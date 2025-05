Elena, inquiokupa y jubilada: "Soy víctima de una estafa telefónica y la pensión no me llega para todo"

El fenómeno de la 'inquiokupación' ha llegado a una urbanización de Paracuellos del Jarama. Pilar, la propietaria afectada, ha denunciado en Telemadrid que su inquilina lleva siete meses sin pagarle el alquiler, con una deuda que ya supera los 9.000 euros.

La propietaria denuncia que Elena, su inquilina, lleva desde octubre sin pagarle y critica la lentitud de la justicia: "Va muy lenta, la demanda ya está puesta pero no está admitida a trámite. Luego hay que mandarle una comunicación a ella, es un gasto de dinero y de tiempo, que corre en mi contra porque tengo muchos gastos".

Pilar critica que Elena "está ganando tiempo" y se "inventa cosas": "Primero era una estafa, ahora otra. Hace dos meses era otra". Además, la propietaria ha desvelado que su 'inquiokupa' la ha denunciado por acoso. "Tengo miedo de acercarme más", cuenta desde las puertas de la urbanización.

La inquilina aseguró en un primer momento a Pilar que había sufrido una un hackeo en su tarjeta de crédito. Posteriormente, mantuvo que la habían estafado telefónicamente. Lo que provoca el cabreo de la propietaria.

La propietaria asegura que su inquilina no es una persona vulnerable: "No paga porque no quiere. Lleva siete meses diciendo que se va a marchar, yo le di hasta enero porque me pidió unas semanas más, pero no tiene intención de irse".

El piso de Pilar tiene 165 metros cuadrados y se encuentra en una urbanización con piscina, jardín, pista de padel, plaza de garaje y trastero. "Todo esto lo estoy pagando yo. Se vive mejor aquí y gratis, encima es un residencial sin ruidos", desvela.

Telemadrid también ha hablado con Elena, la inquilina que además se encuentra jubilada. Asegura que ha tenido "un problema con una wallet" que la ha metido en un fraude: "En cuanto lo reciba se lo pago. Pienso salir del piso en cuanto me manden el dinero que tengo que recibir".

"A mí por estar jubilada no me aceptan en ningún sitio. Ese es el problema con el dinero que estoy esperando, si no tengo ese dinero extra...", explica Elena, que se siente "víctima de una estafa" que la ha dejado sin dinero. No obstante, la jubilada reconoce desde el telefónillo del piso que cobra una pensión de 2.200 euros al mes. Según afirma, no le "llega para todo" y no va a hablar más.