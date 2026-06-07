La historia económica enseña que la riqueza de las naciones no depende de sus recursos naturales ni del voluntarismo de sus gobernantes, sino de la solidez de sus instituciones. Cuando estas se degradan, la economía termina por ver reducido su crecimiento, asfixiada por la incertidumbre y la distorsión de los incentivos.

Por desgracia, España se encamina con pasos agigantados hacia una situación de esa naturaleza. La letal combinación de inestabilidad institucional, corrupción sistémica e ingobernabilidad crea las condiciones básicas que conducen a un estancamiento estructural cuyas consecuencias, de no invertirse, tendrán un impacto muy negativo sobre el nivel de vida de la presente y, sobre todo, de las futuras generaciones.

La teoría económica ha demostrado que la calidad de las reglas de juego es el motor principal del crecimiento a largo plazo. Los países que desarrollan instituciones "extractivas" —aquellas diseñadas para capturar rentas otorgadas por el poder político en lugar de proteger los derechos de propiedad y el imperio de la ley— están condenados al fracaso económico, porque eso desincentiva la inversión, la innovación y destruye la seguridad jurídica, el activo más valioso que un Estado puede ofrecer a los agentes económicos (Acemoglu A, Johnson S. & Robinson J.A. “The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation”, The American Economic Review, vol. 91, 2001).

Ese diagnóstico se aplica hoy de forma fidedigna a la España contemporánea. Se asiste a un proceso acelerado de colonización gubernamental de los contrapoderes del Estado. Ello altera las reglas de juego, vuelve impredecible la acción del Gobierno y el marco normativo al hacerles dependientes del arbitrio político, lo que dispara la prima de riesgo regulatorio.

En este contexto y si este escenario se prolonga en el tiempo, ningún inversor internacional de largo recorrido, creador de riqueza real, arriesgará su capital en una jurisdicción donde la seguridad jurídica es un concepto maleable.

En términos estrictamente económicos, la corrupción generalizada y sistémica desvía los recursos desde los sectores competitivos y productivos hacia la búsqueda rentista de favores políticos

Esa degradación tiene un coste macroeconómico sustancial que es posible cuantificar. Si se extrapola la metodología de los indicadores de gobernanza del Banco Mundial y del Índice de Calidad Institucional el deterioro de la seguridad jurídica y la inestabilidad regulatoria estarían restando de forma directa y con una estimación conservadora entre un 0,5% y un 0,7% anual al crecimiento del PIB potencial de España.

Si a esto se suma la pérdida de tracción en la inversión extranjera directa, que según estimaciones del consenso de analistas podría incrementarse en más de un 15% en un entorno de plena certidumbre jurídica, el coste de oportunidad para la economía española roza el punto porcentual completo de crecimiento perdido cada año. Se está hablando de una destrucción silenciosa de riqueza que, acumulada en una década, equivale a perder casi un 10% del PIB que nos correspondería por nivel de desarrollo.

A esta erosión de las reglas del juego se suma la corrupción, que opera como un impuesto implícito, ineficiente y destructivo sobre la actividad productiva. En términos estrictamente económicos, la corrupción generalizada y sistémica desvía los recursos desde los sectores competitivos y productivos hacia la búsqueda rentista de favores políticos (rent-seeking).

La evidencia empírica acumulada confirma que los países con mayores índices de percepción de la corrupción sufren una contracción sistemática de sus niveles de inversión privada y un empeoramiento crónico de la Productividad Total de los Factores (Mauro, P., Corruption and Growth, The Quarterly Journal of Economics, 110 (3), 1995).

Los constantes escándalos que salpican al núcleo del poder político erosionan la confianza social y empresarial, encareciendo los costes de transacción y transformando el dinamismo de la libre empresa en un capitalismo de amiguetes clientelar.

La gobernabilidad no consiste en la mera supervivencia aritmética en el Parlamento, sino en la existencia de un Ejecutivo capaz de abordar las políticas que España precisa

Los datos más recientes de Transparencia Internacional sobre España durante el mandato de la actual coalición gubernamental reflejan un severo desplome en el Índice de Percepción de la Corrupción. Este ha retrocedido hasta los 55 puntos sobre 100 y España ha descendido en el ranking global hasta la posición 49 a nivel mundial (Transparency International, Corruption Perceptions Index, 2025).

Por último, la ingobernabilidad remata este cuadro clínico. Un Gobierno incapacitado para articular mayorías parlamentarias estables y coherentes genera una parálisis legislativa disfuncional. La gobernabilidad no consiste en la mera supervivencia aritmética en el Parlamento, sino en la existencia de un Ejecutivo capaz de abordar las políticas que España precisa.

La parálisis gubernamental actúa es un cepo cuya única razón de ser es mantenerse en el poder a cualquier precio, lo que agrava los problemas estructurales del país y retrasa la imperiosa necesidad de hacerlos frente.

El resultado de esta combinación es muy negativo. Aunque determinados agregados macroeconómicos dopados por el gasto público, la inmigración o el turismo pretendan camuflar la realidad, la corriente de fondo de la economía española muestra síntomas alarmantes de agotamiento estructural. España se aleja de la convergencia real con las economías más pujantes de Europa y ha sido adelantada por países que partían de situaciones muy inferiores.

La inestabilidad institucional ahuyenta el capital, la corrupción pudre la asignación eficiente de los recursos y la ingobernabilidad impide aplicar una terapia reformista indispensable. Si no se revierte con urgencia esta dinámica de degradación, se restaura la supremacía de la ley, la neutralidad institucional y la libertad económica, España se verá abocada de manera a un declive empobrecedor que será muy difícil superar.