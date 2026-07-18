“El carácter de un hombre es su destino” (Heráclito).

La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional actualizó sus proyecciones en su informe trimestral de perspectivas de la economía mundial. El organismo ha revisado a la baja una décima el crecimiento global para 2026 y dos décimas al alza el de 2027.

En la actualización de julio, sitúan el crecimiento del PIB mundial en +3% para 2026 (vs. +3,1% estimado en abril) y +3,4% para 2027 (vs. +3,2% estimado en abril). Revisan al alza la inflación global hasta +4,7% en 2026 (vs. +4,4% anterior) y +3,9% para 2027 (vs. +3,7% anterior).

El panorama es desigual: el impacto de la guerra está afectando a los países importadores de energía y a las economías vulnerables, mientras que la demanda impulsada por la IA está beneficiando a las naciones integradas en la cadena de valor tecnológica global.

El proceso mundial de desinflación se ha estancado. Los riesgos están más equilibrados que en abril, pero persisten los posibles factores desfavorables de un recrudecimiento de los conflictos y correcciones de precios en los mercados financieros.

Las autoridades deben mantener la estabilidad de los precios, recomponer el espacio fiscal y reforzar la capacidad de adaptación.

España es, entre las potencias desarrolladas, la nación con mejores perspectivas después de Estados Unidos:

Proyecciones Elaboración propia

De esta infografía, podemos deducir que, en el sumatorio de los años 2025, 2026 y 2027, el mundo habrá crecido un 10,23%; los países ricos, un 5,50%; y los emergentes y subdesarrollados, un 13,35%:

Economía mundial Elaboración propia

Destaca sobremanera Asia emergente, ya que en dicho periodo habrá crecido un 16,20%. La eurozona sigue en el furgón de cola:

Crecimiento por región Elaboración propia

La economía mundial resiste el impacto del conflicto en Oriente Medio tras más de tres meses de hostilidades, impulsada por la inercia de EEUU y China, aunque existen profundas disparidades regionales.

El precio del petróleo se sitúa un 30% por encima de los niveles previos a la guerra debido al cierre prolongado del estrecho de Ormuz y los daños en infraestructuras. China mitiga el impacto recurriendo a sus reservas estratégicas.

El encarecimiento del crudo presiona la inflación general, pero las expectativas a medio plazo siguen bien ancladas, lo que refleja confianza en los bancos centrales.

Precios del petróleo Elaboración propia

El gasto tecnológico en IA y centros de datos actúa como motor de crecimiento en las economías líderes (EEUU y exportadores asiáticos), amenazando con ampliar la brecha con los países rezagados.

Cinco de cada ocho exportadores de crudo del Golfo sufrirán contracciones económicas.

El FMI desaconseja los subsidios generalizados y los límites de precios por su elevado coste presupuestario. Exige ayudas focalizadas, temporales y adaptadas para financiar los costes de la transición hacia la IA.

Energy Elaboración propia

Se han implementado unas 900 medidas en unos 170 países para mitigar el impacto de las subidas de precios de los alimentos y el combustible causadas por la guerra en Oriente Medio.

Energy relief Elaboración propia

Los gobiernos están utilizando subsidios generalizados y rebajas fiscales caras para contener los precios energéticos, comprometiendo un espacio fiscal ya limitado por los altos niveles de deuda actuales.

La supresión artificial del traslado de precios al consumidor impide la reducción de la demanda, lo que cronifica la escasez y encarece el coste de la energía a escala mundial.

Energy prices Elaboración propia

En resumen, esto es lo que espera el FMI tras su última actualización de perspectivas económicas:

Resumen Elaboración propia

La guerra y la fragmentación comercial lastran el PIB, mientras que la IA agéntica surge como el motor potencial que podría elevar los estándares de vida si se logra una adopción masiva y ordenada.

No tengo dudas de que viviremos una era gloriosa gracias a la inteligencia artificial. Alejémonos del ruido y pongámonos manos a la obra: la habilidad es lo que eres capaz de hacer, la motivación define lo que haces y la actitud determina qué tan bien lo haces.