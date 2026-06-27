“No es oro todo lo que reluce” (proverbio popular).

El mercado de las commodities está experimentando un cambio de tendencia global. Factores como la inestabilidad en el Oriente Medio, la construcción masiva de centros de datos para la IA y la inflación persistente están empujando los precios al alza de manera generalizada.

Comentemos hoy algunas gráficas de un reciente informe publicado por Apollo.

Este primer gráfico muestra una tendencia alcista clara en el índice general de precios al contado en EEUU. Es el termómetro principal que confirma que no estamos ante un repunte aislado, sino ante un movimiento sistémico del mercado:

Commodity prices trending higer.

Aquí se observa cómo tanto el WTI como el brent han iniciado una senda ascendente. Las disrupciones de suministro en el Medio Oriente son el motor principal, impactando no sólo en los combustibles, sino también en los fertilizantes. Históricamente, el petróleo ha sido el principal indicador de inflación importada para las economías no productoras:

Oil prices rising.

Este gráfico es crucial para entender la volatilidad actual: la energía representa el 61% del peso en los índices de materias primas. Esto explica por qué cualquier movimiento en el crudo tiene un efecto dominó tan importante en el sentimiento general de los inversores:

S&P GSCI sector weights

Mientras la producción saudí de crudo ha declinado, la de EEUU se mantiene en niveles récord de 13,2 millones de barriles diarios, superando a Rusia y Arabia Saudita. EEUU se consolida como el mayor productor mundial, lo que altera las dinámicas tradicionales de la OPEP:

Crude production

A pesar de la alta producción estadounidense, Venezuela y Arabia Saudí poseen las mayores reservas probadas. Esto subraya que la seguridad energética a largo plazo sigue dependiendo de regiones con alta complejidad geopolítica:

Top 10 countries with most oil reserves

El aluminio está subiendo impulsado por la construcción de centros de datos, vehículos eléctricos y la electrificación. Junto con el cobre, es un metal base esencial para la infraestructura tecnológica del futuro:

Aluminium prices

El cobre sube con fuerza debido a la demanda de la IA, una oferta ajustada y los aranceles comerciales. El cobre suele anticipar con éxito las fases de expansión o contracción económica global:

Metals and industrial metals

Estamos en un ciclo impulsado por tres motores distintos: la geopolítica que afecta la energía, la revolución tecnológica (IA y centros de datos) que demanda metales industriales, y el miedo a la inflación que refugia a los inversores en metales preciosos como el oro.

Comprender estas dinámicas es fundamental para navegar un mercado donde los activos reales vuelven a tener cierto protagonismo en las carteras a pesar de ser los más volátiles:

Resumen

Feliz semana y recuerda que, como dice Nick Sleep, el coste de obtener rentabilidad extraordinaria es soportar incomodidad extraordinaria.