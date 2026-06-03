La joyería José Luis, tras ser atracada en La Vaguada este martes.

La joyería José Luis, tras ser atracada en La Vaguada este martes.

Madrid Total

Tres encapuchados vestidos de militares atracan a tiros una joyería en La Vaguada

El asalto a la joyería José Luis ha obligado a confinar a los clientes del centro comercial en otros establecimientos.

Más información: El vídeo del atraco a mano armada en una joyería de Vallecas: cuatro ladrones 'vacían' el local y desatan el pánico.

E. I.
Publicada
Las claves

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Generado con IA

Tres encapuchados vestidos con uniformes militares atracaron a mano armada la joyería José Luis en el centro comercial La Vaguada.

Durante el asalto, los delincuentes realizaron disparos, provocando momentos de pánico entre clientes y empleados.

El centro comercial activó protocolos de emergencia, cerrando accesos y confinando a los clientes en distintos establecimientos para garantizar su seguridad.

El centro comercial La Vaguada ha sido escenario a última hora de la tarde de martes de un violento atraco en la joyería José Luis. Tres individuos encapuchados y vestidos con uniformes militares han irrumpido en el establecimiento a mano armada, efectuando disparos durante el atraco.

Ante la peligrosa situación, el personal del centro comercial se ha visto obligado a activar los protocolos de emergencia, cerrando accesos y confinando a los clientes en distintas zonas del complejo para garantizar su seguridad.

Según diversos testimonios y vídeos grabados por los clientes, se dio la orden de mantenerse confinados dentro de varios establecimientos, como Mango y Bershka, con las persianas bajadas como medida de seguridad, hasta que la situación pudiera ser controlada.

La Vaguada es un centro comercial situado en el barrio del Pilar, dentro del distrito de Fuencarral-El Pardo, en Madrid. Inaugurado en 1983, fue el primer gran centro comercial de la capital española y se convirtió en un referente comercial y de ocio en la ciudad.