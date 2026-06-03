Tres encapuchados vestidos de militares atracan a tiros una joyería en La Vaguada

Las claves

Las claves Generado con IA Tres encapuchados vestidos con uniformes militares atracaron a mano armada la joyería José Luis en el centro comercial La Vaguada. Durante el asalto, los delincuentes realizaron disparos, provocando momentos de pánico entre clientes y empleados. El centro comercial activó protocolos de emergencia, cerrando accesos y confinando a los clientes en distintos establecimientos para garantizar su seguridad.

El centro comercial La Vaguada ha sido escenario a última hora de la tarde de martes de un violento atraco en la joyería José Luis. Tres individuos encapuchados y vestidos con uniformes militares han irrumpido en el establecimiento a mano armada, efectuando disparos durante el atraco.

Ante la peligrosa situación, el personal del centro comercial se ha visto obligado a activar los protocolos de emergencia, cerrando accesos y confinando a los clientes en distintas zonas del complejo para garantizar su seguridad.

Según diversos testimonios y vídeos grabados por los clientes, se dio la orden de mantenerse confinados dentro de varios establecimientos, como Mango y Bershka, con las persianas bajadas como medida de seguridad, hasta que la situación pudiera ser controlada.

No dejándome salir en el Bershka de la Vaguada porque han atracado una joyería a punta de pistola xd pic.twitter.com/lYk6egeFme — Motopapi Ω ᱬ 💋 (@adri_motopapi) June 2, 2026

La Vaguada es un centro comercial situado en el barrio del Pilar, dentro del distrito de Fuencarral-El Pardo, en Madrid. Inaugurado en 1983, fue el primer gran centro comercial de la capital española y se convirtió en un referente comercial y de ocio en la ciudad.