Escribano, alcalde de Arganda, denuncia que llevan 23 días sin patrullas de la Guardia Civil en 2026: "Es escandaloso"

Las claves nuevo Generado con IA El alcalde de Arganda, Alberto Escribano, denuncia que en 2026 ha habido 23 días sin patrullas de la Guardia Civil disponibles en el municipio. La falta de efectivos ha obligado a la Policía Local a asumir funciones que corresponderían a la Guardia Civil, como detenciones y traslados. El delegado del Gobierno en Madrid rechaza las acusaciones y sostiene que las denuncias del alcalde son infundadas. Arganda cuenta con 61.000 habitantes y el mayor polígono industrial de Madrid, lo que, según el alcalde, requiere una mayor dotación de agentes para atender la seguridad ciudadana.

Alberto Escribano, el alcalde de Arganda, ha denunciado la falta de efectivos de la Guardia Civil en el municipio y asegura que en lo que va de 2026 se han producido hasta 23 días en los que no hubo patrullas disponibles cuando se requirieron para atender avisos de seguridad ciudadana.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha rechazado rotundamente las afirmaciones del alcalde y las ha calificado de "bochorno" y ha acusado a Escribano de 'inventarse una noticia' para justificar las críticas del PP contra el Ejecutivo central.

Pero según informan desde el consistorio argandeño, esta situación ha obligado en numerosas ocasiones a la Policía Local a asumir funciones que no le corresponden.

Alberto Escribano, alcalde de Arganda PP de Arganda

“Durante 23 días de este año no ha habido ni una sola patrulla de la Guardia Civil cuando se la ha necesitado”, afirma Escribano, quien ha calificado la situación de "escandalosa".

El alcalde sostiene que se trata de un problema recurrente, pero considera que en los primeros meses de 2026 ha alcanzado un nivel especialmente preocupante.

Según ha explicado, el Ayuntamiento ha mantenido contactos con mandos del cuerpo y trasladará formalmente las incidencias al delegado del Gobierno en Madrid.

"Le voy a mandar exactamente las denuncias, los 23 avisos en los que la propia Guardia Civil pide ayuda a la Policía Local", ha señalado, rechazando además las acusaciones de que estas denuncias sean 'bulos', según Europa Press.

Escribano ha recordado que Arganda del Rey cuenta con unos 61.000 habitantes y alberga el polígono industrial más grande de la Comunidad de Madrid, factores que, a su juicio, hacen imprescindible una mayor dotación de agentes para garantizar una respuesta adecuada ante incidencias de seguridad.

Aunque el alcalde ha destacado que la localidad mantiene buenos datos de criminalidad, también ha advertido de episodios que considera 'lamentables'. Entre ellos ha citado intervenciones en casos de violencia de género en las que no había patrullas de la Guardia Civil disponibles.

En estas circunstancias, ha añadido, la Policía Local ha tenido que asumir actuaciones como detenciones o traslados de detenidos al cuartel del instituto armado.

El secretario general del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano, afirmó durante una visita al municipio que “uno de cada tres días” de 2026 no ha habido “ni un solo dispositivo” de Guardia Civil disponible para atender Arganda, pese a que la localidad cuenta con cuartel propio.

Según Serrano, la relación de puestos de trabajo del puesto de Arganda contempla 143 guardias civiles asignados. A su juicio, la situación del municipio refleja un problema más amplio de falta de efectivos en la región. "En la Comunidad de Madrid faltan en torno a 1.000 policías y guardias civiles frente a los datos que ofrece la Delegación del Gobierno".

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano Jesús Hellín Europa Press

El dirigente del PP calificó Arganda como un "ejemplo de la desidia y la dejadez" del Gobierno de España en materia de seguridad y aseguró que la falta de efectivos ha provocado situaciones en las que la Policía Local ha tenido que intervenir ante delitos o detenciones que corresponderían al instituto armado.