tras la emoción de los testimonios de las tres personas que han compartido su historia con el Papa. La reconocida artista Niña Pastori ha interpretado con su característico quejío flamenco el tema 'Incomparable' en el centro CEDIA 24 Horas y ante la atenta mirada del Sumo Pontífice.
-
Papa León XIV en Madrid | Una mujer con sus hijos, un migrante y una voluntaria comparten su experiencia al Papa
El papa León XIV ha recibido la visita y la calurosa bienvenida de tres personas que han contado con el apoyo del centro de Cáritas en el barrio de Lucero.
Niurka llegó a España desde Cuba sin trabajo ni ahorros, en busca de un futuro mejor. A través de Cáritas encontró acogida y acompañamiento, que fueron fundamentales tanto en su llegada al país como en el nacimiento de sus dos hijos este año: Ares Ezequiel y Atenea.
Khadri llegó desde Senegal en 2020. Gracias al apoyo recibido, pudo encontrar trabajo y regularizar su situación. En la actualidad, ayuda a quienes han pasado por circunstancias similares a las suyas y buscan una oportunidad para construir un nuevo hogar.
Por último, Alicia, voluntaria, ha intervenido ante el Papa en representación de los voluntarios y ha destacado la importancia de la solidaridad, la ayuda mutua y la colaboración entre las personas.
-
Visita del Papa León XIV a Madrid | Comienza el acto de Cáritas en el CEDIA 24 horas
José Cobo, el arzobispo de Madrid, ha dado una calurosa bienvenida a León XIV: "Bienvenido, desde esta puerta que abre camino al Evangelio".
Después, Luís Hernandez, el director de Cáritas en España, ha tomado la palabra y ha explicado la labor social del centro y los numerosos proyectos que realiza la ONG para ayudar a los más vulnerables.