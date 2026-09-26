“Si te fijas en lo que tienes en la vida, siempre tendrás más. Si te fijas en lo que no tienes, nunca tendrás suficiente” (Oprah Winfrey).

Europa tiene cuatro ciudades (igual que el año pasado) entre las diez del mundo en las que mejor se vive según el índice Global Liveability que cada año publica Economist Intelligence Unit. En el mapa, aparecen en color oscuro las peores.

El índice se elabora comparando elementos que contribuyen a la calidad de vida de la población agrupados en cinco apartados: infraestructuras, sanidad, cultura y medio ambiente, educación y estabilidad. La lista completa, en cuyos diez primeros puestos no aparece ninguna ciudad española o latinoamericana, se compone de 173 ciudades.

Este año, con 98 puntos, Copenhague repite como líder. Viena y Melbourne la siguen de cerca. Vancouver es la única ciudad de Norteamérica que figura entre las diez primeras. Tokio y Osaka son las únicas megalópolis que entran en la lista. Los atascos de tráfico y la delincuencia suelen perjudicar a las ciudades más grandes del índice.

En el top 10, la mayoría de las urbes destaca por su modesto tamaño de población, lo que tiende a dar lugar a tasas de delincuencia más bajas y carreteras y sistemas de transporte público menos concurridos. Dichas diez ciudades y la mayoría de las 50 principales se encuentran en países ricos:

Gráfico Gustavo Rivero

Aquí podemos ver el posicionamiento de Madrid en azul:

Gráfico Gustavo Rivero

Y en este otro gráfico, Madrid hace doce años en dicho estudio. La situación es muy similar, aunque levemente mejor hoy:

Gráfico Gustavo Rivero

Es evidente que no figuran ciudades mediterráneas tan arriba porque el índice no tiene en cuenta el clima. De hecho, el top 10 se compone principalmente de urbes frías.

Las guerras, los conflictos y el terrorismo son los principales factores que pesan sobre las diez ciudades peor clasificadas:

Gráfico Gustavo Rivero

Dubái lo tenía todo: enormes centros comerciales con aire acondicionado, buenas escuelas para los niños, pocas lluvias e incluso impuestos bajos. Antes de la guerra con Irán, también era excepcionalmente segura. Pero las ciudades del Golfo Pérsico se han vuelto mucho menos atractivas para los expatriados últimamente. De hecho, ninguna otra región ha sufrido un impacto tan grande en la calidad de vida este año.

China lideró las mejoras: una mayor cobertura sanitaria y avances hacia el objetivo gubernamental de que todos los residentes tengan acceso a centros médicos a menos de 15 minutos a pie.

Los centros comerciales chinos incluso rivalizan con los de Dubái. Sin embargo, la posición del país en los rankings se ve lastrada por una cultura de vigilancia y problemas medioambientales. China también se encuentra entre los países peor clasificados en el índice de democracia de la EIU. Es poco probable que atraiga una afluencia de occidentales reacios a pagar impuestos.

Gráfico Gustavo Rivero

Las mejoras en China y Japón impulsaron un aumento de 0,3 puntos en las puntuaciones medias de las ciudades asiáticas del índice, lo que convirtió a Asia en la región que más progresó este año. La puntuación media de las 58 urbes asiáticas del índice se sitúa ahora en 73,9, ligeramente por encima de la de Europa del Este. No obstante, la media de Asia sigue viéndose lastrada por las bajas puntuaciones de ciudades situadas en sus países menos desarrollados, como Daca (Bangladesh).

La mayoría de las demás regiones registraron ligeros aumentos en sus puntuaciones medias, mientras que Europa Occidental y América Latina experimentaron leves descensos; en el caso de Europa, debido a unas puntuaciones más bajas en los ámbitos de cultura y medio ambiente. La región de Oriente Medio y Norte de África (MENA) sufrió una caída de un punto entero a consecuencia de la guerra en Irán.

Gráfico Gustavo Rivero

En conjunto, Europa Occidental sigue siendo la región con mejores condiciones de habitabilidad del índice, con una puntuación media de 91,7, situándose justo por delante de América del Norte, que cuenta con 90,4.

Gráfico Gustavo Rivero

Feliz semana y no olvides que cualquier éxito a costa de tu salud, tu familia, tus amigos o tu personalidad no es un verdadero éxito.