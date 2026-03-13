Juan Carlos Nieto González, nuevo presidente de la Sociedad de Reumatología de la Comunidad de Madrid

La nueva directiva para el período 2026-2027 impulsará la investigación clínica, docencia y atención multidisciplinar para mejorar el cuidado de los pacientes reumáticos en Madrid.

Las claves nuevo Generado con IA El Dr. Juan Carlos Nieto González asume la presidencia de SORCOM para el periodo 2026-2027, con el objetivo de impulsar la formación, la investigación y consolidar la sociedad como referente científico en reumatología en Madrid. La nueva directiva destaca por su pluralidad, integrando especialistas de la mayoría de hospitales públicos y concertados de la región para responder a las necesidades asistenciales de todos los centros. SORCOM refuerza su compromiso con la docencia y la investigación, ampliando su oferta formativa, becas y registros de pacientes, y potenciando el relevo generacional entre los facultativos. La sociedad mantiene iniciativas sociales como la colaboración con el Banco de Alimentos y actividades de concienciación ciudadana, como la Carrera de las Enfermedades Reumáticas, para visibilizar estas patologías y promover hábitos saludables.

El Dr. Juan Carlos Nieto González, reumatólogo del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, asume la presidencia de la Sociedad de Reumatología de la Comunidad de Madrid (SORCOM) para el periodo 2026-2027. Su nombramiento marca el inicio de una etapa orientada a potenciar la formación médica, fomentar la investigación clínica y consolidar a la institución como el principal referente científico de la especialidad en la región.

La reciente renovación de la Junta Directiva de SORCOM no representa una ruptura, sino que fortalece una línea de trabajo continuista, según la propia sociedad, basada en la colaboración y el esfuerzo de equipo. Tras varios años de activa implicación como vocal, el Dr. Nieto toma el relevo con el firme propósito de mantener vivo el espíritu docente de la entidad.

La nueva cúpula directiva destaca por su pluralidad, ya que está conformada por especialistas en reumatología procedentes de la gran mayoría de los hospitales públicos y concertados de la Comunidad de Madrid. Esta representatividad institucional garantiza que las futuras estrategias de la sociedad médica respondan de manera eficaz a las diversas realidades y necesidades asistenciales de los centros sanitarios madrileños.

Apuesta por la docencia y la investigación

Otro de los pilares en torno a los que SORCOM quiere sustentar esta nueva etapa es el compromiso con la docencia, la investigación y la excelencia en la calidad asistencial. La presidencia se ha marcado el ambicioso objetivo de reforzar y expandir la oferta formativa de SORCOM, diseñando programas orientados especialmente a los médicos residentes y a los especialistas más jóvenes. Para asegurar el relevo generacional y la actualización constante de los facultativos, la sociedad impulsará la organización de talleres prácticos, jornadas científicas y su destacado congreso anual, que en este año 2026 celebrará su trigésima edición. La directiva se ha comprometido a trabajar con gran dedicación para ofrecer a los profesionales una formación amplia, de máxima calidad y financieramente sostenible a largo plazo.

Imagen de una consulta de reumatología. iStock

Entre los principales desafíos de esta nueva etapa, el Dr. Nieto ha subrayado la necesidad de lograr la implicación activa de todos los hospitales madrileños y de fomentar el orgullo de pertenencia entre los socios. Esta cohesión resulta vital, especialmente frente al complejo contexto económico y la limitación de recursos que frecuentemente condicionan la actividad científica y formativa.​

Asimismo, SORCOM no solo mantendrá sus programas de ayudas y becas para la investigación clínica, sino que tiene la intención de ampliarlos. La sociedad pondrá un interés especial en la creación y desarrollo de registros regionales de pacientes. Estas bases de datos son herramientas imprescindibles que facilitarán una colaboración más estrecha con otras sociedades autonómicas y con la Sociedad Española de Reumatología (SER), permitiendo el desarrollo de estudios epidemiológicos de mayor envergadura y precisión.

Enfoque multidisciplinar y cercanía con el paciente

El manejo contemporáneo de las patologías reumáticas exige un abordaje integral, motivo por el cual la nueva ejecutiva ha integrado plenamente en su estructura al Grupo de Enfermeras de la Sociedad de Reumatología de la Comunidad de Madrid (ESORCOM). Esta decisión estratégica fortalece el rol multidisciplinar en el cuidado diario de los enfermos y enriquece notablemente las actividades formativas al incorporar la perspectiva clínica de estas profesionales de la salud.​

Más allá del ámbito estrictamente médico, la sociedad cultiva un contacto fluido y estrecho con diversas asociaciones de pacientes reumáticos. Este diálogo directo permite a los especialistas comprender mejor las necesidades reales de los afectados, optimizar la atención prestada y ofrecer un apoyo mucho más empático a quienes conviven con estas enfermedades crónicas.

Responsabilidad social y visibilización ciudadana

El compromiso de la institución también trasciende los recintos hospitalarios. Una de las iniciativas más significativas de las que tiene en marcha obedece al campo social: SORCOM mantiene un firme acuerdo de colaboración con el Banco de Alimentos de Madrid mediante su participación en la conocida "operación kilo". Gracias a estas recogidas solidarias, la sociedad médica logra beneficiar a miles de personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad social.​

En paralelo, la entidad seguirá impulsando campañas de concienciación ciudadana, entre las que sobresale la Carrera de las Enfermedades Reumáticas. Esta prueba deportiva popular alcanzará su sexta edición en 2026, consolidándose como una cita anual indispensable para visibilizar estas patologías, promover hábitos saludables a través del deporte y acercar la especialidad a la población. En ediciones pasadas, la carrera ha logrado una excelente acogida por parte de pacientes, familiares y sanitarios, contando además con el valioso respaldo mediático de diversos deportistas profesionales españoles.​

El equipo que acompañará al Dr. Nieto durante el periodo 2026-2027 cuenta con la vicepresidencia del Dr. Enrique Calvo Aranda (H. Infanta Leonor), la secretaría general del Dr. Daniel Clemente Garulo (H. Niño Jesús) y la tesorería del Dr. Eugenio de Miguel Mendieta (H. La Paz). La directiva se completa con un amplio grupo de vocalías representadas por las doctoras Irene Llorente Cubas, M.ª Eugenia Enríquez Merayo, Diana Peiteado López, Samantha Kanaffo Castelblanco, Olga Rusinovich Lovgach, María Beatriz Paredes Romero, Dálifer Freites Núñez y Clara Sangüesa Gómez, junto a los doctores Otto M. Olivas Vergara, José Campos Esteban y Carlos Guillén Astete.​