Matan a tiros a un hombre y otro resulta herido en un domicilio en Getafe (Madrid)

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 42 años ha muerto y otro de 27 ha resultado herido tras un tiroteo en una vivienda de Getafe, Madrid. El tiroteo ocurrió sobre las 17:30 horas en la calle Ramón Rubial, donde efectivos policiales encontraron al fallecido. El herido, con traumatismo craneoencefálico leve, fue trasladado al Hospital Severo Ochoa por sanitarios del Summa112. Fuentes próximas al caso señalan que el suceso podría estar relacionado con un ajuste de cuentas y la investigación sigue a cargo de los grupos DEVI y VI de Homicidios.

Un hombre de 42 años ha muerto y otro de 27 ha resultado herido en un tiroteo registrado en la tarde de este viernes en el interior de una vivienda situada la localidad madrileña de Getafe.

Los hechos han sucedido sobre las 17.30 horas, cuando agentes de Policía Nacional han recibido una llamada alertando de que un hombre había resultado herido por arma de fuego en una vivienda en el número 15 de la calle Ramón Rubial, según han informado fuentes policiales.

Una vez en el lugar, efectivos policiales de Seguridad Ciudadana han encontrado al varón de 42 años, que ya había fallecido como consecuencia de los disparos.

También han acudido sanitarios del Summa112, que han confirmado la muerte de la víctima y han atendido al otro hombre, de 27 años, por un traumatismo craneoencefálico leve, a quien han trasladado posteriormente al Hospital Severo Ochoa, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Fuentes cercanas han indicado a EFE que el suceso podría deberse a un ajuste de cuentas.

Hasta el lugar se han desplazado agentes del grupo de delitos violentos (DEVI) y el VI de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación.