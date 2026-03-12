Teresa Ko Chen, la italiana de padres taiwaneses que saltó a una multinacional tras estudiar un máster en Madrid

Las claves nuevo Generado con IA Teresa Ko Chen, nacida en Italia de padres taiwaneses, estudió en Valencia y realizó un máster en ESCP Business School en Madrid antes de incorporarse a Boston Consulting Group. En BCG, Teresa se ha especializado en proyectos estratégicos de transformación y crecimiento en el sector sanitario, especialmente en Biopharma, MedTech y salud femenina. La inteligencia artificial es clave en su trabajo diario, ayudando a desarrollar soluciones innovadoras y personalizadas, como algoritmos para mejorar la interpretación de radiografías. Teresa valora los equipos multidisciplinares e internacionales y promueve el liderazgo femenino en la consultora, integrando su visión creativa y multicultural en su vida profesional y personal.

Teresa Ko Chen tenía claro que quería un máster "corto, muy práctico". Y eso fue lo que hizo antes de dar el salto a la consultoría estratégica. En 2015 cursó el MSc in Digital Project Management & Consulting en ESCP Business School en Madrid y luego se incorporó a Boston Consulting Group (BCG), donde ha desarrollado una trayectoria de diez años hasta convertirse en partner en 2025.

Estudió la doble licenciatura en Administración de Empresas y Derecho en la Universidad de Valencia y recuerda que tenía intereses variados y quería ver cosas, sectores y clientes diferentes. La consultoría reunió todas sus aspiraciones, "una oportunidad para trabajar transversalmente con múltiples clientes en distintas industrias".

Al buscar opciones, encontró en ESCP un programa "específico, orientado a consultoría y estrategia internacional, muy enfocado en temas de estrategia".

Teresa Ko Chen en uno de sus viajes Cedida

En su promoción eran solo once alumnos, en contacto directo con miembros de comités ejecutivos y proyectos para startups y otras compañías: "Te daban ese componente práctico y un entorno real".

Impacto sanitario

Tras el máster, su camino profesional quedó unido a BCG y al sector healthcare. Teresa se ha especializado en Biopharma, MedTech y proveedores sanitarios, liderando proyectos estratégicos de transformación y crecimiento para organizaciones globales, con un foco particular en el impacto sostenible en salud femenina. Su motivación vino de "poder ayudar a compañías y, en última instancia, también a pacientes, a tener un impacto, algunas veces directo, en la salud de las personas".

Teresa relata a EL ESPAÑOL el desarrollo de un proyecto relacionado con salud femenina: "Lo que hicimos fue apoyarles para identificar - más allá del porfolio que tenían en ese momento - muy ligado a salud sexual femenina, fertilidad o menopausia, qué áreas afectan especialmente a las mujeres y presentan mayor prevalencia".

El objetivo era construir "un porfolio más integral de protección y tratamiento de la salud de la mujer a lo largo de su vida", incorporando también áreas dermatológicas o neurológicas.

IA integrada

La inteligencia artificial cobra protagonismo en su día a día: "Más de la mitad de los proyectos tienen un componente digital y de inteligencia artificial", explica Ko Chen. No solamente en el resultado final para el cliente sino en la forma de trabajar, tanto en "herramientas de research como en el desarrollo de soluciones innovadoras que tienen en cuenta, en tiempo real, las tendencias de cada industria".

Teresa ejemplifica que la IA permite desarrollar algoritmos que ayuden a los médicos a interpretar de manera más eficaz y eficiente una radiografía, identificando potenciales patologías y asegurando que se observa específicamente esa zona con más detalle.

También trabajan en 'hiperpersonalización'; que la comunicación final sea totalmente personalizada en el momento en el que el cliente lo necesita, con el tipo de lenguaje que tenga más sentido a cada segmento y por el medio que tendrá mayor impacto.

Teresa describe BCG como un entorno muy estimulante, internacional y dinámico. Cada proyecto 'es diferente, un mundo' : "La gente es fantástica, muy curiosa intelectualmente, muy competente, sólida, y colaborativa". Ese entorno, reconoce, te coloca "constantemente fuera de tu zona de confort".

Teresa Ko Chen en uno de sus viajes Cedida

Su perfil se caracteriza por una visión innovadora y un pensamiento 'out-of-the-box'. Está certificada como Agile Professional Scrum Master y forma parte de la Women@OneBCG Taskforce, iniciativa que impulsa el liderazgo femenino dentro de la firma. Esa apuesta encaja con su defensa de los equipos "multidisciplinares, internacionales y crossfunctional" como clave para definir estrategias sólidas.

Italia, Valencia y Madrid

La biografía de Teresa también es global. Sus padres son de Taiwán y emigraron muy jóvenes a Europa. Ella nació en Italia, se crió en Valencia, estudió allí y después de la carrera se mudó a Madrid para realizar el máster y aquí se quedó.

A lo largo de estos años ha viajado internacionalmente con BCG: Londres, Argentina, Arabia Saudí… siempre con Madrid como 'campamento base' : "España era el sitio que tenía mayores oportunidades para mi desarrollo profesional", resume.

Teresa Ko Chen Cedida

¿Qué le gusta de Madrid?. La cultura, la vida social y callejera, y por la cantidad de eventos culturales que hay, el entorno abierto. Ella ve la ciudad como 'un hervidero' que inspira tanto en lo profesional como en lo personal y como un hub cada vez más relevante de emprendimiento y nómadas digitales, atraídos por "el buen clima y la calidad de vida".

Teresa muestra en Instagram una mirada estética a sus viajes y a los detalles y no lo vive como un hobby separado de su trabajo, sino que está totalmente integrada tanto esta parte más creativa con su forma de pensar y desarrollar nuevas ideas.

"Lo que hay detrás de una foto es también mucha estructura", explica, "muy relacionado con el trabajo que hago: la parte de estructura, de enfocarte en lo más importante, de priorizar, pero teniendo en cuenta también el contexto en el que se encuentra el objeto que estás fotografiando".

La fotografía le permite ver los problemas desde distintos ángulos, algo que ayuda a encontrar soluciones 'más outside of the box'.

Los viajes también le aportan personas y perspectivas: "Hay mucho valor en equipos multidisciplinares, personas de distintas culturas, contextos de estudio y experiencia profesional previa".

Teresa en uno de sus viajes Cedida

Compartir con gente muy distinta le permite 'darle una vuelta' a cómo ver los problemas y entender "cómo en una cultura diferente se puede ver un problema de manera distinta, con soluciones que a veces son similares y a veces totalmente opuestas".

El viaje a Sudáfrica significó un punto de inflexión: "Uno de los viajes que más me ha marcado a nivel estructural, creativo e inspirador, multidisciplinar y culturalmente".

Le impresionó su historia 'bastante compleja' y el hecho de que es un único país, pero tiene distintas regiones y en cada una es como si "estuvieras en un país diferente". Fue además su primer safari: "Toda la parte animal te aterriza mucho, te hace bajar al plano terrenal y recordar realmente lo que es importante".

La naturaleza, dice, "también nos enseña muchas cosas sobre estrategia y sobre supervivencia, tanto de animales como trasladado a empresas, en un entorno en el que hay constante cambio y amenazas y donde todo el mundo se tiene que adaptar".

A sus 35 años Teresa no oculta la exigencia del trabajo: "No es fácil, el día a día es bastante intenso y el trabajo es exigente, pero “neto neto, lo que me ha aportado siempre ha sido muy positivo".

Los pilares en donde se sostiene, concluye, son "el impacto, las oportunidades y las personas con las que te rodeas, que al final te estimulan y te hacen crecer más rápido".