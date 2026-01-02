Publicada
Actualizada

Mueren tres personas en el incendio de una vivienda en el distrito de Carabanchel

  1. Dos personas rescatadas en buen estado

    Bomberos de Madrid ha podido rescatar a dos personas, en buen estado, tras el dispositivo que han desplegado esta madrugada en el distrito de Carabanchel. 

  2. Incendio en Carabanchel | Así han sido las labores de extinción

    El incendio que se ha producido esta madrugada en Carabanchel ha dejado tres personas fallecidas. Los Bomberos de Madrid han desplegado un dispositivo para sofocar las llamas y rescatar a las personas atrapadas. 

  3. ¿Qué ha ocurrido?

    El incendio ha tenido lugar en la tercera planta de una vivienda ubicada en la calle Moreno del mencionado distrito madrileño. Tres personas han fallecido, dos por inhalación de humo y la tercera por quemaduras. 

    El fuego ha roto por la fachada posterior y el humo ha afectado también a dos áticos superiores en los que los Bomberos de Madrid han tenido que rescatar a dos personas, ambas en buen estado.

  4. Incendio en Carabanchel | Tres personas han muerto

    Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras, ha detallado un portavoz del Samur-Protección Civil en un vídeo difundido por Emergencias Madrid en su cuenta de la red social X.