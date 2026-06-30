Las exportaciones españolas ante el cambio de orden mundial

Durante décadas, el comercio internacional ha sido uno de los principales motores de estabilidad, crecimiento y cooperación entre economías. El orden económico surgido tras la Segunda Guerra Mundial apostó por la apertura, la interdependencia y la reducción de barreras como vía para impulsar la eficiencia y el desarrollo global. Hoy, ese modelo está en plena transformación.

La creciente fragmentación geopolítica, el auge de tensiones comerciales entre grandes bloques y el uso del comercio como herramienta estratégica están configurando un escenario más complejo, en el que la seguridad, la autonomía estratégica y el control de recursos críticos ganan protagonismo frente a la lógica puramente económica.

El resultado es un entorno menos dinámico, más desigual y, sobre todo, menos predecible. Según la Organización Mundial del Comercio, el crecimiento del comercio global podría situarse en torno al 1,9% en 2026, con Europa prácticamente estancada en sus exportaciones.

Frente a ello, regiones como Asia, América del Sur y, cada vez con mayor relevancia, Oriente Medio y el Norte de África, muestran un dinamismo superior y creciente peso en el nuevo mapa económico internacional.

Este desplazamiento del eje del crecimiento no es menor. Señala una transición hacia un comercio más multipolar, donde nuevas regiones emergen no solo como proveedores de recursos, sino como socios estratégicos y polos de inversión.

El comercio internacional no va a desaparecer. Pero sí está cambiando de naturaleza

En este contexto, el comercio internacional deja de ser un terreno neutral para convertirse en un espacio condicionado por factores políticos, energéticos y financieros. Y aunque estos cambios no impactan de forma homogénea, sus efectos ya son visibles a corto plazo.

España, por su parte, mantiene una posición relativamente sólida, apoyada en la fortaleza del consumo, la creación de empleo y el impulso de los fondos europeos. Sin embargo, esta resiliencia no implica inmunidad. La OCDE prevé una moderación en el crecimiento de las exportaciones españolas en los próximos años, en línea con la debilidad de la demanda en sus principales socios comerciales. Tras crecer un 3,6% en 2025, las exportaciones podrían avanzar un 1,7% en 2026 y un 2% en 2027.

Más allá de las cifras, el principal riesgo no reside tanto en la exposición directa a tensiones comerciales —limitada en el caso español— como en sus efectos indirectos: una Europa más débil, disrupciones en las cadenas de suministro o un endurecimiento de las condiciones financieras globales.

En paralelo, las empresas están redefiniendo su forma de abordar los mercados internacionales. Ya no se trata únicamente de optimizar costes, sino de ganar resiliencia, diversificar riesgos y entender en profundidad los entornos en los que operan.

En este nuevo paradigma, regiones como Oriente Medio y el Norte de África adquieren un protagonismo creciente. Su potencial en sectores clave —como la energía, las infraestructuras o la agricultura— se combina con ambiciosos planes de desarrollo y una creciente apertura a la inversión internacional.

Pero también presentan particularidades regulatorias, culturales y operativas que exigen un conocimiento experto y una estrategia bien definida.

Por ello, el papel de los socios especializados resulta cada vez más determinante. No se trata solo de facilitar operaciones, sino de actuar como puente entre realidades distintas, aportando conocimiento local, capacidad de interlocución y gestión del riesgo. En mercados donde el contexto es tan relevante como el producto, contar con el acompañamiento adecuado puede marcar la diferencia entre el éxito y la oportunidad perdida.

El comercio internacional no va a desaparecer. Pero sí está cambiando de naturaleza. Para España, el desafío no será únicamente mantener su dinamismo exterior, sino hacerlo con mayor inteligencia estratégica: identificando dónde están las oportunidades reales, cómo acceder a ellas y con quién hacerlo.

Porque en el nuevo orden mundial, exportar ya no consiste solo en cruzar fronteras, sino en entender hacia dónde se están moviendo.

***Juan Manuel Arranz. Global Banking Services Manager en Aresbank.