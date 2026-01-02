-
Dos personas rescatadas en buen estado
Bomberos de Madrid ha podido rescatar a dos personas, en buen estado, tras el dispositivo que han desplegado esta madrugada en el distrito de Carabanchel.
-
Incendio en Carabanchel | Así han sido las labores de extinción
El incendio que se ha producido esta madrugada en Carabanchel ha dejado tres personas fallecidas. Los Bomberos de Madrid han desplegado un dispositivo para sofocar las llamas y rescatar a las personas atrapadas.
Incendio en vivienda. #Carabanchel.— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 2, 2026
A la llegada de @BomberosMad el fuego rompe por fachada y la vivienda está inundada de humo y con mucha temperatura. Durante la extinción, encuentran los cuerpos sin vida de 3 personas.@SAMUR_PC confirma los fallecimientos.
📍C/ Moreno. pic.twitter.com/e39aEytwBf
-
¿Qué ha ocurrido?
El incendio ha tenido lugar en la tercera planta de una vivienda ubicada en la calle Moreno del mencionado distrito madrileño. Tres personas han fallecido, dos por inhalación de humo y la tercera por quemaduras.
El fuego ha roto por la fachada posterior y el humo ha afectado también a dos áticos superiores en los que los Bomberos de Madrid han tenido que rescatar a dos personas, ambas en buen estado.
-
Incendio en Carabanchel | Tres personas han muerto
Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras, ha detallado un portavoz del Samur-Protección Civil en un vídeo difundido por Emergencias Madrid en su cuenta de la red social X.
