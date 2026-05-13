El fin del gasto invisible: cómo la IA transforma la gestión de las compras

Durante décadas, la excelencia en la gestión de las compras se ha medido con una lógica aparentemente incuestionable: concentrar tiempo, talento e inversión allí donde el retorno era mayor. Los proveedores estratégicos, las categorías de mayor gasto y las negociaciones complejas han acaparado la atención de las organizaciones y marcado el estándar de una función de compras madura y eficiente.

Este enfoque ha dado resultados y sigue haciéndolo, pero también ha dejado amplias zonas de valor fuera del radar. Los proveedores finales, que a menudo representan entre el 60% y el 80% del total, pero solo entre el 10% y el 20% del gasto, siguen sin verse afectados por las prácticas avanzadas de procurement y gestión de compras.

La razón es sencilla: el esfuerzo necesario para involucrarlos superaba hasta ahora los ahorros que podían obtenerse al hacerlo.

Hoy, esta lógica económica está cambiando con la incorporación de la inteligencia artificial, que no solo mejora la capacidad analítica de compras, sino también la viabilidad de actuar sobre ese gasto históricamente ignorado.

IA aplicada: del análisis a la ejecución

La IA ya está integrada en muchos procesos de gestión de compras, mejorando decisiones y agilizando tareas. Sin embargo, en la mayoría de los casos se limita a reforzar modelos operativos existentes sin resolver la ineficiencia estructural que supone gestionar a miles de proveedores de bajo gasto con procesos intensivos en tiempo y recursos. Como resultado, los gastos de cola siguen siendo un punto ciego.

La nueva fase en la adopción de la IA en la gestión de las compras no se define tanto por una mejor capacidad analítica, sino por una ejecución a gran escala. Más allá de apoyar decisiones humanas, la IA permite activar acciones comerciales que antes no se abordaban por falta de capacidad o rentabilidad.

Al automatizar el contacto, la interacción y el seguimiento, el departamento de compras puede llegar donde antes no compensaba hacerlo

Así, la gestión de las compras puede actuar de forma sistemática sobre toda la red de proveedores.

En el centro de esta transformación está la negociación y la comunicación autónomas, impulsadas por la IA, con proveedores que nunca entrarían en un ciclo de negociación en los modelos convencionales. Al automatizar el contacto, la interacción y el seguimiento, el departamento de compras puede llegar donde antes no compensaba hacerlo.

Esto supone un nuevo modelo operativo: criterio humano combinado con análisis y automatización impulsados por IA. Las personas definen objetivos, validan hipótesis y fijan límites, mientras que la IA los ejecuta con consistencia sobre miles de proveedores. El resultado es una capacidad de gestión más amplia y ágil sin perder el rigor.

Claves para una implementación eficaz

Las primeras experiencias apuntan a dos condiciones esenciales. La primera es mantener una supervisión humana sólida y no dejar que la IA sustituya el criterio experto. Su eficacia aumenta cuando se guía por un objetivo claro y una correcta traducción de las prioridades del negocio en decisiones de compras alineadas con margen, productividad y resiliencia.

La segunda es integrarla en un modelo de ejecución más amplio y segmentado. El valor del uso de esta tecnología se hace efectivo cuando cada proveedor recibe el nivel de atención adecuado: gestión personalizada para los estratégicos, procesos estructurados para los intermedios y ejecución automatizada para la larga cola. Así, el esfuerzo se asigna donde más valor genera.

La IA aplicada a los gastos de cola no es una solución definitiva. El ahorro por proveedor seguirá siendo limitado y no todas las interacciones tendrán éxito.

Pero a gran escala, el impacto puede ser significativo porque activa oportunidades que antes ni siquiera se gestionaban. Ese es el verdadero cambio: no sustituir lo que compras ya hace bien, sino ampliar su alcance. Donde antes había gasto no atendido por falta de capacidad, ahora puede haber gestión con disciplina económica.

En España, donde muchas compañías gestionan bases de proveedores amplias y heterogéneas, la IA en compras abre una nueva palanca de eficiencia estructural. En un contexto de creciente exigencia sobre resultados, la optimización de la larga cola de gasto empieza a consolidarse como un ámbito relevante de creación de valor.

La ventaja competitiva no residirá únicamente en la gestión de proveedores estratégicos, sino en la capacidad de extender disciplina operativa al conjunto del gasto. En este escenario, la IA en procurement trasciende la mejora incremental y se posiciona como una palanca directa de EBITDA.

En un contexto como el actual, con presión creciente sobre los márgenes y una exigencia constante de productividad, la pregunta ya no es si este cambio es posible, sino cuánto tiempo seguirán las organizaciones aceptando áreas de gasto sin gestionar.

La IA amplía el alcance de las compras, pero también redefine lo que significa gestionar de forma eficiente. Y en esa redefinición, la inacción deja de ser una opción neutra para convertirse en una decisión con coste.

*** Manuel García-Ramos, Senior Partner – Financial Services, Strategic Operations & Procurement Iberia Lead.