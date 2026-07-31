Semiconductores: leer la corrección sin perder la perspectiva

En la primera semana de julio, el sector de semiconductores vivió uno de los peores tramos bursátiles en años, con más de un billón de dólares de capitalización borrados en apenas unas pocas sesiones.

Tras meses de un rally prácticamente ininterrumpido, muchos inversores se preguntan ahora si hemos tocado techo y si se abre un periodo de corrección más prolongado, o si se trata de un episodio pasajero dentro de una tendencia todavía intacta.

Antes de sacar conclusiones, conviene entender qué ha desencadenado la corrección.

Por el lado de la demanda no hubo ningún cambio relevante. Los chips de memoria de alto ancho de banda, el componente crítico para entrenar los grandes modelos de inteligencia artificial, siguen vendidos hasta bien entrado 2027, y las previsiones de resultados del sector para este trimestre apuntan a un crecimiento muy elevado y superior a la media histórica del sector.

En otras palabras, nada en los datos fundamentales apunta a un frenazo del consumo de chips.

La competencia asiática por asegurarse posiciones relevantes en la cadena de valor

Lo que sí ha cambiado es el nivel de exigencia de los inversores.

Tras un rally que en algunos valores ha superado el 500% en lo que va de año, el mercado empezó a mostrar señales técnicas de sobrecompra, y bastaron unas dudas razonables para desencadenar una toma de beneficios generalizada: una Reserva Federal más orientada a subir tipos frente a lo esperado por el mercado, que reduce el atractivo relativo de las compañías con mayor duración de beneficios; comparaciones, no del todo injustificadas, con las valoraciones alcanzadas durante la burbuja puntocom; la realidad de una creciente competencia china; y preguntas legítimas sobre si el retorno de toda la inversión masiva en infraestructura de IA justifica, a estas alturas, el ritmo de gasto de capital.

Por otro lado, a medida que se hace más evidente que será necesaria más emisión de deuda, la sensibilidad del accionista aumenta.

A eso se suma que algunas grandes tecnológicas han empezado a revender capacidad de computación excedentaria, y que ciertos proveedores de servicios de inteligencia artificial están bajando precios para ganar cuota de mercado en empresas.

Son dos señales que conviene vigilar con atención, sin sobredimensionarlas ni ignorarlas.

En todo caso, no es lo mismo una corrección de sentimiento que una ruptura de ciclo, y la diferencia entre ambas es lo que de verdad importa para la toma de decisiones.

La primera ocurre cuando el precio se ha adelantado a los fundamentales y es necesario digerir expectativas demasiado optimistas.

La segunda ocurre cuando cambia la tesis de fondo (caída de demanda de forma estructural, fallo del modelo de negocio, o dificultad de obtención de la financiación disponible para sostener el ciclo de inversión).

Con los datos disponibles, todo apunta a que estamos ante el primer escenario, no ante el segundo.

Esto no significa que no existan riesgos reales que merezcan seguimiento. La excesiva concentración es uno de ellos. Buena parte del liderazgo bursátil del año descansa sobre un puñado reducido de compañías tecnológicas que cotizan con una prima notable frente al resto del mercado, lo que reduce el margen de error si sus resultados llegan a decepcionar.

La geopolítica es otro riesgo a tener presente: la competencia asiática por asegurarse posiciones relevantes en la cadena de valor, junto con el avance de alternativas tecnológicas de menor coste fuera de Estados Unidos, añaden una capa adicional de incertidumbre sobre quién terminará capturando el valor a largo plazo dentro de la cadena global de la IA.

Conviene recordar, además, que las correcciones de doble dígito en sectores que han subido con fuerza durante meses no son anomalías, sino parte del proceso normal de cualquier ciclo de inversión intenso, y suelen repetirse varias veces a lo largo de un mismo ciclo alcista.

Lo relevante no es la volatilidad de una semana concreta, sino si los pilares que sostienen la demanda de fondo siguen siendo válidos.

Los resultados de los grandes fabricantes de chips, que se conocerán en las próximas semanas, darán la primera pista fiable sobre si esta pausa es, como sugiere la lectura más razonable de los datos actuales, un simple reajuste a mitad de ciclo, o el principio de algo distinto.

Mientras se despeja esa incógnita, es clave separar el ruido de mercado de los cambios reales en los fundamentales, y no confundir una corrección saludable dentro de un ciclo intacto con el final de dicho ciclo.

***Filipe Aires, profesor de Afi Global Education.