Bajo la cuidada escenografía diplomática que presenta a Marruecos como baluarte de estabilidad y mercado emergente del norte de África se esconde un sistema caracterizado por el anacronismo institucional, el dirigismo económico selectivo y la asfixia deliberada de cualquier contrapoder real.

El reino alauí no es un Estado fallido, pero es una autocracia patrimonial en la que las normas del juego político y económico están subordinadas a los intereses de una oligarquía cortesana. Cualquier análisis serio exige abandonar las complacientes quimeras del apaciguamiento geopolítico y aplicar un rigor sin concesiones.

El régimen se articula en torno al Makhzen, un entramado opaco de poder donde la legitimidad sagrada de la dinastía alauí se sitúa formal y prácticamente por encima del marco constitucional.

La reforma de 2011, celebrada por muchos en Occidente como un paso irreversible hacia la monarquía parlamentaria, no fue más que una hábil maniobra de gatopardismo.

Se reforzó nominalmente al jefe de Gobierno y al Parlamento, se incorporó retórica de derechos y separación de poderes, pero el monarca retuvo el monopolio efectivo sobre la defensa, la política exterior, los asuntos religiosos —en su condición de Amir al-Mu'minin— y el control de las fuerzas de seguridad.

El Ejecutivo y el Legislativo operan como gestores administrativos carentes de autonomía soberana, condenados a absorber la impopularidad social mientras las decisiones estratégicas se toman en otro lugar.

El Ejecutivo y el Legislativo operan como gestores administrativos carentes de autonomía soberana, condenados a absorber la impopularidad social

La pluralidad política es simulada: las fuerzas reales son cooptadas, coaccionadas o marginadas. El problema de fondo no es solo la ausencia de elecciones plenamente competitivas, sino la inexistencia de un verdadero imperio de la ley.

El poder político no reconoce límites efectivos y las garantías individuales quedan supeditadas a la discrecionalidad del soberano y de su entorno.

En el plano económico, el modelo marroquí es una versión musulmana del capitalismo de amiguetes.

La economía no está organizada para incentivar la destrucción creativa ni la libre competencia, sino para maximizar la extracción de rentas por parte del entorno directo del trono y un puñado de conglomerados afines.

A través de holdings reales y grupos empresariales fuertemente vinculados al poder se controlan o se condicionan los sectores estratégicos: banca, telecomunicaciones, energía, minería y distribución alimentaria.

La iniciativa privada independiente se enfrenta a barreras burocráticas insuperables, a un acceso desigual al crédito y a una justicia desprovista de independencia real. Sin seguridad plena en los derechos de propiedad, la inversión productiva de origen local queda paralizada o se orienta hacia actividades de bajo riesgo y alta conexión política.

Esta fragilidad interna se compensa externamente mediante una estrategia geopolítica audaz: explotar la dependencia casi total que España y la Unión Europea han desarrollado hacia Rabat en materia de control migratorio, cooperación antiterrorista y suministro energético o comercial.

Esta asimetría le permite al régimen chantajear o condicionar la posición diplomática europea, amortiguando cualquier presión externa a favor de la democratización o el respeto a las reglas del libre mercado y obtener dinero a través de un chantaje fáctico.

Las consecuencias sociales de este orden rentista y autoritario son devastadoras y crecientemente visibles. Marruecos exhibe una estructura profundamente fracturada: una reducida élite extractiva convive con una inmensa mayoría atrapada en la economía informal, la falta de expectativas y la precariedad estructural.

Esta fragilidad interna se compensa mediante una estrategia geopolítica: explotar la dependencia casi total que España y la UE han desarrollado hacia Rabat en control migratorio

El colapso relativo de los servicios públicos esenciales —un sistema educativo que no prepara a las nuevas generaciones para competir en la economía global y una sanidad con deficiencias crónicas— perpetúa la trampa de la pobreza.

El desempleo juvenil alcanza cotas alarmantes: entre el 35 % y el 37 % en el tramo de 15 a 24 años, con especial incidencia entre los titulados universitarios. Esta cifra no es un accidente coyuntural; es la expresión directa de un modelo incapaz de absorber el talento local y de generar empleo de calidad a escala suficiente.

El desempleo juvenil alcanza cotas alarmantes: entre el 35 % y el 37 % en el tramo de 15 a 24 años, con especial incidencia entre los titulados universitarios

La dualidad entre los enclaves modernos de la costa y el interior precario se profundiza, alimentando resentimiento y desesperanza.

Ante la imposibilidad de canalizar el descontento a través de mecanismos democráticos efectivos y la ausencia de movilidad social real, el régimen utiliza la emigración masiva como una deliberada válvula de escape geopolítica y social.

Esta expulsión de capital humano no solo amortigua la presión de la protesta interna, sino que proporciona un flujo constante de divisas mediante las remesas familiares, financiando indirectamente el déficit estructural del modelo rentista.

Es una estrategia cínica y eficaz a corto plazo, pero profundamente corrosiva: el país pierde a una parte de su población más ambiciosa y cualificada mientras consolida un equilibrio basado en la exportación de frustración.

El modelo marroquí no es inviable de forma inmediata. La estabilidad relativa del reino, comparada con la de varios vecinos, y su capacidad para proyectar una imagen de modernidad demuestran resiliencia táctica.

Pero es un modelo de horizonte corto. No se puede construir prosperidad sostenible sobre la base del absolutismo político mitigado, el monopolio económico de facto y el empobrecimiento estructural de amplias capas de la población.

La retórica de la modernización que el régimen proyecta en las cancillerías occidentales choca frontalmente con la realidad de un sistema que se resiste a encarar reformas estructurales profundas, porque cualquier liberalización económica o política efectiva amenazaría los cimientos mismos de la casta que lo expolia.

Sin una transición genuina hacia la primacía efectiva de la ley, la protección real de la propiedad privada y la apertura total a la libre competencia, Marruecos continuará atrapado en su propia trampa: un país socialmente fracturado, económicamente ineficiente en términos de potencial y políticamente volátil bajo una superficie de control. Esta es la realidad del invasor.