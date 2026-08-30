Existe en las cancillerías occidentales una tendencia pertinaz a confundir el pragmatismo táctico con la alineación estratégica.

Durante décadas, se ha sostenido una quimera geopolítica tan confortable como equivocada: la noción de que el Reino de Marruecos constituye un baluarte inamovible de los intereses de Occidente en el norte de África. Bajo esa retórica, el régimen alauita ha sabido articular una narrativa de "aliado preferente" que encubre una realidad de corte muy distinto.

Rabat no opera como una prolongación de la arquitectura de seguridad y valores de Occidente. Es un actor transaccional que instrumentaliza la debilidad diplomática europea y norteamericana para diversificar sus lealtades globales. En este cálculo de poder, el socio elegido para alterar el equilibrio geoestratégico del Magreb y el Atlántico no es otro que la República Popular China.

El error de fondo en la percepción occidental radica en no comprender la naturaleza del régimen marroquí en un escenario multipolar. Para él, el eje trasatlántico representa una camisa de fuerza repleta de exigencias institucionales, escrutinio de derechos humanos y condicionantes geopolíticos que limitan el margen de maniobra de la élite dominante.

China, en cambio, ofrece un modelo sumamente atractivo y libre de moralina democrática: capital abundante sin exigencias normativas, tecnología, megaproyectos de infraestructura a bajo coste y una doctrina diplomática asentada en la no injerencia en asuntos internos. Lejos de actuar como el guardián del flanco sur de la OTAN, Marruecos está abriendo de par en par las puertas del Atlántico y del patio trasero europeo al verdadero competidor sistémico de EEUU por la hegemonía global.

El verdadero gestor del desarrollo infraestructural marroquí ya no reside en Bruselas ni Washington

Los datos no admiten dudas. Tras la firma del acuerdo marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, Rabat ha acelerado un proceso de acoplamiento económico con China que supera con creces la mera relación comercial bilateral. El enclave industrial Mohammed VI Tanger Tech City constituye el caso paradigmático de esta infiltración estratégica.

Diseñado a escasos kilómetros del Estrecho de Gibraltar —el cuello de botella comercial más sensible de Europa—, este complejo no es solo un parque empresarial de alta tecnología; es una plataforma de penetración mediante la cual las corporaciones estatales y privadas chinas eluden hábilmente los aranceles, normativas medioambientales y barreras regulatorias de la Unión Europea. Bajo el etiquetado de producción local marroquí, Pekín está instalando eslabones fundamentales de su cadena de valor industrial a las puertas de la Península Ibérica.

Esta dinámica alcanza tintes críticos en el sector de las energías renovables, la minería de fosfatos y la movilidad eléctrica. En la carrera global por el control de la transición energética, Marruecos se postula como un centro neurálgico abastecedor de Europa, pero la infraestructura estratégica y los insumos clave de este boom dependen de los gigantes industriales chinos.

Proyectos masivos en la cadena de baterías de litio —con inversiones multimillonarias de firmas como Gotion High-Tech, BTR Group o CNGR Advanced Material—, sumados a la participación estatal china en la ampliación de la red de alta velocidad y la gestión de nodos portuarios, demuestran que el verdadero gestor del desarrollo infraestructural marroquí ya no reside en Bruselas ni en Washington, sino en China.

En paralelo, la penetración china se extiende al ámbito tecnológico y de información. La adopción masiva de tecnología 5G suministrada por Huawei y ZTE para modernizar las telecomunicaciones marroquíes expone la infraestructura digital del país a los aparatos de inteligencia del Estado chino.

Esta dependencia tecnológica plantea serias dudas sobre la integridad de las comunicaciones en un país que mantiene una estrecha colaboración en inteligencia con la OTAN y Estados Unidos, creando un vector de vulnerabilidad crítica en la recopilación de datos de la región.

Occidente debe despertar del letargo estratégico antes de que la asimetría sea irreversible

El riesgo para Occidente no es sólo comercial; es profundamente geoestratégico y militar. Mientras Estados Unidos otorga a Rabat el estatus de "Aliado Principal No-OTAN" (Major Non-NATO Ally) y le suministra sofisticado armamento, el régimen marroquí ofrece a China un puerto de entrada directo hacia el Atlántico Medio y el Sahel.

La hipocresía diplomática resulta sangrante: se exige a la OTAN un compromiso ciego con la seguridad del flanco sur mientras se financia indirectamente —vía fondos comunitarios de desarrollo e inversiones occidentales— un régimen que subcontrata su futuro energético, tecnológico e industrial con el principal rival defensivo del bloque del Atlántico Norte.

El verdadero pragmatismo económico y político exige abandonar de una vez por todas los voluntarismos sentimentales. Marruecos ha demostrado ser un maestro en la doctrina del equilibrado doble (hedging): extrae concesiones de soberanía sobre el Sahara Occidental, ayuda financiera y armamento de última generación de Occidente a cambio de una ilusión de estabilidad, mientras consolida con Pekín una alianza estructural que garantiza la permanencia del autoritarismo estatal sin rendición de cuentas.

Occidente debe despertar del letargo estratégico antes de que la asimetría sea irreversible. Continuar alimentando la ficción de que Rabat es un socio leal e insustituible mientras se permite la conversión del norte de África en un satélite industrial, logístico y tecnológico de Beijing constituye un error geopolítico de primer orden.

Si Washington y Bruselas no condicionan severamente su respaldo político, militar y económico a Marruecos a un frenazo inmediato de la penetración china en sectores críticos de la economía y la infraestructura, descubrirán demasiado tarde que la pretendida fortaleza del flanco sur era, en realidad, un sofisticado caballo de Troya financiado por los propios contribuyentes occidentales.