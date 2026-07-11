“Nada nos pertenece en propiedad más que nuestros propios sueños” (Nietzsche)

La 20.ª edición de The Wealth Report elaborado por la consultora inmobiliaria Knight Frank revela una economía global que, a pesar de la fractura geopolítica y la incertidumbre, mantiene un ritmo extraordinario de creación de riqueza. En un entorno de inflación persistente y volatilidad, el capital está demostrando una agilidad sin precedentes, profesionalizando sus estrategias y redefiniendo el mercado inmobiliario prime y las inversiones de lujo.

A continuación, analizamos los indicadores más reveladores del informe.

Se está dando una explosión de la población ultrarrica. El modelo muestra que, en los últimos cinco años, 89 personas al día cruzaron el umbral de los 30 millones de dólares de patrimonio (ultra high-net-worth individuals). Para 2026, la población global de UHNWI alcanzó los 713.626 individuos (6.478 en España), un crecimiento impulsado por EEUU, que genera el 41% de estos nuevos perfiles:

Global UHNW Elaboración propia

Las proyecciones regionales sitúan a Norteamérica como el motor indiscutible, con un crecimiento previsto del 53% en su población ultrarrica para 2031. Asia-Pacífico y Europa la siguen, aunque su cuota de mercado global tiende a ceder ante el empuje estadounidense:

Regional wealth Elaboración propia

El mapa de la riqueza extrema se diversifica geográficamente. Se pronostica que Arabia Saudí liderará el crecimiento de milmillonarios con un asombroso 183% para 2031, seguida de Polonia (123%) y Suecia (81%), superando con creces las tasas de mercados más tradicionales.

España se sitúa en el puesto 14 del mundo, con una previsión de crecimiento del 40% en el número de milmillonarios para 2031, pasando de 38 a 53 individuos:

Billionaire Elaboración propia

Hay resiliencia en los precios residenciales prime. El índice PIRI 100 registró un aumento promedio del 3,2% en los precios de lujo global en 2025. Este sector sigue superando a los mercados de vivienda generales, demostrando su capacidad para aislarse de la volatilidad económica y los altos tipos de interés:

The world in data Elaboración propia

Dentro del mercado residencial, hay rendimientos individuales sorprendentes: Tokio lideró el mundo con un repunte del 58,5% en apartamentos de obra nueva, mientras que Dubái mantuvo su impulso con un crecimiento del 25,1% impulsado por la demanda de viviendas “llave en mano” (ya veremos qué refleja el informe el próximo año tras el shock de Irán). Marbella registró un aumento del 8,1% en 2025; Madrid, del 5%; y Barcelona, del 0%:

Index Elaboración propia

La inflación de activos ha reducido el espacio que compra un millón de dólares. En mercados como Mónaco, con dicha cantidad sólo se adquieren 16 m², mientras que en Madrid ya sólo da para 75 m²:

The PIRI Elaboración propia

Tras años de correcciones, el índice de inversión en lujo (KFLII) se estabilizó en 2025 con una caída mínima del 0,4%. El arte impresionista (13,6%) y los relojes (5,1%) fueron los activos con mejor desempeño, mientras que el whisky y el arte contemporáneo sufrieron descensos:

Frank Luxury Elaboración propia

El capital privado (que incluye family offices, fortunas individuales y capital riesgo) lidera el sector comercial: por cuarto año consecutivo, fue la mayor fuente de financiación en inmuebles comerciales, invirtiendo 464.000 millones de dólares. Este grupo supera a los inversores institucionales gracias a su capacidad de decisión rápida y mayor tolerancia al riesgo en ciclos volátiles:

Investment Elaboración propia

El informe de 2026 subraya que la movilidad es la nueva moneda de cambio para los inversores. La tendencia hacia un estilo de vida de “entrar y salir” (dip-in, dip-out) está transformando las ciudades globales en nodos temporales de riqueza.

Para navegar este mundo fracturado, el desafío ya no es sólo crear riqueza, sino posicionarla y desplegarla de manera inteligente en sectores emergentes como centros de datos, energía y activos que prioricen el bienestar y el propósito.

Informe de riqueza Elaboración propia

Recordemos para cerrar esta semana la célebre frase de Benjamin Franklin: “No cambies la salud por la riqueza, ni la libertad por el poder”.