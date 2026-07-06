Arquitectura, humanismo e Inteligencia Artificial

Cada avance tecnológico relevante ha prometido, en algún momento, liberar al ser humano de la complejidad. Sin embargo, la historia demuestra lo contrario: cuanto más sofisticadas son las herramientas, mayor es la responsabilidad del criterio con el que se utilizan.

La Inteligencia Artificial se inscribe plenamente en esta lógica. No reduce la necesidad de juicio profesional; la intensifica.

En arquitectura, esta cuestión es central. Porque la arquitectura no es un ejercicio automático ni una suma de datos bien ordenados. Es una disciplina que exige interpretar, decidir y asumir consecuencias. Y ese ejercicio de criterio, formado por conocimiento, experiencia y responsabilidad, no puede ser delegado.

Desde un punto de vista técnico, la Inteligencia Artificial tal y como la conocemos hoy puede entenderse como un sistema de Información Ágil (IA): una capacidad inédita para recopilar, procesar y sintetizar grandes volúmenes de datos, transformándolos en escenarios comprensibles y comparables.

En el ámbito arquitectónico, esta información ágil permite evaluar alternativas, optimizar recursos, anticipar comportamientos del proyecto y reducir incertidumbres en fases clave del proceso.

La IA representa una enorme oportunidad para elevar la calidad técnica de la arquitectura

Desde la práctica profesional, su aportación es ya evidente. Hoy trabajamos con herramientas que mejoran la eficiencia energética, afinan la definición constructiva, facilitan el cumplimiento normativo o coordinan disciplinas complejas con un nivel de precisión impensable hace solo unos años.

En este sentido, la IA representa una enorme oportunidad para elevar la calidad técnica de la arquitectura. Es un hecho innegable.

Pero sería un error confundir esta capacidad con inteligencia arquitectónica.

El criterio no surge del dato, sino de su interpretación. No se limita a identificar la opción más eficiente, sino a decidir cuál es la más adecuada en un contexto concreto. Un proyecto arquitectónico no puede concebirse de la misma manera en todos los lugares, porque no todos los lugares son iguales.

La arquitectura se nutre del sitio en el que se asienta: de su comunidad, de su historia, de su clima, de sus colores, de sus materiales, de su entorno físico, e incluso de aspectos más intangibles como la atmósfera o el olor del lugar.

La arquitectura nace de una mirada cultural, social y ética sobre la vida, sobre el tiempo y sobre el lugar

Un buen proyecto no se impone al contexto, sino que lo absorbe, incorpora su alma y la traduce en espacio construido. Esa comprensión profunda, cultural, sensorial y humana, no puede extraerse de un algoritmo ni reducirse a una base de datos. Simplemente, no es posible.

El arquitecto no trabaja solo con variables cuantificables, sino con realidades vivas. Interpreta paisajes, comunidades y formas de habitar. Comprende que el espacio influye en el comportamiento humano, en la convivencia y en la percepción del tiempo.

Esa lectura compleja del contexto es fruto de la experiencia y del conocimiento acumulado, no de la automatización.

Quien ha ejercido la profesión sabe que los proyectos no se desarrollan en condiciones siempre ideales. Se construyen entre incertidumbres, cambios de programa, restricciones presupuestarias, negociaciones complejas y decisiones que implican renuncias.

En ese terreno, la Inteligencia Artificial puede acompañar, pero no decidir. Puede ofrecer opciones, pero no establecer prioridades. Puede informar, pero no otorgar sentido.

Por eso, la IA debe entenderse como un complemento, nunca como un sustituto del arquitecto. Una herramienta que amplifica la capacidad de análisis, pero que no reemplaza el juicio.

Por esa misma razón, cuando arquitectos jóvenes me preguntan qué se necesita para llegar a ser un buen arquitecto, más allá de los conocimientos técnicos básicos, la respuesta siempre es la misma: primero viajar.

Porque la arquitectura no se aprende únicamente mirándola, sino viviéndola. Se estudia recorriéndola, tocándola, oliéndola, comprendiendo cómo envejece, cómo se habita y cómo dialoga con su entorno.

Hay además un aspecto irrenunciable: la autoría y la responsabilidad. El arquitecto responde legal, ética y socialmente por su trabajo. Asume las consecuencias de lo Luis Vidal, presidente y fundador de luis vidal + arquitectos que proyecta y construye, no solo en términos técnicos, sino también urbanos, ambientales y humanos.

La Inteligencia Artificial no asume responsabilidades. No firma proyectos. No rinde cuentas.

Llegados a este punto, conviene afirmarlo con claridad: el arquitecto es, ante todo, un humanista. Su trabajo no consiste únicamente en resolver problemas técnicos ni en optimizar sistemas complejos, sino en comprender al ser humano y su forma de habitar el mundo.

La arquitectura nace de una mirada cultural, social y ética sobre la vida, sobre el tiempo y sobre el lugar. Un proyecto arquitectónico no se dirige a máquinas ni a algoritmos, sino a personas, comunidades y ciudades reales.

El humanismo es una actitud intelectual y vital que se construye con experiencia, sensibilidad, memoria y criterio. Y precisamente por eso, una disciplina que se define por su condición humanista no puede ser reemplazada por una herramienta, por muy avanzada que esta sea.

El verdadero desafío, por tanto, no es tecnológico, sino cultural. Consiste en evitar que la fascinación por la eficiencia nos haga abdicar del criterio.

En comprender que la arquitectura no mejora cuando decide más rápido, sino cuando decide mejor. Y que decidir mejor exige información ágil, sí, pero también experiencia, cultura, sensibilidad y compromiso.

La Inteligencia Artificial abre una oportunidad extraordinaria para la arquitectura. Nos permite trabajar con más conocimiento, reducir errores y ampliar el campo de lo posible. Pero su valor real dependerá siempre del uso que hagamos de ella. Porque mientras la IA procesa información, el arquitecto sigue siendo quien interpreta el contexto, ejerce el criterio y da sentido al espacio que habitamos.

Y ese papel, el del arquitecto como humanista, intérprete del lugar y responsable último de la decisión, no es sustituible.

***Luis Vidal, presidente y fundador de luis vidal + arquitectos.