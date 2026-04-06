Madrid baila en abril: Centro Danza Matadero celebra el Día Internacional de la Danza con espectáculos únicos y una fiesta abierta al público

Durante todo el mes, el espacio rinde homenaje a la danza e invita al público a descubrir su poder transformador a través de múltiples propuestas.

Las claves nuevo Generado con IA Centro Danza Matadero celebra el Día Internacional de la Danza en abril con espectáculos y una fiesta abierta al público. La programación incluye 'Bloody Moon', de Marina Mascarell y Danish Dance Theatre, inspirada en el erotismo y la vida. Rafaela Carrasco estrena 'Humo', una obra que homenajea a las cigarreras y reivindica su legado y lucha por los derechos. El 29 de abril, CELEBRA26 invita a redescubrir la danza sin etiquetas, con coloquio y fiesta participativa de acceso libre.

La danza ha sido desde siempre una de las declaraciones más potentes de la cultura de una región. A través de ella, se revelan costumbres, tradiciones o prácticas populares y se narran mitos y leyendas. Es, sin duda, un símbolo de identidad y una manera de expresarse.

Su importancia a lo largo de la historia es algo innegable. Antes quizás tan solo se veía a la gente bailar en celebraciones y fiestas tradicionales; ahora la danza cada vez está más presente en nuestra vida. La vemos en las redes sociales, en las calles, en escuelas, en proyectos educativos, en terapia y en escenarios profesionales.

Con el baile celebramos, demostramos alegría, tristeza o rabia. Es casi una parte más de nosotros. Consciente de su relevancia, en 1982 el Comité Internacional de la Danza del Instituto Internacional del Teatro ITI –socio principal de la UNESCO para las artes escénicas– creó el Día Internacional de la Danza.

Se eligió el 29 de abril en homenaje al nacimiento de Jean-Georges Noverre, innovador y estudioso de este arte. Esta fecha se ha convertido en una celebración para aquellos que ven el valor y la importancia de este arte.

Un acercamiento al baile

Con motivo de este día, Centro Danza Matadero propone un acercamiento a este tipo de manifestación cultural a través de diferentes propuestas. El menú bailable para este abril lo componen propuestas internacionales, estrenos absolutos y una fiesta colaborativa.

El objetivo de Centro Danza Matadero es claro: ofrecer un espacio donde cualquier persona puede experimentar en comunidad el poder transformador de la danza.

La programación traza un recorrido que va desde la exploración de los sentidos hasta la reivindicación histórica. El broche final lo pone una fiesta colectiva.

Un viaje sensorial para descubrir el deseo y la vida

Danish Dance Theatre (Jubal Battisti).

Del 9 al 11 de abril, Centro Danza Matadero recibe a Marina Mascarell y a su compañía Danish Dance Theatre, que dirige desde 2023. La valenciana transformará este espacio con Bloody Moon, su primera creación para la compañía nacional danesa.

La pieza está inspirada en la obra Eroticism del pensador francés Georges Bataille. A través de ella se exploran las tres dimensiones del erotismo: el cuerpo, el corazón y lo sagrado. Un viaje sensorial en el que la danza se convierte en una apología del deseo y la vida.

La coreografía ha sido construida mano a mano entre Mascarell y los propios intérpretes de la compañía, quienes a través del baile exploran los principios del placer, el exceso, el caos, la locura y el éxtasis.

Un homenaje a las cigarreras a través del flamenco

Un pase de la obra 'Humo' (Alba Muriel).

El relevo lo coge Rafaela Carrasco, una de las grandes figuras de la danza española y del flamenco contemporáneo. Del 16 al 19 de abril, la coreógrafa y bailarina Premio Nacional de Danza 2023, estrena Humo, una obra coproducida por Centro Danza Matadero y Théâtre de Nîmes, que rinde homenaje a las cigarreras, aquellas mujeres cuya labor era tan poco apreciada.

La obra sumerge al espectador en la rutina de estas trabajadoras, cuyo oficio pasaba de generación en generación entre nubes de nicotina y polvo de tabaco. El espectáculo nos sumerge en la dureza de su realidad: las enfermedades respiratorias y oculares derivadas de su puesto y el calor sofocante de los talleres durante el verano.

Este baile muestra su vida en la fábrica (los conflictos y las jerarquías internas) y se transmite un mensaje de lucha. Humo habla de abusos, pero sobre todo de emancipación económica y vital, reivindicando el legado de estas mujeres en la batalla por sus derechos.

CELEBRA 26: una oda a la danza sin etiquetas

Este mes dedicado al movimiento, concluye el 29 de abril con los actos de CELEBRA26. Esta jornada conmemora el Día Internacional de la Danza con una invitación abierta a todos los públicos para reconectar con el cuerpo y descubrir el arte de bailar sin prejuicios.

La jornada arranca a las 12:00 h con el encuentro Bailar más allá de los 60, moderado por el periodista Javier Torres. En este coloquio, leyendas de la danza como Carmen Werner, Cesc Gelabert, La Ribot o Mónica Runde, hablarán sobre sus experiencias, sobre cómo el paso del tiempo transforma la relación con nuestros cuerpos y la manera de estar sobre el escenario.

Al caer la tarde, a las 19:30 h, la Nave 11 Centro Danza Matadero se transformará en toda una fiesta participativa bajo el título Porque yo lo bailo. Con Enrique Cabrera en la dirección artística y con la colaboración de creadores como Elisa Sanz en la plástica escénica, Pedro Yagüe y Eduardo Beja en la iluminación y Luis Miguel Cobo como músico y DJ, la compañía Aracaladanza pondrá su sello característico de juego visual e imaginación al servicio del público.

Aracaladanza Loop (Pedro Arnay).

Una invitación a disfrutar del baile sin vergüenzas, prejuicios o miedos, compartiendo ritmos y coreografías.

Ambas propuestas del 29 de abril son de acceso libre mediante previa descarga de invitación. Las entradas se podrán conseguir en la web oficial del centro.