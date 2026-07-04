“Nunca apuestes contra Estados Unidos” (Warren Buffett)

En el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia, la economía de Estados Unidos ejerce un persistente control sobre los mercados financieros globales.

A pesar de los desafíos fiscales y las tensiones políticas, un informe especial deJP Morgananaliza por qué el agarre estadounidense sigue siendo tan firme y cuáles son las grietas que empiezan a aparecer en su estructura. Analicemos los gráficos más poderosos que definen esta era:

Déficit y deuda pública como porcentaje del PIB: aunque la deuda estadounidense ha pasado del 60% al 125% del PIB en veinte años, el país no está solo en esta trayectoria; China presenta métricas de deuda y déficit similares, lo que relativiza el riesgo para el dólar como moneda de reserva:

Gross Elaboración propia

Tipo de cambio del dólar ponderado por el comercio: a pesar de los pronósticos pesimistas, el dólar ha demostrado una resistencia notable. Tras un ajuste moderado al inicio de la administración Trump en 2025, la divisa se ha mantenido estable, respaldada por la superioridad en la productividad de la IA y su dominio en los pagos globales del sistema SWIFT:

US dollar Elaboración propia

Rentabilidad total acumulada de las acciones de EEUU vs. resto del mundo: la tesis de “vender Estados Unidos” ha resultado ser un error caro para los inversores. Desde mayo de 2025, las acciones estadounidenses (especialmente, las tecnológicas del Nasdaq) han superado con creces a los mercados extranjeros, consolidando una tendencia de décadas de retornos excedentes:

US vs World Elaboración propia

Concentración del mercado de valores por país: es un mito que el mercado estadounidense esté peligrosamente concentrado en comparación con el resto. Aunque las 10 empresas más grandes representan cerca del 40% del S&P 500, esta cifra es una de las más bajas del mundo; países como Francia, Suiza o Taiwán tienen niveles de concentración muy superiores:

Market Elaboración propia

Ingresos por aceleradores de IA (NVIDIA vs. ASICs): el mercado dehardwarepara IA está cambiando. Aunque NVIDIA sigue dominando, su cuota de mercado está cayendo (del 85% al 75% estimado para 2026) a medida que hiperescaladores como Google y Amazon despliegan sus propios chips personalizados (ASICs), que ofrecen un coste hasta un 40% menor:

AI company Elaboración propia

Índice de dinamismo global de la IA: Estados Unidos se mantiene como el líder indiscutible en preparación e implementación de IA, superando al resto del G10 en infraestructura, inversión y talento. China es el único competidor cercano, especialmente en el desarrollo de modelos de lenguaje de código abierto de bajo coste:

Global AI Elaboración propia

En un hito histórico, el comercio mundial de semiconductores y circuitos integrados ha superado al del petróleo crudo como porcentaje del PIB global. Esto subraya la dependencia crítica de la economía mundial de la tecnología, y específicamente de Taiwán, que proveehardwareesencial para ocho de las 10 empresas más grandes del mundo:

Oil Elaboración propia

Casos de sarampión reportados en EEUU (2024-2026): este gráfico captura el impacto del cuestionamiento a la ciencia. Tras el nombramiento de figuras críticas con las vacunas en puestos clave de salud, los casos de sarampión se dispararon de un promedio semanal de 4 (en los últimos 30 años) a 58 desde enero de 2025, evidenciando los riesgos sociales de marginar la experiencia científica:

Measles Elaboración propia

El dominio de Estados Unidos es, por ahora, incontestable gracias a su rentabilidad corporativa y su liderazgo tecnológico. Sin embargo, el informe advierte que los mayores riesgos no son sólo económicos, sino internos: la creciente impredecibilidad del estado de derecho y la infrafinanciación gubernamental de la investigación científica básica. Para que mantenga su liderazgo, EEUU deberá equilibrar su dinamismo de mercado con la preservación de las instituciones que cimentaron su éxito durante el último siglo.

Resumen Elaboración propia

Apuesta siempre a largo plazo a favor de la primera potencia mundial sin intentar adivinar el rabioso corto plazo. Como dice Ed Seykota: “No hay correlación entre los pronósticos del mercado y lo que realmente sucede. Si la hubiera, los pronosticadores serían ricos”.