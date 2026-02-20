La criminalidad de 2025 en Madrid: baja la delincuencia pero se disparan las agresiones sexuales y las violaciones

Las claves nuevo Generado con IA La criminalidad en Madrid descendió un 1,7% en 2025 respecto al año anterior, con una bajada de la tasa de criminalidad de 6,3 puntos desde 2019. Los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 5,6%, con 685 denuncias de violación, cifra considerada "insoportable" y superior a la media nacional. Los delitos patrimoniales, como robos y hurtos, registraron descensos notables, especialmente los robos con fuerza (-8,5%) y con violencia (-9,9%). El tráfico de drogas creció un 19,9%, atribuido por la Delegación del Gobierno a una mayor acción policial, mientras que 24 de los 37 municipios más grandes vieron reducir su criminalidad.

El delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín lo ha anunciado este viernes, durante una rueda de prensa donde ha destacado que la criminalidad ha descendido en un 1,7% respecto al año anterior, y que la tasa de criminalidad ha bajado en hasta 6,3 puntos desde el año 2019.

La criminalidad convencional ha bajado en un total de 6.000 delitos al año, lo que supone un descenso del 1,8%. En este ámbito han aumentado los homicidios hasta alcanzar los 33 delitos, aunque por debajo de la media de los últimos diez años, mientras que los homicidios en grado de tentativa han bajado en casi el 10%, según los datos aportados.

Los delitos de lesiones y riña tumultuaria han registrado un aumento del 8,5% en 2025 respecto al año anterior, una evolución "análoga" al resto del país, según Martín. En lo que respecta a los delitos contra la libertad sexual, han aumentado en un 5,6%, por encima de la media nacional del 2,3%.

Cifra insoportable

En la Comunidad de Madrid se han denunciado 685 agresiones sexuales con penetración (violación), según ha destacado Martín que ha subrayado la gravedad de esta cifra "insoportable" y que aumenta en 20 denuncias respecto al año anterior, pero en la línea de la media nacional. El resto de agresiones sexuales han aumentado un 6,3%, considerablemente por encima del 2% en el conjunto de España.

Martín ha hecho un llamamiento al conjunto de la población para abordar este problema, y ha tendido la mano a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que abandone su "negacionismo" y las instituciones puedan trabajar de forma conjunta contra la violencia de género.

Por otro lado, Martín ha explicado que entre las infracciones que más han descendido destacan los delitos patrimoniales (-4,4%), especialmente los robos con fuerza (-8,5%), los hurtos (-5,4%) y los robos con violencia o intimidación (-9,9%). Las sustracciones de vehículos se encuentran estables.

Otros delitos

Por contra, otros delitos como los relacionados con el tráfico de drogas aumentan considerablemente en un 19,9% respecto al año anterior. Sin embargo, desde la Delegación del Gobierno consideran estos datos como resultado de la "intensificación" de la acción policial.

Según los datos oficiales compartidos por Martín, 24 de los 37 municipios de la región con más de 20.000 habitantes también han registrado un descenso en la tasa de criminalidad. Destacan los descensos en Humanes, San Martín de la Vega, Parla, Arroyomolinos, Valdemoro o Madrid.