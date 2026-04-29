Un conductor arrolla a un guardia civil y le arrestan tras circular como un kamikaze con pistolas y un carné policial

El conductor arrollando con su coche a un motorista de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Las claves

Las claves Generado con IA Un conductor arrolló intencionadamente a un guardia civil motorista en la M-14, tras esperarle con el coche cruzado en la carretera. El sospechoso fue perseguido por otro agente y detenido tras circular de forma temeraria; en su vehículo llevaba 2 pistolas, 2 katanas, un machete y un carné policial. El conductor fue arrestado por conducción temeraria, lesiones y atentado contra la autoridad, y será presentado ante el juez. El guardia civil atropellado resultó herido, pero evoluciona favorablemente, mientras la AUGC denuncia el aumento de agresiones y falta de personal en Tráfico.

El conductor aguardó con su coche cruzado en la carretera, ocupando parte de los dos carriles de circulación, y no titubeó a la hora de arrollar a un motorista de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

"Tiraron a un motorista en la M-14", tal y como confirman fuentes del Instituto Armado. Todo ocurrió este martes por la mañana, entre Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares.

El conductor de otro vehículo grabó cómo el coche infractor, con premeditación, se detiene y espera a que el guardia civil se coloque a su altura con su moto. A continuación, acelera y derrapa por sorpresa, impactando con la parte trasera de su turismo contra el motorista.

El agente acaba por el asfalto tras reaccionar con una maniobra evasiva para evitar que la colisión sea más violenta: "Se dirige para embestirlo frontalmente y el motorista se tira antes del impacto".

Una "infracción al volante" es la secuencia que precede a estos hechos que centran un atestado de la Guardia Civil. "Le dieron el alto y se dio a la fuga". Una pareja de la Agrupación de Tráfico iba persiguiendo al turismo infractor, y por eso, el conductor amaga con detener su marcha en la zona que recoge el vídeo y que se utilizara como prueba en su contra.

Un conductor arrolla a un agente de la Guardia Civil de Tráfico del Puesto de Jarama.

A partir de ese momento, el otro motorista de la Guardia Civil empieza a perseguir al turismo sospechoso que llega a circular como un kamikaze. En ese momento, no tiene sentido su peligrosa conducta al volante para dar esquinazo al agente, pero todo cobra sentido cuando es interceptado.

"Le incautaron 2 pistolas, 2 katanas, un machete y un carné policial", tal y como detallan fuentes del Instituto Armado. "La detención se produjo en la rotonda que une la autovía A.-2 con la vía de servicio de Coslada".

El conductor fue arrestado por conducción temeraria, lesiones y un delito de atentado contra la autoridad. "Estuvieron instruyendo diligencias ayer por la tarde y el detenido será presentado en los juzgados, durante las próximas horas".

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha deseado una pronta recuperación al motorista destinado en el puesto de Valdetorres del Jarama y que presenta "heridas que un delincuente le ha ocasionado al embestir su motocicleta oficial". También ha felicitado públicamente a la pareja de agentes "por la detención del autor e incautación de las armas que portaba".

Tráfico es una de las especialidades de la Guardia Civil que presenta mayor tasa de siniestralidad laboral, con unos 350 agentes fallecidos desde que se creó esta unidad en el año 1959. De hecho, esas estadísticas se traducen en un déficit para la Agrupación de Tráfico de unos 1.800 agentes en toda España.

El motorista de este atropello está "dolorido", pero evoluciona de forma favorable de sus lesiones. Algo que no ha evitado las críticas de AUGC: "Denunciamos que es raro el día que no tenemos casos parecidos, agresiones cada vez más violentas, cada vez menos personal porque Madrid es un destino complicado por los altos precios, volumen de trabajo, pero cada vez hay más vehículos, más carreteras y menos agentes para atender las incidencias". "El material, en ocasiones, resulta defectuoso".

De forma que se produce un cúmulo de circunstancias que resta operatividad a una unidad que debe velar por la seguridad de todas las carreteras.