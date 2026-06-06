Papa León XIV en Madrid, en directo | León XIV llega a la Plaza de Lima para presidir la vigilia con los jóvenes

En un discurso de profunda carga social y pastoral, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha dado la bienvenida oficial al papa León XIV ante la multitudinaria marea de jóvenes que abarrota la Plaza de Lima.

Cobo ha arrancado su intervención invitando a las nuevas generaciones a "mirar al cielo y alzar la mirada para no quedar encerrados en lo inmediato y en la desesperanza", presentando al Pontífice una Iglesia madrileña que, pese a afrontar grandes retos, mantiene viva una profunda ilusión.

El arzobispo ha destacado el inmenso esfuerzo de los miles de peregrinos que buscan dar sentido a sus vidas a través de la fe, definiendo el histórico encuentro como una oportunidad única para escribir una nueva página en la historia de la diócesis junto al Santo Padre.

El momento más sobrecogedor de su alocución ha llegado cuando Cobo ha puesto rostro a los dolores que sufren los jóvenes actuales en la capital. El cardenal ha visibilizado ante el Papa las realidades de la precariedad, la soledad y las duras historias de lucha de los menores migrantes, denunciando con especial dolor el drama de aquellos que pierden la esperanza hasta el punto de "ver a veces el suicidio como salida".

Ante esta cruda realidad, Cobo ha pedido a León XIV que anime a la Iglesia a construir comunidades vivas capaces de ofrecer un verdadero acompañamiento, abriendo horizontes de misión donde se demuestre que la vida de cada persona merece la pena.