La paz en Oriente Medio puede no bajar la inflación, pero sí las bolsas

Estados Unidos e Irán negocian una paz frágil, sustentada en baja credibilidad y alta precariedad. El mercado ha reaccionado aplicando una corrección al crudo, que se aleja de los peores escenarios.

La tentación inmediata es pensar que, si el petróleo baja, la inflación también lo hará y los bancos centrales podrán respirar. Pero esa lectura es demasiado mecánica. El precio del barril importa, aunque no resume por sí solo el daño económico de una guerra energética.

Antes del conflicto, el Brent Europe spot price que publica la EIA/FRED, se movía en un precio medio de 66 dólares los seis meses previos al conflicto. Desde el 27 de febrero hasta mediados de junio, la media se situó alrededor de 106 dólares, con episodios por encima de 120 dólares y un máximo próximo a 138 dólares.

Ese rango, entre 66 y 106 dólares, puede servir como referencia teórica para los próximos meses. Pero un rango de precios no es un diagnóstico macroeconómico. Dice algo sobre la prima geopolítica del crudo, no necesariamente sobre inflación o tipos de interés.

El problema es que el shock no ha sido solo de precio. Ha sido, sobre todo, de oferta. La interrupción de flujos, el uso de inventarios y reservas estratégicas, la presión sobre refinerías, el encarecimiento del transporte y la pérdida de capacidad dejan una huella más persistente que la cotización diaria del barril.

La Reserva Federal y el Banco de Inglaterra también han elevado el tono y Japón sigue avanzando en su normalización monetaria

El petróleo puede bajar, pero los costes logísticos seguir altos y determinados productos refinados continuar tensionados, lo que significa que la materia prima puede abaratarse, pero las empresas pueden mantener precios para reconstruir márgenes o cubrir riesgos.

Por eso la paz no abate automáticamente la inflación. La inflación energética puede moderarse si el crudo cae, pero la inflación subyacente responde a mecanismos más lentos. Si el consumidor resiste, las empresas tienen más capacidad para trasladar costes. Si el consumidor se enfría, la desinflación llega por una vía menos amable: menor demanda, menor crecimiento y deterioro de beneficios.

Después de un shock de oferta, la inflación no desaparece porque el barril vuelva a una zona razonable; desaparece cuando la economía absorbe el golpe, bien por normalización real de la oferta, bien por debilitamiento de la demanda.

Ese matiz es clave para entender a los bancos centrales. El BCE, en un error que ya comenté la semana pasada, mantiene una orientación más dura para evitar que el encarecimiento energético se filtre al conjunto de precios.

La Reserva Federal y el Banco de Inglaterra también han elevado el tono y Japón sigue avanzando en su normalización monetaria. No estamos ante un escenario de inflación descontrolada a un año vista, pero sí ante un entorno en el que la política monetaria tiene menos margen para ser complaciente.

El mercado suele interpretar la paz como una buena noticia para los activos de riesgo. Y lo es, al menos en el muy corto plazo. Menos riesgo geopolítico significa menos temor a un shock adicional y mejores condiciones para que las bolsas recuperen algo de tracción, como si la IA no lo facilitase ya.

Pero el alivio puede ser breve si los tipos largos, las expectativas de inflación o las primas de riesgo se mantienen elevados. La cuestión no es solo si el petróleo baja, sino si baja lo suficiente, durante el tiempo suficiente y con una normalización física suficiente para cambiar la función de reacción de los bancos centrales.

Aquí aparece el vínculo con la valoración de los activos. Cuando suben los tipos de interés, el mismo dólar futuro vale menos hoy, porque el inversor exige una rentabilidad mayor para esperar. Los flujos de caja futuros se descuentan a una tasa más alta.

Eso reduce el valor presente de las acciones, especialmente de aquellas más dependientes de beneficios lejanos, y presiona también a la renta fija, porque una mayor exigencia de rentabilidad implica menores precios de los bonos. La paz puede comprimir una parte de la prima geopolítica, pero si la prima inflacionaria y monetaria permanece, la valoración no se repara del todo.

El riesgo para las bolsas no es que la paz sea una mala noticia. Es que el mercado la convierta en una buena noticia excesiva. Si la negociación reduce el Brent hacia la zona de 70 u 80 dólares, habrá alivio.

Pero si el acuerdo se percibe como reversible, si las cadenas energéticas siguen tensionadas o si los bancos centrales insisten en mantener un sesgo restrictivo todo el equilibrio corre riesgo de desmoronarse si además la narrativa de la IA pierde fuerza.