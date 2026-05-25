El propósito como esencia, no como estrategia

Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómos, decía Nietzsche. Ya no basta con declarar intenciones; las organizaciones necesitan un propósito sólido que guíe sus decisiones y les permita generar un impacto positivo en su entorno.

Y es precisamente ese “porqué” –la responsabilidad con el entorno y con las personas– lo que permite a las empresas demostrar un impacto auténtico, no para ganar protagonismo en la agenda corporativa, sino para transformar su compromiso en acción y convertirse en un actor valioso para la sociedad.

En un contexto en el que inversores, clientes y reguladores demandan empresas más responsables, la economía social no responde a una coyuntura, sino a una forma de entender la empresa: con visión de largo plazo, coherencia en la toma de decisiones y compromiso real con las personas y el entorno.

Existen modelos empresariales en los que el impacto social está en lo más profundo de su esencia.

Es una aproximación a la sostenibilidad enfocada en generar un impacto real, con acciones concretas y medibles que refuerzan su credibilidad.

Las estrategias ESG han ganado un protagonismo indiscutible en la agenda corporativa. Pero, al mismo tiempo, han abierto una brecha cada vez más visible entre el discurso y la realidad.

La Comisión Europea ha advertido de que una parte relevante de las afirmaciones sobre sostenibilidad siguen siendo vagas o incluso infundadas, lo que refuerza la necesidad de avanzar hacia modelos más transparentes, medibles y comparables.

El reciente Sello de la Economía Social, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, responde precisamente a esa lógica: reconocer a aquellas entidades que orientan su actividad conforme a los principios de la economía social y que buscan generar valor social desde una lógica de sostenibilidad, gobernanza responsable y compromiso colectivo.

Las mutualidades representamos un modelo empresarial en el que el propósito no se construye a posteriori, sino que forma parte de nuestra propia naturaleza.

Un sello, por sí solo, no convierte a una organización en sostenible. No transforma automáticamente su modelo ni corrige su trayectoria.

Lo que sí puede hacer es reconocer, visibilizar o respaldar una forma de actuar que debe existir previamente. Porque no todas las organizaciones funcionan igual.

Algunas han incorporado la sostenibilidad como parte de su narrativa. Otras, en cambio, construimos nuestra actividad en torno a ella. Y esa diferencia, aunque a veces sutil, es la que marca la credibilidad.

Existen modelos empresariales en los que el impacto social está en lo más profundo de su esencia. Es el caso de lo que entendemos por economía social y, en particular, de las mutualidades, que contamos con una estructura sin accionistas y con reinversión de los resultados en beneficio de nuestros mutualistas.

Una estructura que nos permite operar situando a las personas en el centro y priorizando el largo plazo y la estabilidad frente a la rentabilidad inmediata.

En este punto, el concepto de mutualismo cobra especial relevancia. Las mutualidades representamos un modelo empresarial en el que el propósito no se construye a posteriori, sino que forma parte de nuestra propia naturaleza.

Al carecer de accionistas y reinvertir los resultados en beneficio de los mutualistas, nuestra lógica de funcionamiento está intrínsecamente alineada con el interés colectivo, la sostenibilidad a largo plazo y la gestión responsable.

No se trata de adaptar nuestra actividad a los criterios ESG, sino de una forma de operar que, desde su origen, ya incorpora estos principios.

Este modelo demuestra que es posible combinar solvencia y rentabilidad con impacto social real, sin tensiones entre ambos objetivos. En el mutualismo, la creación de valor económico y social no compiten, sino que avanzan de forma conjunta, ofreciendo una referencia clara en un entorno en el que cada vez es más necesario distinguir entre quienes comunican compromiso y quienes lo integran en su esencia.

Hablamos, en definitiva, de modelos empresariales en los que rentabilidad e impacto social avanzaban, avanzan y avanzarán de la mano.

*** Fernando Ariza Rodríguez es el director general de Mutualidad