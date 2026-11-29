El pasado 26 de noviembre, los jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro acordaron recomendar a Pablo Hernández de Cos como sucesor de Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo.

Si los trámites pendientes siguen su curso, el 7 de febrero de 2027 un español ocupará por primera vez el despacho más influyente de la política económica europea.

Los trámites pendientes son las consultas al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del BCE, y la decisión formal del Consejo Europeo.

Se premia una trayectoria construida sobre la competencia técnica, la independencia y una convicción profunda.

La libertad económica necesita instituciones serias que la protejan.

Hernández de Cos (Madrid, 1971) no llegó a la banca central por la puerta de la política.

Es doctor en Economía por la Universidad Complutense, licenciado en Ciencias Económicas por CUNEF y en Derecho por la UNED.

Ingresó en el servicio de estudios del Banco de España en 1997 y fue ascendiendo hasta dirigir su área de Economía y Estadística.

Cuando fue nombrado gobernador en 2018, la prensa subrayó lo que entonces parecía una rareza: un perfil técnico, sin pasado político.

Esa rareza es, precisamente, su primera credencial liberal.

El liberalismo clásico siempre ha desconfiado del poder discrecional.

Ha defendido que ciertas funciones públicas, como la moneda, la justicia o la supervisión, deben quedar a salvo de la tentación electoral.

La estabilidad de precios no es un fetiche tecnocrático; es una garantía de libertad

Un banco central independiente es una de las expresiones más logradas de esa idea.

Es un poder limitado por un mandato claro y sometido a la rendición de cuentas, no a la conveniencia del momento.

Durante sus seis años como gobernador, Hernández de Cos ejerció esa independencia con una naturalidad que no siempre resultó cómoda para los gobiernos.

Desde el Banco de España insistió una y otra vez en la necesidad de un plan creíble de consolidación fiscal a medio plazo.

Advirtió sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Reclamó reformas estructurales que elevaran la productividad y redujeran la dualidad del mercado laboral.

Detrás de ellos latía una idea genuinamente liberal.

El gasto público no es gratuito.

Un sistema bancario bien capitalizado es la mejor garantía contra los rescates con dinero del contribuyente

La deuda de hoy son los impuestos de mañana.

La prosperidad no se decreta, sino que nace de mercados que funcionan, empresas que compiten y personas a las que se deja trabajar, ahorrar e invertir.

Su presidencia del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, entre 2019 y 2024, completó ese retrato.

Allí defendió la aplicación íntegra y coherente de los estándares de Basilea III, frente a la tentación de diluirlos jurisdicción a jurisdicción.

Algunos verán en ello una vocación reguladora poco compatible con el liberalismo.

Es una lectura superficial.

El liberal no aspira a la ausencia de reglas, sino a reglas generales, previsibles e iguales para todos.

Esas reglas permiten a los mercados funcionar sin que las pérdidas privadas acaben socializadas.

El liberal no aspira a la ausencia de reglas, sino a reglas generales, previsibles e iguales para todos

Un sistema bancario bien capitalizado es la mejor garantía contra los rescates con dinero del contribuyente.

Desde julio de 2025 dirige el Banco de Pagos Internacionales, el «banco de los bancos centrales», donde sucedió a Agustín Carstens.

Esa etapa le ha dado una perspectiva global que será valiosa en Fráncfort.

Es la de un mundo en el que la fragmentación comercial, el auge de la deuda pública y la irrupción de nuevas formas de dinero digital ponen a prueba una arquitectura monetaria construida durante décadas.

¿Qué cabe esperar de él al frente del BCE?

Ante todo, fidelidad al mandato.

La estabilidad de precios no es un fetiche tecnocrático; es una garantía de libertad.

La inflación es el impuesto que nadie vota.

Es el que más castiga a los ahorradores modestos, a los pensionistas y a los asalariados sin poder de negociación.

Cabe esperar también una defensa nítida de la independencia de la institución frente a las presiones.

No faltarán presiones para que la política monetaria cubra las insuficiencias de la política fiscal.

Y cabe esperar, por último, un impulso a la integración financiera europea.

La unión bancaria y la unión de mercados de capitales son, en el fondo, proyectos de apertura y competencia.

Hay, además, un rasgo de carácter que conviene destacar.

Al anunciar su candidatura, el Gobierno español subrayó su liderazgo, su independencia y su capacidad de diálogo.

Su trayectoria lo confirma: la de un economista que argumenta con datos y prefiere persuadir antes que imponer.

Es el temperamento del liberal que sabe que nadie tiene el monopolio de la verdad.

De Cos es un economista que argumenta con datos y prefiere persuadir antes que imponer

En un Consejo de Gobierno de sensibilidades muy distintas, esa disposición será tan importante como su solvencia técnica.

España ha esperado casi tres décadas de moneda única para presidir el BCE.

Lo hace con alguien que encarna lo mejor de una tradición a menudo minoritaria en nuestro país.

Es la del liberalismo institucional, sobrio y reformista, que confía más en las reglas que en los salvadores.

Pablo Hernández de Cos no llega a Fráncfort para hacer política, sino para custodiar el valor de la moneda de cientos de millones de europeos.

Ese es el mejor homenaje que puede rendírsele.

Celebrar que el puesto va a quien lo merece, y por las razones correctas.