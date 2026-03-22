Madrid tendrá el mayor parque de surf de Europa en 2027: será como dos campos de fútbol y atraerá a 500.000 personas

El parque priorizará la sostenibilidad, reutilizará agua en circuito cerrado y generará entre 100 y 200 puestos de trabajo, especialmente durante el verano.

El acceso y las sesiones de surf funcionarán por reservas horarias, con precios variables entre 20 y 100 euros según la demanda, e incluirá escuela de surf y actividades para grupos escolares.

El complejo podrá albergar hasta 120 surfistas al mismo tiempo y espera recibir unos 500.000 visitantes al año, ofreciendo también zonas de yoga, surfskate y piscinas infinitas.

Madrid contará en 2027 con el mayor parque de surf de Europa, ubicado junto al estadio Riyadh Air Metropolitano, con una laguna artificial de 23.000 m2.

Si las previsiones se cumplen, quizá haya que cambiar la letra de la famosa canción de Los Refrescos sobre los veranos en Madrid. En las proximidades del estadio Riyadh Air Metropolitano habrá una gran laguna artificial para practicar surf que aspira a convertirse en la mayor instalación de este tipo en Europa.

El proyecto forma parte del desarrollo de la futura ciudad del deporte impulsada en los terrenos que rodean al estadio y que incluirá instalaciones deportivas, zonas comerciales y espacios de ocio.

Según Sergio García, Managing Director de Gemswell Ventures, la plataforma encargada de desarrollar y explotar los diferentes parques por Europa, la instalación central será una laguna artificial de 23.000m2: "Para que tengamos una idea, la laguna son como dos campos de fútbol", explica.

Panorámica diurna de la piscina de olas Gemswell

La piscina permitirá generar olas de forma continua para la práctica del surf y, según los responsables del proyecto, podrá albergar hasta 120 personas surfeando al mismo tiempo.

El surf será el eje del proyecto, pero no el único elemento: zonas para yoga, surfskate, "donde los visitantes podrán practicar sobre tablas con ruedas que reproducen los movimientos del surf".

La laguna estará reservada exclusivamente para surfear, mientras que el baño se concentrará en las piscinas infinitas del complejo.

El objetivo, según sus promotores, es crear un espacio donde convivan distintas actividades deportivas y de ocio alrededor del surf.

El proyecto se integra dentro del desarrollo urbanístico vinculado al entorno del estadio del Atlético de Madrid. En ese espacio se prevé la construcción de un gran centro comercial con marcas internacionales, una zona de restauración, áreas comerciales y diferentes instalaciones deportivas.

"El Atlético traslada su ciudad deportiva a un centro de alto rendimiento que están preparando allí, el proyecto de la laguna de surf forma parte de ese conjunto y el club participa en él con una participación minoritaria", explica García.

Zona de ocio y recreación Gemswell

Las previsiones del proyecto apuntan a que el complejo pueda recibir alrededor de 500.000 visitantes anuales y solo cerrará para mantenimiento técnico de la maquinaria que genera las olas: "Históricamente en este tipo de centros se aprovechan los meses de menos ocupación", apunta García, que sitúa ese cierre entre principios de enero y mediados de febrero.

Cuánto costará

La práctica del surf se organizará mediante reservas por franjas horarias de 60 minutos, ya que por aforo y eficiencia energética, los usuarios accederán a sus slots y el precio dependerá de la demanda, "funciona un poco como los aviones", explica el directivo.

En días con menos afluencia "podría haber sesiones desde unos 20 euros", mientras que en momentos de mayor ocupación, como festivos o temporadas con mucha demanda, el precio podría subir: "Puede costar 70, 80, 90 o 100 euros dependiendo de la demanda", señala.

El proyecto también contempla una entrada general para acceder al recinto, utilizar las piscinas y las zonas de restauración.

"Siempre vamos a tener que cobrar una entrada de acceso", señala García, aunque esa entrada podría convertirse en un consumo dentro del recinto.

El complejo contará con una escuela de surf pensada tanto para principiantes (zona Bahía) como para quienes ya practican este deporte (zona Reef), con tecnología Wavegarden que, según apuntan, permitirá generar hasta 20 tipos de olas de 2 metros.

El proyecto incluye además una línea educativa dirigida a colegios y grupos para acercar la práctica del surf a un público que normalmente tendría que desplazarse a la costa para practicarlo. El público al que apuntan no solo serán surfistas, sino familias, jóvenes o turistas que visitan Madrid para que disfruten de una hora entre olas.

Bañador y chanclas

Habrá material de alquiler para quienes lleguen solo con el bañador, chanclas y protector solar al parque, aunque de momento, no hay previsiones de precios. García subraya que están trabajando en paquetes que incluyan todos los servicios para evitar que el precio final se dispare.

En cuanto a los empleos que se generarán, los promotores hablan de entre 100 y 120 puestos de trabajo estables, aunque en momentos de mayor actividad, especialmente durante el verano, la cifra podría alcanzar las 200 personas.

Vista de las piscinas Gemswell

La laguna se llenará inicialmente con agua procedente del Canal de Isabel II y según explican los promotores, el sistema funciona como un circuito cerrado, por lo que no es necesario vaciar y volver a llenar la laguna cada año. "El consumo adicional se limita principalmente a compensar la evaporación natural, y anualmente está previsto que el consumo sea el de un estadio de fútbol".

García asegura además que la instalación está preparada para utilizar agua regenerada en el futuro, cuando la normativa europea (R.D. 1085/2024) permita su uso en lagunas recreativas. Asimismo, señalan que el parque está diseñado bajo los requerimientos Breeam, un certificado internacional de sostenibilidad que prioriza la reducción de la huella ambiental.

Gemswell Surf Madrid contará con espacios para eventos, aunque no será una línea principal en el negocio. El recinto dispondrá de una sala cubierta de unos 150m2 para actividades corporativas o encuentros vinculados a patrocinadores.

Aún por confirmar

Algunos de los aspectos del funcionamiento del complejo, como los precios finales, los paquetes de acceso o las tarifas para determinados colectivos, todavía se están definiendo.

Si el calendario previsto se mantiene, Madrid tendrá en 2027 una instalación que permitirá practicar surf en pleno agosto y, aunque sin playa, con olas a kilómetros del mar.