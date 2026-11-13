El ocaso de las radioemisoras de taxis

Las radioemisoras tradicionales de taxis han sido el corazón comercial y operativo del sector, así como la fuente de sustento de sus organizaciones asociativas y cooperativas en nuestras ciudades. Pero su ocaso se venía percibiendo durante años, aunque nadie quería señalar el elefante en la habitación.

Las radioemisoras de taxis reciben las llamadas en sus call centers, asignan y gestionan las carreras, organizan las flotas y mantienen la relación con los clientes.

En cierto modo, sobre todo en ciudades pequeñas, han sido el motor del sector del taxi. Sin embargo, actualmente, en esta época de digitalización, su modelo empresarial se encuentra en plena transformación, cuando no directamente en vías de extinción.

Hace unos días ha sido noticia que la histórica marca Radio Taxi Vigo, ha entrado en concurso voluntario, con un importante pasivo y sin activos suficientes para afrontar sus obligaciones.

Semanas antes había trasladado su cartera de abonados y los taxistas vinculados a otra operadora. Una marca histórica que desaparece como estructura empresarial, aunque su nombre pueda sobrevivir en la memoria de la ciudad.

Radioteléfono Taxi, Tele Taxi y RT Gremial mantienen aún sus respectivas identidades

En Madrid asistimos al movimiento inverso, pero complementario. La también histórica Radio Taxi Gremial acaba de integrarse en Pidetaxi, que dice reunir así unos 6.000 taxis en el Área de Prestación Conjunta de la capital.

Radioteléfono Taxi, Tele Taxi y RT Gremial mantienen aún sus respectivas identidades, pero sus sistemas permiten compartir flotas y asignar los servicios al vehículo disponible más próximo al cliente, con independencia de la emisora de pertenencia del taxista.

De este modo, lo que durante años se presentó como una amenaza cuando lo hacían las plataformas digitales y fue fuente de conflicto por supuesta competencia desleal, ahora se convierte en una virtud cuando lo hace el propio sector tradicional del taxi.

En este sentido, conviene recordar que en 2021 Taxi Project y Élite Taxi denunciaron a Uber, Cabify y FreeNow (ahora Lyft) ante las autoridades de competencia, acusándolas, entre otras cuestiones, de abuso de posición dominante y prácticas predatorias.

No se trata de discutir ahora aquellas denuncias, sino de señalar la contradicción existente en el relato del sector del taxi. Los taxistas denunciaban que la concentración de oferta y la integración tecnológica parecen peligrosas cuando las impulsan competidores externos, pero se presentan como cooperación estratégica cuando las protagonizan las organizaciones tradicionales.

El modelo tradicional soportaba una estructura de costes difícilmente sostenible

La competencia no puede ser buena o mala dependiendo de quién la practique, así como la hipocresía es mala sea quien sea quien la practique.

Y, entretanto, ¿por qué han ido desapareciendo las radioemisoras? El modelo tradicional soportaba una estructura de costes difícilmente sostenible, con centralitas operativas durante las veinticuatro horas, turnos de operadores, salarios y cotizaciones sociales, instalaciones, telecomunicaciones, mantenimiento y sistemas tecnológicos propios y cada vez más vetustos.

Cada organización duplicaba recursos para gestionar una demanda limitada, mientras las plataformas digitales reducían los costes de intermediación y podían escalar su actividad sin multiplicar proporcionalmente sus estructuras.

El problema no es solamente laboral, aunque los costes de personal de las centralitas constituyan una carga muy relevante. Es también un problema de modelo empresarial.

Demasiadas estructuras independientes, poca colaboración, tecnología fragmentada y escasa capacidad para aprovechar los efectos de red, que se han ido sosteniendo a base de subvenciones públicas y capturas del regulador.

Cuando la demanda se desplaza al móvil -lo que ha ocurrido masivamente, salvo en las personas muy mayores-, mantener una costosa organización telefónica pierde sentido económico.

Y debemos recordar las enormes resistencias que ha tenido y tiene este sector para modernizarse. Cuando las plataformas digitales ya estaban operando, las innovaciones pasaban por ¡solicitar un número telefónico de tres cifras para el taxi!

En 2015 se sentaron los responsables de distintas emisoras para tratar, sin éxito ni acuerdos, precisamente lo que ahora están haciendo, que no es otra cosa que colaborar en red, compartir su precaria tecnología, coordinar sus flotas y construir una estructura común capaz de competir con las plataformas que llevan años transformando el mercado.

Las propuestas de cooperación fueron rechazadas y pesaron más las diferencias históricas, las parcelas de poder, las marcas y las resistencias internas que la oportunidad de anticiparse al cambio. La alternativa que se impulsó fue únicamente la protesta callejera y la presión ludita.

Han transcurrido más de diez años. El mercado ha terminado imponiendo aquella solución que entonces no se quiso explorar. Algunas radioemisoras sobrevivirán sobre las cenizas de un modelo que podría haber evolucionado mucho antes y con menos costes para todos.

Pero no confundamos esta integración con haber ganado la batalla tecnológica. Apenas se ha resuelto una parte del problema. El verdadero desafío está llegando ahora con la inteligencia artificial, la automatización de la asignación de servicios y los robotaxis.

Las flotas deberán integrarse en plataformas digitales abiertas, gestionar datos en tiempo real, optimizar recorridos y relacionarse con nuevos operadores y vehículos sin conductor. Una centralita tradicional, aunque ahora tenga una aplicación móvil, no está preparada por sí sola para ese futuro.

El taxi necesita organizaciones capaces de innovar, invertir y competir, no estructuras concebidas para defender una clientela cautiva. Y deberá hacerlo sin convertir la nueva concentración tecnológica en otro privilegio excluyente, ni cerrar el acceso a la innovación de otros operadores.

La cooperación empresarial puede ser eficiente y beneficiosa para el usuario. Lo que no resulta admisible es invocar el libre mercado para justificar las fusiones propias y denunciarlo cuando permite crecer a los competidores.

Las radioemisoras no desaparecen solo porque las plataformas digitales las hayan superado. Han perdido una década porque confundieron la defensa de su identidad con la resistencia al cambio.

La tecnología no espera a que las organizaciones tradicionales resuelvan sus disputas internas. Y los robotaxis tampoco esperarán.

El ocaso de las radioemisoras de taxistas debería servir de advertencia para todos los sectores que se resisten al cambio y la “destrucción creativa” que suponen los avances tecnológicos, de la que hablaba el economista Schumpeter.

En la movilidad, quien no se adapta a tiempo no conserva su mercado, sino que acaba entregándolo a quien sí ha sabido comprender el futuro.

*** Emilio Domínguez del Valle es abogado, experto en movilidad y transportes.