España suele debatir sobre innovación como si dependiera únicamente de grandes inversiones, tecnología o startups.

Sin embargo, los ecosistemas económicos más sólidos no nacen de manera espontánea: necesitan estructuras capaces de detectar, acompañar, conectar y sostener el talento hasta convertirlo en actividad productiva real.

Ahí es donde la Fundación Incyde lleva ya casi veinticinco años desempeñando un papel especialmente relevante en nuestro país.

El próximo aniversario de la organización no solo invita a mirar su trayectoria, sino también a reflexionar sobre el modelo que ha contribuido a construir.

En un momento en el que Europa busca reforzar su competitividad, acelerar su transformación digital y desarrollar nuevos sectores estratégicos, Incyde ha logrado consolidar una de las mayores redes de apoyo al emprendimiento y al desarrollo empresarial de España.

Y lo ha hecho desde una lógica especialmente valiosa: conectar innovación y territorio.

En psicopedagogía, el concepto de "andamiaje" define el apoyo temporal y estructurado que permite desarrollar capacidades hasta alcanzar autonomía.

Aplicado al ámbito económico, pocas organizaciones representan mejor esa idea que Incyde: una entidad que ha contribuido a construir el soporte necesario para que miles de emprendedores, empresas emergentes y proyectos tecnológicos puedan nacer, crecer, consolidarse y competir.

Los datos ayudan sobremanera a entender la dimensión del proyecto.

Desde su creación, la fundación ha impulsado programas de formación, emprendimiento y apoyo empresarial que han beneficiado a más de 187.000 personas, contribuyendo a la creación de más de 32.000 empresas y a la consolidación de otras 42.000, movilizando cerca de 400 millones de euros.

Pero el mayor valor de Incyde no es únicamente cuantitativo, sino -fundamentalmente- estratégico. La fundación entendió antes que muchos que la economía del conocimiento no podía limitarse a unos pocos polos urbanos.

Por eso ha impulsado una extensa red de viveros empresariales, coworkings digitales, incubadoras de alta tecnología (IAT) o viveros 4.0 distribuidos por toda España, acercando oportunidades a territorios que históricamente quedaban fuera de los grandes circuitos tecnológicos.

Actualmente, coordina más de 200 espacios vinculados al emprendimiento y al desarrollo empresarial, incluyendo incubadoras especializadas en sectores como la economía azul, tecnologías habilitadoras (industria 4.0), automoción y movilidad o bioeconomía.

Todo ello apoyado en fondos europeos Feder y en colaboración con las Cámaras de Comercio y distintas administraciones públicas y privadas.

Proyecto Incubazul

En este escenario, Andalucía y especialmente Cádiz representan uno de los ejemplos más interesantes de esta nueva visión económica.

El proyecto Incubazul, desarrollado junto al Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y cofinanciado por Fundación Incyde, se ha convertido en uno de los referentes nacionales vinculados a la economía azul y al emprendimiento tecnológico ligado a los recursos de mares y océanos.

Más de un centenar de startups han pasado ya por sus programas de incubación y aceleración, generando un ecosistema que combina sostenibilidad, tecnología, conocimiento y conexión internacional.

Y lo verdaderamente relevante no es únicamente el número de empresas incubadas, sino el modelo que representa.

Incubazul demuestra que sectores tradicionalmente asociados al territorio -como la actividad marítima, logística o ambiental- también pueden convertirse en espacios de desarrollo tecnológico, atracción de talento y generación de valor añadido.

En un momento en el que Europa busca reforzar su autonomía estratégica y aumentar su capacidad competitiva frente a otros grandes bloques económicos, iniciativas como las impulsadas por Incyde dejan de ser proyectos complementarios para convertirse en auténticas herramientas de transformación económica.

Además, existe un elemento especialmente valioso en el trabajo de la fundación: su capacidad para generar redes de colaboración.

Porque hoy la competitividad no depende únicamente de disponer de financiación, sino de conectar emprendedores, universidades, centros tecnológicos, administraciones y empresas en torno a ecosistemas capaces de transformar ideas en actividad económica real.

Ese enfoque resulta particularmente importante para territorios como Cádiz, que durante décadas han convivido con enormes capacidades geoestratégicas, industriales y logísticas pero que ahora tienen también la oportunidad de posicionarse como espacios vinculados al conocimiento, la tecnología y la innovación aplicada.

La gran aportación de Fundación Incyde ha sido precisamente entender que el desarrollo económico del siglo XXI no depende solo de infraestructuras físicas, sino también de estructuras capaces de identificar y sostener talento, acompañar proyectos y generar ecosistemas duraderos.

Y en esa construcción silenciosa, pero decisiva, de los nuevos espacios económicos españoles, Incyde lleva ya un cuarto de siglo ocupando un lugar mucho más estratégico de lo que a menudo se reconoce.

***Fran González es delegado especial del Estado para la Zona Franca de Cádiz.