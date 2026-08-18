Geopolítica, IA y resiliencia: batalla del sector energético en 2026

Imagen simulada de la Inteligencia Artificial y la geopolítica. Invertia

La industria de Energía y Utilities entra en 2026 en un escenario de transformación profunda.

A la presión regulatoria y a la transición energética se suma un contexto de tensión geopolítica estructural, una disrupción tecnológica acelerada por la inteligencia artificial y un nuevo foco de riesgo asociado a la conectividad y la ciberseguridad de los activos industriales.

En este entorno, la tecnología deja de ser un mero habilitador de eficiencia para convertirse en un factor crítico de resiliencia, soberanía operativa —entendida como la capacidad de mantener el control sobre sistemas y activos estratégicos— y ventaja competitiva.

Nosotros, con datos masivos, inteligencia artificial y una capacidad de cómputo casi obscena, a veces parecemos sorprendentemente torpes.

La energía ha vuelto al centro del tablero geopolítico global. Conflictos internacionales, sanciones, dependencia energética y reconfiguración de flujos de suministro condicionan precios, inversiones y decisiones estratégicas.

Este contexto afecta de forma directa a todo el sector y obliga a las compañías a operar con niveles de incertidumbre inéditos, donde la planificación a largo plazo convive con la necesidad de reacción inmediata.

La capacidad de anticipar escenarios, evaluar riesgos y tomar decisiones informadas convierte a la tecnología —especialmente la analítica avanzada y la simulación— en una palanca crítica para la gestión del negocio.

En este punto, los modelos tecnológicos rígidos pierden valor frente a arquitecturas capaces de absorber cambios estructurales, reorganizaciones y nuevas realidades de mercado sin frenar la operación.

“La geopolítica ha convertido la resiliencia operativa y la seguridad de suministro en factores tan críticos como la eficiencia o la rentabilidad”.

Tras años de inversión en digitalización, el verdadero reto para 2026 es transformar los datos en inteligencia operativa real.

Del dato a la decisión

La diferencia ya no está en capturar información, sino en convertirla en decisiones automáticas o asistidas que impacten directamente en la operación, el mantenimiento, la planificación o la gestión de activos.

Esto es especialmente relevante en entornos complejos y en evolución constante, donde conviven activos nuevos y heredados, tecnologías distintas y modelos operativos que cambian a gran velocidad.

El sector avanza hacia modelos de innovación industrial, orientados a impacto, escalabilidad y retorno.

La inteligencia solo genera valor cuando está pensada para integrarse, escalar y adaptarse, no cuando depende de estructuras cerradas o soluciones aisladas.

“Las compañías que consigan pasar del dato a la decisión automática o semi-automática serán las que lideren el sector en los próximos años”.

IA y el “SaaS-apocalypse”

La irrupción de la inteligencia artificial está cuestionando el modelo tradicional del software empresarial.

El llamado “SaaS-apocalypse” refleja cómo soluciones basadas en IA empiezan a ofrecer más valor, con mayor flexibilidad y menos capas intermedias.

En este contexto, muchos CIOs y CTOs se ven tentados a explorar alternativas a los grandes proveedores tradicionales, buscando modelos más componibles y cercanos al negocio.

Esto apunta a un cambio de paradigma: los departamentos de IT evolucionarán desde la integración de grandes suites hacia la orquestación de capacidades, redefiniendo tanto el servicio a sus clientes internos como el mercado IT en general.

Sin datos fiables, la IA no vale nada

Pese al auge de la inteligencia artificial, el verdadero cuello de botella sigue siendo el dato. Los sistemas de IA sin datos fiables, coherentes y bien gobernados no generan valor.

Además, la diferenciación no reside únicamente en la información en bruto, sino en las metodologías, los modelos y las técnicas propias de explotación, así como en el conocimiento acumulado por cada organización.

La IA es cada vez más accesible; los datos diferenciales, las metodologías y el conocimiento propio, no.

A medida que la inteligencia artificial se generaliza, proteger ese activo será cada vez más necesario y, al mismo tiempo, más complejo, especialmente en ecosistemas abiertos y en contextos de integración empresarial.

Ciberseguridad OT en activos estratégicos

La conectividad —incluida la satelital— ha permitido mejorar la eficiencia operativa y el control en tiempo real, pero también ha transformado radicalmente el perfil de riesgo de las infraestructuras industriales y remotas.

La capacidad de poner en marcha estructuras operativas en plazos cortos, con procesos y sistemas alineados desde el primer momento, se ha convertido en un factor clave de éxito, especialmente en escenarios de crecimiento acelerado, reorganización del negocio o integración de nuevas compañías.

En estos contextos, la tecnología debe actuar como elemento estabilizador, no como freno.

Al mismo tiempo, la apertura de activos tradicionalmente aislados ha ampliado de forma significativa la superficie de exposición al riesgo.

Hoy, estas instalaciones son vulnerables tanto al robo de datos y conocimiento industrial como a ataques con objetivos de desestabilización operativa o incluso geopolítica.

La ciberseguridad OT deja así de ser un problema puntual para convertirse en un componente estructural de la continuidad del negocio energético.

Innovación industrial

En este contexto de cambio acelerado, la innovación ya no puede ser experimental. El sector avanza hacia modelos de innovación industrial, orientados a impacto, escalabilidad y retorno.

La combinación de presión regulatoria, transición energética y volatilidad del mercado apunta a un escenario donde los procesos de consolidación, reorganización e integración serán cada vez más frecuentes.

En ese entorno, la capacidad tecnológica para integrar, armonizar y hacer operar organizaciones complejas en plazos razonables marcará la diferencia entre crear valor o destruirlo.

“El verdadero reto no es adoptar más tecnología, sino saber dónde aplicarla, cómo proteger el dato y cómo operar con seguridad en un contexto de incertidumbre permanente”.

Mirando a 2026

La industria de Energía y Utilities afronta un futuro marcado por la tensión geopolítica, la disrupción tecnológica y una batalla silenciosa por el control del dato, la seguridad y la resiliencia operativa.

En este contexto, no bastará con adoptar nuevas tecnologías: será clave entender qué conocimiento se genera, cómo se protege y cómo se integra en organizaciones en constante transformación.

Siendo griego, a veces pienso en mis antepasados y no puedo evitar cierta ironía. Con medios infinitamente más limitados que los nuestros, fueron capaces de sentar las bases de la filosofía, la ciencia y el arte que seguimos utilizando hoy.

Nosotros, con datos masivos, inteligencia artificial y una capacidad de cómputo casi obscena, a veces parecemos sorprendentemente torpes.

Probablemente la diferencia no estaba en los medios, sino en el enfoque.

Ellos pensaban en el conocimiento como un fin en sí mismo; nosotros tendemos a pensar primero en cómo monetizarlo, escalarlo o venderlo, a veces incluso antes de entenderlo.

Platón advertía que el conocimiento sin verdad es solo apariencia. En términos actuales, la inteligencia artificial sin datos fiables y bien gobernados no es inteligencia, sino una proyección sofisticada sin valor real.

Además, diferenciaban entre episteme y doxa: conocimiento sólido frente a mera opinión. 2026 exigirá más de lo primero y bastante menos de lo segundo.

Las organizaciones que entiendan esta transición estarán mejor preparadas para competir, integrar y resistir. El resto seguirá hablando de transformación.

*** Takis Tsakopoulos es socio de Stratesys y líder de Energía y Utilities.