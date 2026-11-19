"Stand by the stairway you'll see something certain to tell you confusion has its cost", Stephen Stills

En plena campaña, Pedro Sánchez se ha enfundado la camiseta del Estudiantes para prometer un bono deporte de 200 euros al año a los jóvenes de entre 18 y 25 años. “No nos estamos tirando un triple”, afirma.

Lo que hace es tirar a canasta con el dinero de los demás y dejar la factura al que venga detrás. Y esa factura ya no cabe en el marcador.

El bono deporte lo pagaremos todos con menores salarios reales netos para que los jóvenes, con un paro juvenil de los más altos de la OCDE, se conformen tirando canasta.

El Banco de España ha confirmado esta semana que la deuda pública cerró septiembre en un nuevo máximo histórico de 1,767 billones de euros, equivalente al 100,3% del PIB.

Son unos 600.000 millones más que cuando Sánchez llegó a La Moncloa, un aumento superior al 50% en años de crecimiento, recaudación récord y fondos europeos.

El Gobierno presume de que la ratio sobre el PIB baja, pero baja porque el PIB nominal, inflado por los precios, inmigración y fondos europeos, crece más deprisa que una deuda que sigue aumentando un 3,4% anual.

La de la Seguridad Social aumenta un 7,9%, hasta 136.000 millones, y el propio Banco de España explica que se debe a los préstamos que el Estado le concede para cubrir su agujero presupuestario. Así se sostiene el relato socialista, con más deuda.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recordado a todos que el récord de recaudación se ha quedado en una consolidación fiscal ficticia.

Sánchez tira a canasta con el dinero de los demás y deja la factura al que venga detrás

El gasto primario neto, la variable que vigila Bruselas, crecerá este año un 7,3%, más del doble del 3,5% comprometido en el plan fiscal.

La propia presidenta de la entidad alertó que el riesgo de incumplimiento es claro, por implementar una política fiscal expansiva y procíclica, es decir, irresponsable y derrochadora.

La AIReF ha revisado al alza su previsión de déficit al 2,8% del PIB en un año en el que la economía crece un 2,6% y la inflación, que maquilla el denominador, es muy superior a la media de la eurozona.

Si el déficit aumenta con la economía creciendo y los ingresos en máximos, imaginen lo que ocurrirá cuando el ciclo se ralentice.

España llega a las urnas con los Presupuestos de 2023 prorrogados y, como recuerda la Comisión Europea, sin haber presentado siquiera el proyecto presupuestario de 2027.

Sin embargo, eso no ha impedido a Sánchez aprobar partidas de gasto de unos 6.000 millones cada semana, regando de dinero público a organizaciones y países de su cuerda ideológica.

Nada de esto ocurre por falta de ingresos. La Agencia Tributaria recaudó 325.356 millones de euros en 2025, récord nominal de la serie y 116.671 millones más que en 2018, un 56% más.

Hasta septiembre de este año lleva 248.326 millones, otro 10% más, con el IRPF disparado un 12,5%.

Un contribuyente asfixiado debería esperar alivio y recibe un asalto fiscal sin precedentes

Si sumamos impuestos y cotizaciones sociales, las administraciones ingresaron 218.000 millones más que en 2018.

Pues bien, Bustinduy, Colau y Sánchez, la máquina del expolio, consideran que esa ingente cantidad de recursos adicionales no son suficientes para tener una sanidad adecuada, y que hay que expoliar fiscalmente todavía más.

El esfuerzo fiscal de los españoles, que relaciona la presión fiscal con la renta per cápita, es un 14,1% superior a la media de la Unión Europea según el Instituto de Estudios Económicos.

La OCDE sitúa la cuña fiscal de un trabajador soltero sin hijos con salario medio en el 41,4% del coste laboral, frente al 35,1% de media.

De cada cien euros que cuesta ese empleado, menos de 59 llegan a su bolsillo, y eso antes de contar impuestos al ahorro e indirectos.

Un contribuyente asfixiado debería esperar alivio y recibe un asalto fiscal sin precedentes. En enero volverán a subir las cotizaciones sociales, que son impuestos al trabajo.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional pasa del 0,9% al 1%, la base máxima aumenta lo mismo que las pensiones contributivas más 1,2 puntos y la cuota de solidaridad sube en todos sus tramos, del 1,15% al 1,38% en el primero.

Los socios de Sánchez prometen en su programa seguir elevando las cotizaciones de los salarios altos mediante el destope y la cuota de solidaridad, y el PSOE propone subir hasta el 35% el tipo marginal de las rentas del capital superiores a 300.000 euros y crear nuevos gravámenes sobre solares y viviendas de grandes propietarios.

La carga fiscal volverá a subir sin que nadie lo anuncie en un mitin. Y encima te exigen todavía más

A todo ello se añade el impuesto que nadie ha votado. Con una inflación que la Comisión Europea sitúa en el 3,9% este año, el Gobierno se niega a deflactar la tarifa estatal del IRPF.

El Instituto Juan de Mariana estima que esa negativa supone 16.200 millones de recaudación adicional solo en 2026 y 55.600 millones desde 2019.

La Comisión Europea prevé que los impuestos y cotizaciones asciendan a 733.600 millones en 2027, el 39% del PIB, un nuevo récord si la previsión se cumple y 89.000 millones más que en 2025.

La carga fiscal volverá a subir sin que nadie lo anuncie en un mitin. Y encima te exigen todavía más, insultando a aquel que se atreva a rechistar.

Gasto estructural

Mientras exprime al contribuyente, Sánchez despilfarra. Desde el anuncio del adelanto electoral, el Consejo de Ministros ha aprobado o comprometido al menos 39.621 millones de euros de gasto para 2027, como publica EL ESPAÑOL.

Supone elevar el gasto público un 5,2% de un plumazo, en buena parte mediante decretos aprobados en periodo electoral y pendientes de convalidación en la Diputación Permanente.

Sánchez se ha lanzado a la campaña electoral más cara de la historia democrática y la paga con nuestro dinero, pasándole la factura al próximo gobierno.

La generosidad con el dinero de los demás se une a la voracidad recaudatoria. Promete prosperidad y ha creado pobreza. Es gasto estructural y permanente. Se queda para siempre y lo pagará el próximo gobierno, es decir, nosotros.

Bono deporte

Nunca hemos visto un presidente que gaste con más alegría el dinero de los demás, sin presupuestos ni espacio fiscal, con el único objetivo de permanecer en el poder. Lo triste es que alguien vote al que les empobrece con promesas de papel.

El bono deporte retrata el modelo. Doscientos euros al año son 55 céntimos al día para una generación a la que se condena a una tasa de paro juvenil del 22,8%, con 449.000 menores de 25 años desempleados, frente al 15,5% de la Unión Europea.

Es casi el doble de la media de la OCDE. Los que trabajan tampoco prosperan.

El salario neto real del trabajador medio es un 3,8% inferior al de 2018, mientras que lo que paga en IRPF y cotizaciones ha subido un 17,6% en términos reales.

Orgía de promesas

La OCDE sitúa a España entre las economías del organismo donde más han caído los salarios reales desde la pandemia.

Primero se les quita el empleo y el salario. Después se les ofrece una propina con su propio dinero y se les pide el voto. Canasta.

El próximo gobierno tendrá que elegir. O deroga esta orgía de promesas falsas con el dinero de los demás o se enfrentará a una crisis fiscal de la que culparán a la derecha como ya ocurrió en 2012.

Si el socialismo y la ultraizquierda consiguen gobernar, hundirán el país como ha ocurrido con Francia, esquilmando a todo el que cree algo de riqueza y tampoco evitarán la crisis fiscal.

Deuda pública

Con una deuda de 1,77 billones, que son unos pasivos totales de 2,2 billones, un gasto que crece a más del doble de lo pactado por ellos mismos con Bruselas y unos intereses que rondan ya los 43.000 millones al año, el margen se ha agotado.

El próximo gobierno no podrá refugiarse en la herencia recibida para subir impuestos. Ese error ya se cometió y no puede repetirse.

Un país que ingresará más de 730.000 millones en 2027 tiene un problema de gasto político, clientelar e improductivo, y ninguna subida de impuestos lo va a resolver.

La herencia envenenada se corrige auditando partida a partida, derogando los decretos electoralistas, eliminando gasto superfluo, deflactando el IRPF y bajando las cotizaciones para que crear empleo deje de ser un acto heroico.

Sánchez ha renunciado a ganar las elecciones con un proyecto para España y pretende comprarlas con la tarjeta de crédito de los españoles. Las urnas dirán si el engaño funciona, pero la factura llegará, en cualquier caso.