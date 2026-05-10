El reciente y demoledor dictamen del Tribunal de Cuentas sobre el uso de los Fondos Next Generation (FNG) no revela una simple irregularidad administrativa o un mero desajuste técnico de carácter burocrático; pone al descubierto lo que debe calificarse, sin ambages ni eufemismos, como un fraude de ley a escala macroeconómica y una traición institucional sin precedentes a los compromisos adquiridos con la Unión Europea.

El desvío de 2.389,4 millones de euros procedentes de los FNG para sufragar de forma subrepticia pensiones de clases pasivas y complementos a mínimas representa un hito de irresponsabilidad fiscal que dinamita la ya deteriorada credibilidad de España.

La justificación oficial ofrecida por el Ejecutivo, una "insuficiencia de crédito para atender compromisos ineludibles" en un escenario de prórroga presupuestaria, no es más que una confesión palmaria de incompetencia técnica y la expresión de un Gobierno con una incapacidad estructural para sacar adelante un texto presupuestario.

Los FNG tienen una finalidad estrictamente tasada y de carácter finalista: la transformación del modelo productivo a través de la digitalización, la transición ecológica y la mejora de la productividad nacional. Utilizar estos recursos extraordinarios para cubrir el gasto corriente y recurrente de un sistema de pensiones estructuralmente deficitario es, en la práctica y en el espíritu de la norma, una malversación de fondos destinados a la inversión de largo plazo para parchear un agujero de gasto presente.

Esta fraudulenta maniobra de ingeniería contable convierte una herramienta diseñada para la modernización estructural del país en un balón de oxígeno artificial para un sistema de pensiones que se encuentra en quiebra técnica y devora los recursos que deberían financiar el porvenir de las próximas décadas.

Recurrir a los fondos NG para pagar las nóminas de los jubilados actuales es la prueba definitiva de que el sistema de pensiones se encuentra en una situación límite

España, en su condición de segundo mayor receptor de los Fondos NG, se comprometió ante Bruselas a ejecutar reformas estructurales profundas a cambio de una inyección de capital histórica. Sin embargo, el uso discrecional y arbitrario de esos fondos para cubrir gastos ordinarios del Estado constituye un incumplimiento flagrante de la condicionalidad europea.

Este desvío no solo es éticamente reprobable, sino que resulta legalmente peligroso. Se está ante un escenario que puede dar lugar a severas sanciones por parte de la Comisión Europea, cuyo rigor en la vigilancia de los hitos y objetivos no admite las flexibilidades que el Gobierno pretende autoerigirse.

La normativa comunitaria es meridiana: los fondos no pueden, bajo ningún concepto, destinarse a cubrir déficits estructurales preexistentes ni a sustituir gasto público nacional de carácter recurrente.

En consecuencia, existe el riesgo de una suspensión inmediata de los próximos tramos de financiación, al igual que la exigencia de reintegro total de las cuantías indebidamente desviadas. Además, la manipulación de las partidas para ocultar el gasto en pensiones bajo el amable paraguas de la "recuperación" podría activar investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), situando a España en la humillante posición de paria financiero dentro de la eurozona.

Por otra parte, recurrir a los fondos NG para pagar las nóminas de los jubilados actuales es la prueba definitiva de que el sistema de pensiones se encuentra en una situación límite.

El fraude de los 2.389 millones de euros en fondos NG no es un incidente aislado, sino el síntoma definitivo de un modelo socioeconómico agotado e insolvente

Por añadidura se está canibalizando el capital que debía dotar a las nuevas generaciones de infraestructuras, investigación y tecnología punta para alimentar un modelo gerontocrático y clientelar que prioriza sistemáticamente el voto presente sobre la supervivencia económica del mañana.

Esta práctica supone un expolio intergeneracional ejecutado con una opacidad alarmante y una falta de escrúpulos escandalosa. El mensaje que se envía a los trabajadores activos, y, en especial a los jóvenes, es devastador: sus cotizaciones sociales e impuestos directos suben de forma asfixiante para sostener beneficios que ellos, con toda probabilidad estadística, nunca percibirán, al menos, con la misma generosidad.

Mientras tanto, el dinero europeo que legalmente debía mejorar su empleabilidad, su formación y su competitividad en un mercado globalizado se quema en el consumo corriente. Es una transferencia forzosa de rentas que asfixia el factor trabajo, castiga el talento y desincentiva la inversión privada, profundizando una brecha social insalvable entre una población activa precarizada y un sistema de prestaciones que vive muy por encima de las posibilidades reales de la economía nacional.

Al tratar los fondos europeos como un cajón de sastre presupuestario para tapar agujeros y obtener réditos políticos inmediatos, el Gobierno erosiona la credibilidad internacional del país. Europa no es un cajero automático libre de supervisión y la paciencia de los países contribuyentes netos, los llamados "frugales", tiene un límite que ya se ha rozado. La pretensión de que los ciudadanos alemanes, austriacos o neerlandeses financien el déficit estructural crónico es una quimera condenada a terminar.

El fraude de los 2.389 millones de euros en fondos NG no es un incidente aislado, sino el síntoma definitivo de un modelo socioeconómico agotado e insolvente. Bajo el mandato de Sánchez, el Gobierno ha impulsado una expansión del gasto público sin precedentes que resulta insostenible, incluso tras una presión fiscal asfixiante.

Al verse incapaz de financiar su agenda con recursos ordinarios, el Ejecutivo ha recurrido al uso irregular de fondos de emergencia para sostener un Estado del Bienestar ficticio. Sin un giro radical hacia la honestidad contable y reformas que abandonen el populismo, España se aboca a una intervención comunitaria y a una quiebra sistémica que hipotecará definitivamente a las próximas generaciones.