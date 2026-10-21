Vivienda: el coste oculto de gobernar sin ejecutar

La política de vivienda decide quién puede independizarse, qué trabajador puede aceptar un empleo y qué riesgos asume quien ofrece una casa en alquiler.

Su calidad no se mide únicamente por la protección que anuncia, sino por las oportunidades que conserva y las obligaciones que cumple.

Una Administración puede ganar tiempo aplazando una decisión, pero un hogar o un pequeño propietario siguen pagando durante esa espera.

La política de vivienda no termina al reconocer derechos o imponer obligaciones. Su prueba decisiva es quién soporta el coste cuando la respuesta pública no llega a tiempo.

La responsabilidad política puede demorarse hasta las siguientes elecciones; las obligaciones económicas vencen cada mes. Y así, la espera parece gratuita, porque su coste no figura en el presupuesto de quien decide.

España debería examinar esa distancia entre la capacidad de intervenir y la obligación de responder por las consecuencias. Trasladar una factura no equivale a resolver el problema que la genera.

La vivienda que existe y la que hace falta

El Censo de 2021 identificó 3,84 millones de viviendas vacías mediante datos de consumo eléctrico.

Pero el 45% estaba en municipios de menos de 10.000 habitantes; solo el 10,5%, en ciudades de más de 250.000. La cifra nacional no describe por sí sola el acceso en cada mercado local.

Una casa vacía no equivale a una vivienda accesible, porque importan su localización, estado, disponibilidad y conexión con el empleo. Contabilizar inmuebles no basta, porque pueden ser opciones donde no se necesitan.

La familia absorbe de forma privada parte de estas dificultades. Según el Banco de España, entre las grandes economías europeas, España registró el mayor aumento de jóvenes de 18 a 34 años residentes en el hogar familiar entre 2008 y 2022.

Pero no todas las familias pueden financiar una emancipación o un traslado, provocando que dos jóvenes con idéntica formación pueden afrontar oportunidades distintas según sea su patrimonio de origen.

La vivienda puede convertirse así en una barrera de empleo, por la que una oferta de trabajo deja de ser una oportunidad efectiva, si aceptarla exige pagar una vivienda que no se puede afrontar.

Digitalizar ayuda a seguir un expediente, pero no sustituye una licencia, un pago o una resolución ejecutada.

El patrimonio de origen puede condicionar, por tanto, cuánto rendimiento obtiene cada persona de su propio esfuerzo, pero puede condicionar también qué talento accede al empleo, y qué significa esa limitación para el proceso productivo.

Entre anunciar viviendas y entregar llaves hay suelo, urbanización, licencias, financiación y obra. Desbloquear esa cadena exige plazos exigibles, refuerzo técnico y entidades colaboradoras de verificación, sin sustituir los controles públicos.

El silencio positivo debe reservarse a los supuestos legalmente admisibles, dado que acelerar no puede significar autorizar contra el planeamiento.

Cuando la tramitación bloquea durante años la oferta, la escasez deja de ser solo un problema de mercado: también es un resultado de decisiones administrativas. Pretender contener los precios sin desbloquear la producción de vivienda equivale a administrar la escasez.

Además, para quien compromete capital, esa diferencia cambia la decisión. Un proyecto puede cumplir la normativa y perder viabilidad si necesita soportar dos años adicionales de tramitación.

Antes de invertir, hay que identificar qué decisiones públicas condicionan el calendario, quién puede desbloquearlas y cuánto retraso puede absorber la financiación.

Después, esas hipótesis deben revisarse a ¿qué señal obliga a aplazar, renegociar o abandonar? La seguridad jurídica y la capacidad administrativa no son la misma variable, pero una inversión necesita evaluar ambas.

Proteger sin cerrar la puerta de entrada

El estudio de Diamond y sus coautores sobre la ampliación del control de rentas de San Francisco en 1994 encontró menor desplazamiento entre los residentes protegidos, pero también una reducción del 15% de la oferta de alquiler de los propietarios afectados.

No permite extrapolar automáticamente sus resultados a España, pero sí obliga a evaluar lo que ocurre con quienes todavía buscan vivienda, no solo con quienes ya la tienen.

El inquilino necesita estabilidad; quien busca contrato, oportunidades; el propietario, condiciones previsibles y respuesta ante el incumplimiento. Ninguna política rigurosa puede ignorar una de esas posiciones.

También debe separarse la protección social de su financiación. Reconocer la vulnerabilidad de un hogar no determina quién debe pagarla. Si una medida limita la recuperación de un inmueble, la Administración debe precisar duración, garantías, recursos y alternativa.

Cuando asume la renta o financia su cobertura, la protección entra en el presupuesto público en lugar de descansar sobre la resistencia económica del particular.

Quién responde por la espera

Francia ofrece una referencia concreta, y cuando la autoridad deniega el auxilio de la fuerza pública para ejecutar una resolución, puede surgir un derecho a reparación estatal bajo las condiciones previstas. No es una indemnización automática por cualquier demora, pero si una conexión exigible entre decisión pública y perjuicio privado.

Proteger a un hogar vulnerable no debería exigir que otro hogar financie indefinidamente esa protección. Si la Administración aplaza la recuperación del inmueble, debe concretar qué aporta, durante cuánto tiempo y cómo responderá por el perjuicio causado.

Así, los seguros de impago y los servicios de desocupación plantean cuestiones distintas. En estos últimos hay que separar mediación voluntaria e intimidación, pero perseguir los abusos privados tampoco sustituye la obligación de ofrecer una respuesta efectiva a quien reclama legítimamente recuperar su inmueble.

El impago sobrevenido, la ocupación sin título y el fraude organizado tampoco son equivalentes. La vulnerabilidad requiere protección y recursos; el incumplimiento, respuesta judicial; el fraude, investigación y responsabilidades, y confundirlos perjudica tanto a quien necesita ayuda como a quien tiene derecho a recuperar su vivienda.

De la intervención a la responsabilidad

Las propuestas deben poder verificarse, vinculando parte de las ayudas de modernización urbanística a objetivos de tramitación; establecer compensaciones ágiles cuando la denegación o demora del auxilio ejecutivo genere responsabilidad pública, con plazos y criterios definidos; y reforzar la investigación de redes que se lucren mediante delitos vinculados a la ocupación.

La exigencia alcanza al Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, cualquiera que sea su signo político, porque quien tiene la competencia debe responder por su ejercicio.

Cada protección temporal debe tener recursos y una salida prevista, y cada programa de oferta, un obstáculo identificado y un responsable de desbloquearlo. De lo contrario, la provisionalidad puede perpetuarse porque quien tiene capacidad de resolver no soporta directamente el coste de seguir aplazando la solución.

Digitalizar ayuda a seguir un expediente, pero no sustituye una licencia, un pago o una resolución ejecutada; mostrar al ciudadano dónde está detenido su problema no equivale a resolverlo, generando únicamente la trazabilidad de la ineficiencia.

Una sociedad necesita percibir que cumplir las reglas sigue siendo la vía razonable para avanzar; y que las instituciones la amparan.

Gobernar la vivienda exige algo más que decidir quién debe esperar. Exige financiar la protección, responder por los perjuicios imputables a las decisiones públicas y construir alternativas. La autoridad de una política no reside solo en las obligaciones que impone, sino en la capacidad de cumplir las que asume.

Nadie dijo que ser servidor público fuera fácil; ser servidor público exige responder por lo que se decide, pero también por lo que se deja sin ejecutar.

*** Jose Parejo es fundador y CEO de JPA — Jose Parejo & Associates, firma de inteligencia estratégica y análisis de riesgo soberano que asesora un número limitado de consejos por sector y región. joseparejo-associates.com ***