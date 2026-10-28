¿Queremos o no queremos renovables?

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Tras la convocatoria electoral para el 29 de noviembre decidida por el presidente del gobierno, el PSOE y los partidos de izquierda intentan centrar el debate en torno al problema de la vivienda.

Aunque no es la principal, una de las causas de esta crisis habitacional está vinculada a la falta de capacidad de las redes de distribución de energía eléctrica.

Esta tangencia nos recuerda que las infraestructuras requieren un desarrollo planificado y armónico y que su desacoplamiento produce efectos indeseados sobre la economía de los consumidores.

Hay y habrá suficiente generación renovable para suministrar energía a los centros de datos.

En consecuencia, aunque las energías hayan perdido cuota de pantalla respecto al más emocional tema de la vivienda, lo cierto es que han tenido, tienen y tendrán un impacto directo en la situación económica.

De hecho, a pesar del déficit de las redes de transporte y distribución y de la operación reforzada del sistema eléctrico, las energías renovables están logrando frenar la escalada de los precios provocada por el solapamiento de dos conflictos internacionales: las guerras de Ucrania y de Irán, que han situado el barril de petróleo Brent por encima de los 100 dólares.

¿Qué ha ocurrido para que el impacto de la crisis energética en el precio de la electricidad provocada por el conflicto en el Golfo Pérsico sea menor que la de Ucrania?

La respuesta es un cambio muy notorio en el mix de generación. De hecho, en septiembre de 2022 las energías renovables aportaron el 37,2% de la generación eléctrica, mientras que cuatro años más tarde representaron el 50,9% (esta cifra se eleva al 52,7% si sumamos el autoconsumo).

La evolución en la potencia instalada es aún más acentuada. Al cierre de 2022 el parque de generación sumaba 119.091 megavatios (MW), de los cuales 70.452 eran renovables (59,2%).

En agosto de 2026, el sistema peninsular alcanzó los 138.706 MW, de los que 71,9% son renovables.

España ha cambiado la arquitectura de su sistema eléctrico. De hecho, en cuatro años España ha añadido 27 gigavatios (GW) solares, ha reducido prácticamente a cero el carbón y ha convertido la fotovoltaica en la principal tecnología de generación.

La consecuencia de esta transformación es que el desafío está desplazándose desde la disponibilidad de energía hacia la gestión de la misma, es decir hacia el almacenamiento, las redes, las interconexiones, la flexibilidad de la demanda y la generación gestionable.

A la vista de estos datos podemos afirmar con rotundidad que las energías renovables están limitando el impacto de la crisis energética internacional en el precio que pagan los consumidores españoles, sin que hasta el momento el gobierno haya tomado una decisión ad hoc que altere el sistema de fijación de los precios en el mercado mayorista.

Este beneficio se percibe aún más cuando se comparan los precios que están pagando los consumidores de otros países, como Francia, Italia o Alemania.

Los beneficios que aportan las renovables en términos de precios competitivos e independencia energética se han registrado incluso a pesar de que el actual marco regulatorio no favorece la inversión en estas tecnologías.

Prueba ello es el impacto del curtailment, que debilita los ingresos de las plantas y dificulta su financiación.

Solo en el mes de septiembre las medidas de refuerzo adoptadas por el operador del sistema, Red Eléctrica, provocaron el desperdicio de 991 GWh, el equivalente al consumo anual de 303.000 hogares españoles.

Sin cuestionar la motivación de estas medidas, las empresas afectadas por el curtailment deberían recibir algún tipo de compensación por una decisión que se les impone más allá de sus capacidades y desempeño operativos.

Podemos afirmar con rotundidad que las energías renovables están limitando el impacto de la crisis energética internacional

Tampoco apuntan en la buena dirección los condicionantes exigidos a la instalación de centros de datos en España, un sector intensivo en el consumo de energía y fundamental para la competitividad de la economía.

La medida más cuestionada es que los centros de datos de 1 MW o más de potencia de acceso deberán cubrir al menos el 80% de su consumo eléctrico con nueva generación renovable.

Ese 80% debe estar respaldado por generación renovable en cada hora de funcionamiento.

Además, la nueva generación deberá ser adicional, por autoconsumo o PPA (contrato de compraventa de energía o Power purchase agreement), y estar instalada en los 18 meses anteriores a la entrada en operación del centro.

Ambas limitaciones deberían eliminarse o relajarse para facilitar la inversión en estas instalaciones punteras.

Con la potencia instalada de la que ya dispone España más los proyectos de generación renovable que entrarán en funcionamiento en los próximos años, la imposición del criterio de adicionalidad carece de sentido.

Basta echar un ojo a la estructura de la potencia instalada para darse cuenta de que hay y habrá suficiente generación renovable para suministrar energía a los centros de datos.

Esta medida no incentiva la instalación de centros de datos ni contribuye al desarrollo de la energía renovable.

Tampoco lo favorecería una recuperación de la denominada “excepción Ibérica”, un runrún que suena cada vez que se disparan los precios del gas y que, si aprobase de nuevo, provocaría más daño e incertidumbre a las empresas de generación de energía renovable, ya de por sí castigadas por el curtailment.

Si queremos aprovechar el potencial que tiene España en el ámbito de las energías renovables, la estrategia energética, la regulación y la operación del sistema deben caminar de la mano para incentivar la inversión en este sector.

En el peor de los casos bastaría que no se pusiesen palos en las ruedas y se dejase que el mercado se autorregulase.

*** Luis Venero es el consejero delegado de BRUC Energy, compañía española dedicada a la generación de energías renovables