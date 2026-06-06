Papa León XIV en Madrid, en directo | Horarios, actos, calles cortadas, recorrido y última hora de la visita

10:30h: Llegada del Papa al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde será recibido por los reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

11:30h: Los reyes, acompañados de la princesa de Asturias y la infanta Sofía, reciben al pontífice en el Palacio Real.

12:30: Encuentro del Papa León XIV con las autoridades en el Salón del Trono del Palacio Real y posterior intervención del rey y del pontífice en el Salón de Columnas.

18:00h: El Papa visita el centro para personas sin hogar 'Cedia 24' que gestiona Cáritas en el madrileño barrio de Carabanchel.

20:30h: El Papa preside una vigilia con jóvenes en la que habrá momentos de oración, testimonios y música, y culminará con unas palabras del pontífice y la celebración de una adoración eucarística en la Plaza de Lima.