Papa León XIV en Madrid, en directo | Horarios, actos, calles cortadas, recorrido y última hora de la visita
Sigue el minuto a minuto de la histórica visita del Papa León XIV a España, que arranca este sábado en Madrid con una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real.
Los reyes de España recibirán al Papa en Madrid, que estará en la capital hasta el próximo martes 9 de junio. Después viajará Barcelona hasta el día 11 y terminará la visita oficial el próximo viernes 12 de junio en Santa Cruz de Tenerife.
El Ministerio del Interior ya ha activado la fase más crítica del dispositivo de seguridad, que es "el mayor despliegue policial nunca antes diseñado". Policía Nacional y Guardia Civil movilizarán casi 15.000 efectivos y contarán con más de 1.000 vehículos terrestres y 16 aeronaves para blindar al pontífice.
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¿Cuál es la agenda del Papa para hoy sábado?
10:30h: Llegada del Papa al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde será recibido por los reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
11:30h: Los reyes, acompañados de la princesa de Asturias y la infanta Sofía, reciben al pontífice en el Palacio Real.
12:30: Encuentro del Papa León XIV con las autoridades en el Salón del Trono del Palacio Real y posterior intervención del rey y del pontífice en el Salón de Columnas.
18:00h: El Papa visita el centro para personas sin hogar 'Cedia 24' que gestiona Cáritas en el madrileño barrio de Carabanchel.
20:30h: El Papa preside una vigilia con jóvenes en la que habrá momentos de oración, testimonios y música, y culminará con unas palabras del pontífice y la celebración de una adoración eucarística en la Plaza de Lima.
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Visita del Papa | Así ha sido el despegue de León XIV
El avión ITA Airways del Papa ha despegado unos minutos después de las 8 de la mañana, poniendo rumbo a Madrid, donde se espera que aterrice alrededor de las 10:30 de la mañana.
En el aeropuerto Madrid-Barajas se espera que sea recibido por los reyes de España y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
🇪🇸 @Pontifex_fr Léon XIV s'est envolé pour l'#Espagne, destination de son quatrième voyage apostolique, dont la devise est : «Levez les yeux». (Jn, 4-35) L'avion a décollé de l'aéroport Fiumicino à 8 h 13 pour Madrid, première étape de sa visite qui le conduira à Barcelone puis… pic.twitter.com/fx71pB7Y3m— Vatican News (@vaticannews_fr) June 6, 2026
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Guía para llegar a casa en el Madrid del Papa y Bad Bunny
Este fin de semana se juntan cuatro acontecimientos importantes en Madrid que afectarán significativamente a la movilidad: los conciertos de Bad Bunny, la Feria del Libro, las elecciones en el Real Madrid y, sobre todo, la visita del Papa León XIV.
Es este último gran evento el que más perjudicará el normal funcionamiento de la ciudad, pues provocará multitud de cortes de tráfico en diversas calles, así como cambios en el transporte público. Las líneas de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) se verán trastocadas, así como muchas estaciones de la red de Metro.
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El Papa se reunirá con víctimas de abusos sexuales durante su viaje a España
El Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia durante su inminente viaje a España, según ha informado este viernes la oficina de prensa del Vaticano, aunque no se ha especificado ni la fecha ni con quién.
Según esta información facilitada, la reunión ha sido organizada por la Iglesia española, sin dar más detalles, y que en todo caso se podrá ofrecer más información "tras el encuentro del pontífice estadounidense con las víctimas y en el respeto de su voluntad y privacidad".
Varias asociaciones de víctimas de abusos en España habían denunciando en las últimas horas que el papa estaba a punto de llegar al país, para visitar Madrid, Barcelona, Gran Canarias y Tenerife, sin haber dado respuesta a sus peticiones para reunirse con él.
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Visita del Papa | León XIV ofrecerá unas palabras desde el avión
El Papa León XIV ofrecerá unas palabras antes los periodistas que le acompañan en el avión que le dirige a España. Es habitual que los pontífices realicen alguna declaración oficial en los aviones de sus viajes apostólicos.
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Visita del Papa | León XIV despega desde Roma y pone rumbo a Madrid
El Papa León XIV acaba de despegar del aeropuerto internacional de Roma/Fiumcino hacia Madrid para iniciar su visita oficial a España, que se extenderá hasta el próximo 12 de junio. Una semana histórica para la que Interior ha desplegado un dispositivo de seguridad "sin precedentes".
Se estima que aterrice en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10:30, donde será recibido por el rey Felipe VI y la reina Letizia.
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Visita del Papa | El avión del Papa León XIV, a punto de despegar hacia Madrid
Todo listo en el aeropuerto de Roma/Fiumcino para que el pontífice despegue hacia Madrid y dé comienzo su visita oficial histórica a España, la primera vez que un Papa visita nuestro país desde 2011.
León XIV pasará por Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife, en un margen de tiempo de 12 días.