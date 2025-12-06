Detienen en Perú a 'Chuki': asesinó a una joven en Leganés hace 15 años y estaba en la lista de los más buscados

Las claves nuevo Generado con IA Cristian Hernán Yong Granadino, alias 'Chuki', ha sido detenido en Lima, Perú, tras permanecer 15 años prófugo. 'Chuki' era buscado por el asesinato de Silvia Rodríguez Fernández, una adolescente de 16 años, en Leganés (Madrid) en 2010. La detención se logró gracias a labores de inteligencia y verificación biométrica, ya que el fugitivo vivía en Perú con identidad falsa.

La Policía Nacional de Perú ha detenido este viernes en Lima a Cristian Hernán Yong Granadino, alias 'Chuki´, quien era requerido por la Justicia española y estaba incluido en la lista de los más buscados a nivel mundial por Europol por el asesinato de la adolescente Silvia Rodríguez Fernández, ocurrido en 2010 en el municipio madrileño de Leganés.



"El sujeto es responsable del asesinato de la menor Silvia Rodríguez Fernández (16 años), en Leganés (España), crimen que generó gran conmoción internacional. Tras permanecer prófugo por 15 años bajo una identidad falsa en Perú, fue finalmente ubicado gracias a labores de inteligencia y verificación biométrica", ha informado la Policía en un comunicado.



La captura se ha dado a través de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, con apoyo de las Oficinas Centrales Nacionales de Interpol Lima, quienes verificaron que el prófugo contaba con documento nacional de identidad falso con otro apellido.

