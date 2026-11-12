La gran batida electoral marca el futuro de Europa

El futuro de Europa también se decide lejos de sus fronteras. La reciente e imprevisible victoria de Lula da Silva en Brasil refuerza la continuidad de un socio estratégico para la diplomacia climática europea y para el acceso a materias primas críticas, cada vez más determinantes en la competencia industrial y tecnológica con China y Estados Unidos.

Asimismo, el revés parlamentario de Benjamin Netanyahu abre un período incierto sobre la gobernabilidad israelí y el rumbo de Gaza; y la implacable victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso estadounidense en las elecciones de medio mandato arroja incertidumbres sobre el devenir de la guerra en Irán y anticipa límites para la agenda legislativa de Donald Trump.

Tres resultados distintos con consecuencias que alcanzan directamente a la UE: su autonomía estratégica, su posición ante Oriente Próximo y Ucrania y el futuro de la relación transatlántica.

Además, España abrirá el próximo 29 de noviembre un súper ciclo electoral que continuará en distintos países europeos durante 2027, incluyendo a cuatro de las cinco grandes economías del club comunitario.

Todo ello en un contexto especialmente delicado; de crecimiento débil, deuda pública elevada y malestar social, con el galopante incremento del coste de la vida como telón de fondo, un caldo de cultivo para las fuerzas ultranacionalistas y euroescépticas dispuestas a cuestionar el proyecto comunitario.

El Parlamento Europeo reclama un mínimo de 1,789 billones de euros, excluida la devolución de la deuda común del fondo NextGenerationEU,

Así las cosas, no está en juego exclusivamente el signo político de los próximos gobiernos europeos, sino qué capacidad tendrá la UE para actuar unida una vez que sus ciudadanos hayan hablado.

En este contexto, se libran diversas “pugnas” de gran trascendencia que marcarán el futuro del Viejo Continente.

La primera batalla será por el dinero. La negociación del presupuesto comunitario para 2028-2034 ofrece una radiografía de esas fracturas.

A la propuesta inicial de la Comisión, con unas cifras cercanas a los 2 billones de euros, siguió en octubre la propuesta de la presidencia irlandesa del Consejo, que planteaba un recorte del 8% que no gustó a nadie; ni a los países partidarios de una mayor contención, ni a los más expansionistas.

Por su parte, el Parlamento Europeo reclama un mínimo de 1,789 billones de euros, excluida la devolución de la deuda común del fondo NextGenerationEU, lo que revela la magnitud del desacuerdo.

Ahora bien, la discusión no se limita en exclusiva al tamaño del presupuesto. También afecta a quién lo financia y a qué partidas reciben mayor dotación. Mientras los llamados “frugales” (Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Países Bajos) reclaman reorientar el gasto hacia defensa, industria, innovación y seguridad energética, otros gobiernos se resisten a sacrificar la cohesión territorial y la agricultura para sufragar las nuevas prioridades.

Asimismo, la presidencia irlandesa ha puesto sobre la mesa un paquete de nuevos recursos propios que aspira a generar alrededor de 55.000 millones de euros anuales para reducir la dependencia de las aportaciones nacionales.

Entre las nuevas figuras impositivas planteadas, se encuentra una contribución sobre los residuos electrónicos no recogidos, otra vinculada a los impuestos sobre el tabaco, servicios digitales o las apuestas por internet. Sin embargo, persiste la reticencia de varios Estados a conceder a la Unión una mayor capacidad para obtener ingresos propios.

La negociación sigue abierta y volverá al Consejo Europeo a finales de noviembre, con vistas a alcanzar un acuerdo antes de finales de año, cuando la eclosión de nuevos gobiernos puede convertir el consenso en un rompecabezas infernal.

La segunda batalla, quizá la más trascendente, será Ucrania y la arquitectura de seguridad comunitaria. Kiev afronta una brecha de financiación de alrededor de 70.000 millones de euros para 2027.

En España, una eventual derrota de Sánchez y el ascenso de Vox al poder supondría la pérdida de uno de los principales contrapesos ideológicos en Consejo Europeo

Bruselas busca que aliados como Reino Unido y Canadá amplíen su contribución, mientras la actitud de Trump vuelve a poner en cuestión la solidez del compromiso estadounidense.

La limitación del intercambio de inteligencia, los gestos de acercamiento a Moscú, la petición de retirada a Zelensky y la instrumentalización de las dependencias tecnológicas, como el servicio de satélites Starlink (propiedad de Elon Musk), son buena prueba de ello.

Ahora bien, hay una factura relativa al apoyo comunitario a Ucrania que no aparece con tanta frecuencia en los comunicados de las cumbres: la que soportan las sociedades europeas.

La inflación de la eurozona repuntó al 4 % en octubre, según la estimación preliminar de Eurostat, con el coste de la energía disparada un 20,8 % interanual.

El crecimiento previsto para 2026 apenas se mueve entre el 0,9 % y el 1,1 %, según las principales instituciones internacionales, y la deuda pública alcanza ya el 88,8 % del PIB de la eurozona. Son cifras que estrechan el margen de unos gobiernos obligados a financiar simultáneamente defensa, protección social, transición energética y competitividad.

Por supuesto, sería una simplificación atribuir a Ucrania toda la inflación europea, pero también sería ingenuo negar que la guerra y sus derivadas han añadido presión a unas sociedades ya fatigadas.

El desafío político, en plena oleada electoral, consiste en explicar mejor que la seguridad tiene un precio, sin convertirlo en un cheque en blanco ni ignorar el sacrificio social que comporta, con recursos cada vez más comprometidos para vivienda, pensiones, desempleo, dependencia, educación o sanidad.

Del mismo modo, la inteligencia artificial, la política industrial y la transición energética serán también cuestiones electorales.

La disyuntiva es incómoda: cómo crecer, innovar y descarbonizar sin desindustrializar el continente ni trasladar el coste de la transformación a hogares y empresas.

Al final, todo desemboca en una catarsis institucional. Cada cambio de gobierno en una elección altera los equilibrios del Consejo Europeo y, con ellos, la capacidad de alcanzar acuerdos.

Una mayor presencia de fuerzas nacionalistas y euroescépticas puede dificultar la financiación común, el apoyo a Ucrania o la integración del mercado único.

Asimismo, la próxima sucesión al frente del Banco Central Europeo, con el debate incipiente sobre el futuro de la política monetaria, recuerda que el rumbo económico europeo se decide en varios tableros a la vez.

En ese escenario, el horizonte de comicios inmediato adquiere una dimensión trascendente.

En España, una eventual derrota de Sánchez y el ascenso de Vox al poder supondría la pérdida de uno de los principales contrapesos ideológicos en Consejo Europeo, con una derechización casi plena, especialmente si a lo largo de 2027 se confirma el remplazo de Macron por la ultraderecha francesa, históricamente partidaria de un acercamiento a Rusia, o el regreso al poder del Partido ultraconservador polaco Ley y Justicia.

La paradoja es difícil de ignorar: la UE necesita más integración para defender su soberanía y reconquistar competitividad, pero sus electorados parecen cansados y cada vez menos dispuestos a cederla. Necesita invertir más para competir, pero sus gobiernos disponen de un margen fiscal limitado.

Necesita sostener a Ucrania, pero debe explicar mejor a sus ciudadanos el coste social de hacerlo, y necesita hablar con una sola voz en el exterior, justo cuando dentro de sus fronteras crecen las fuerzas políticas que reivindican exactamente lo contrario.

La sucesión de elecciones nacionales de los próximos meses no resolverá por sí sola estas contradicciones, pero puede agravarlas y hacerlas, incluso, irreversibles.

*** Alberto Cuena es periodista especializado en asuntos económicos y Unión Europea.