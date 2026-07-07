Marchando otra idea de trading (y ya van unas cuantas)

Cuando Trump llegó por primera vez al poder, lanzamos una idea de trading que llamamos Trump on / Trump off.

En realidad, el orden de los factores era justo al contrario: vender cuando Trump estuviera tranquilo y los índices lo reflejaran / festejaran subiendo (modo Trump off del interruptor), aprovechar para comprar barato cuando volviera locos a los mercados con alguna idea nueva (modo Trump on).

Trump siempre ha sido el mejor aliado de los traders, que lógicamente quieren comprar barato y vender caro. Y obviamente en el segundo mandato hemos recomendado la misma idea. Por ejemplo, cuando hundió los mercados con su guerra arancelaria, que era previsible y , por lo tanto, permitió acumular previamente liquidez (la anunció insistentemente durante su campaña electoral).

Otro ejemplo de idea de trading, de medio plazo, que nada tuvo que ver con Trump, fue la que llamamos 'La gran rotación', en el año 2022. Pueden comprobar todo lo anterior yendo a Google o utilizando la IA.

Hoy les traemos una idea nueva. En realidad es una ampliación de una de la que hablamos a nuestros clientes hace tiempo. Les dijimos que, en nuestra opinión, más que la explosión de una burbuja en el Nasdaq —que no pensábamos que la hubiera, considerando el fuerte incremento de los resultados de las empresas—, lo que veríamos es un proceso de selección natural.

En nuestra opinión, más que la explosión de una burbuja en el Nasdaq, lo que veríamos es un proceso de selección natural.

Como cuando las empresas digitales se comieron el negocio de muchas empresas analógicas. En este caso, el depredador sería la IA.

La ampliación que presentamos ahora es la de hacer trading entre las empresas que pagan los cheques y las que los cobran.

Los primeros son los llamados 'hiper escaladores', por sus inversiones masivas en IA (son los que 'firman' los cheques). Los segundos serían los fabricantes de microprocesadores, es decir, los que cobran esos cheques.

Últimamente quienes firman los cheques lo han hecho mucho peor en bolsa que quienes los cobran. Varios están incluso en negativo en el año. Otros han tenido un retroceso importante en los últimos meses. En paralelo, los que cobran los cheques han subido espectacularmente.

Esta idea de trading Long - Short, que consiste en comprar al contado acciones de los cobradores y vender a crédito las de los que firman (ponerse 'corto') ha generado una ganancia del 20% en algo más de dos meses. La mitad en la apuesta contra los que pagan, la otra mitad comprando acciones de los que cobran.

Últimamente quienes firman los cheques lo han hecho mucho peor en bolsa que quienes los cobran

Pero podría ser un error pensar que esto va a ser siempre así. En realidad en este negocio de la IA ganan ambos: quien firma y quien cobra. Todo depende del plazo al que estemos mirando.

Los hiper escaladores ganarán mucho dinero cuando dé fruto su inversión. Los fabricantes de microprocesadores ganan más en el corto plazo. O no: cada inversor o su asesor deben decidir en qué parte de la ecuación quiere estar.

De hecho, recientemente se ha producido una señal de posible cambio, cuando Meta anunció que podría lanzar un negocio de nube para monetizar su exceso de capacidad de computación, lo que apunta a mayor disciplina financiera, una inversión en activos fijos menos agresiva y el objetivo de estabilizar el flujo de caja libre y aumentar ingresos.

En paralelo, el exceso de capacidad que indica esta decisión inquieta sobre la demanda real de IA y muy particularmente de micro procesadores (computación y memoria). El mercado lo interpretó como algo positivo para la compañía y negativo para las empresas de semiconductores. El resultado fue una fuerte subida de Meta, que llegó al 10% en el día y acabó en un 9%, seguida de una caída del 6% en el índice de semiconductores.

Y no hace falta complicarse la vida seleccionando valores: se puede hacer de forma sectorial. El inversor en fondos puede utilizar fondos cotizados, más conocidos como ETF, que permiten inversiones sectoriales e incluso ponerse 'corto' con facilidad y rapidez.

Son ideas de trading que pueden efectuarse en el corto plazo, pero que también funcionan cogiendo tendencias de varios meses. Y esto es importante, porque acertar en una tendencia en el corto plazo es difícil —el margen de actuación es pequeño y lo que interpretamos como una señal puede ser un movimiento puntual— pero cuando se establece una tendencia de medio plazo es más fácil —y seguro— subirse a la ola.

***Víctor Alvargonzález es socio fundador de la empresa de asesoramiento financiero independiente Nextep Finance.