Tres encapuchados vestidos de militares atracan a tiros una joyería en La Vaguada
El asalto a la joyería José Luis ha obligado a confinar a los clientes del centro comercial en otros establecimientos.
Más información: El vídeo del atraco a mano armada en una joyería de Vallecas: cuatro ladrones 'vacían' el local y desatan el pánico.
Las claves
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Tres encapuchados vestidos con uniformes militares atracaron a mano armada la joyería José Luis en el centro comercial La Vaguada.
Durante el asalto, los delincuentes realizaron disparos, provocando momentos de pánico entre clientes y empleados.
El centro comercial activó protocolos de emergencia, cerrando accesos y confinando a los clientes en distintos establecimientos para garantizar su seguridad.
El centro comercial La Vaguada ha sido escenario a última hora de la tarde de martes de un violento atraco en la joyería José Luis. Tres individuos encapuchados y vestidos con uniformes militares han irrumpido en el establecimiento a mano armada, efectuando disparos durante el atraco.
Ante la peligrosa situación, el personal del centro comercial se ha visto obligado a activar los protocolos de emergencia, cerrando accesos y confinando a los clientes en distintas zonas del complejo para garantizar su seguridad.
Según diversos testimonios y vídeos grabados por los clientes, se dio la orden de mantenerse confinados dentro de varios establecimientos, como Mango y Bershka, con las persianas bajadas como medida de seguridad, hasta que la situación pudiera ser controlada.
No dejándome salir en el Bershka de la Vaguada porque han atracado una joyería a punta de pistola xd pic.twitter.com/lYk6egeFme— Motopapi Ω ᱬ 💋 (@adri_motopapi) June 2, 2026
La Vaguada es un centro comercial situado en el barrio del Pilar, dentro del distrito de Fuencarral-El Pardo, en Madrid. Inaugurado en 1983, fue el primer gran centro comercial de la capital española y se convirtió en un referente comercial y de ocio en la ciudad.