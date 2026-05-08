Rafa Nadal y la importancia del asesoramiento financiero

Hay imágenes que condensan una idea con más precisión que cualquier gráfico. Una de ellas es la de Rafa Nadal entrenando en una pista municipal, bajo un sol implacable, con pelotas desgastadas y un entrenador que no le ahorra incomodidades.

Toni Nadal no buscaba pulir un golpe bonito; buscaba construir un carácter capaz de sostener el intercambio más largo. Esa lógica —la que terminó sosteniendo 22 Grand Slams— es, en esencia, la misma que distingue hoy a un ahorrador afortunado de un inversor verdaderamente sólido. Porque en los mercados, como en el deporte de élite, el diferencial no está en ganar cuando todo acompaña, sino en no descomponerse cuando llegan las bolas imposibles.

Si miramos la trayectoria de un inversor con ese prisma, el asesor financiero deja de ser un mero gestor de activos para convertirse en algo más exigente: un arquitecto de conducta. Y ese trabajo, como en el método Nadal, se despliega en tres tiempos muy claros: el antes, el durante y el después.

En el antes, la fase formativa, se construye casi todo. Toni Nadal hablaba de la “metodología de la dificultad”: entrenar en condiciones adversas para eliminar la tentación de la queja. En finanzas, este es el momento en que el inversor llega con la expectativa de una pista rápida —rentabilidad inmediata, control aparente— y se encuentra con alguien que le introduce en una verdad menos cómoda: invertir es atravesar ciclos, no acertar semanas.

Aquí, el asesor ejerce de tutor de la realidad. No promete certidumbre; construye resistencia. Explica que la volatilidad no es una anomalía, sino el terreno de juego. Y, sobre todo, insiste en ese entrenamiento silencioso —el ahorro constante— que no luce, pero sostiene todo lo demás.

El asesor financiero, en ese momento, es quien introduce una pausa en medio del ruido

El durante es otra cosa. Es el partido. Y ahí, curiosamente, la función del entrenador se vuelve menos técnica y más mental.

Durante años, las normas impedían a Toni Nadal intervenir tácticamente desde la grada; su papel era mantener a Rafa dentro del punto, dentro del presente. En la inversión sucede algo muy parecido. El principal riesgo no está en el mercado, sino en la reacción del inversor ante él. La tentación de entrar cuando todo sube y salir cuando todo cae —ese intento constante de anticiparse— erosiona, de forma casi invisible, la rentabilidad a largo plazo.

El asesor financiero, en ese momento, es quien introduce una pausa en medio del ruido. Quien recuerda que una caída no es necesariamente un error, sino parte del juego. Que no se trata de evitar cada punto de break, sino de saber jugarlo. En esencia, protege al inversor de sí mismo.

Y luego está el después, la fase menos visible y, sin embargo, más delicada. Toni Nadal entendió pronto que el tenis era una etapa, no una identidad permanente. Preparar la salida, el sentido posterior, formaba parte del trabajo.

En la gestión patrimonial, ese momento llega cuando el capital ya está construido, pero falta algo más complejo: un propósito claro para él. La jubilación, la transmisión, la estructura fiscal, el orden entre generaciones. Aquí el asesor deja de ser un entrenador de partido para convertirse en un estratega de legado. Ya no se trata de competir, sino de dar continuidad. De evitar que lo construido durante décadas se diluya por falta de planificación o de visión.

No es casual que esta idea de resiliencia bien entendida —menos épica de lo que parece, más metódica de lo que se reconoce— esté en el centro de EFPA Congress en Palma de Mallorca.

El legado de Toni Nadal, quien estará presente en este congreso, no es solo una historia deportiva; es una forma de entender la exigencia, la disciplina y el papel del que acompaña desde el banquillo. Y, trasladado al ámbito financiero, es también una invitación a recuperar cierta sensatez en medio de la inmediatez y el exceso de ruido.

Invertir así no consiste en buscar un golpe ganador en cada pelota. Consiste en aceptar que el mercado siempre será más grande que uno mismo, en sostener un plan cuando deja de ser cómodo y en elegir —quizá esa sea la decisión más importante— a alguien que no confirme lo que uno desea oír, sino que diga, con claridad y a tiempo, lo que conviene entender para seguir en el partido.

*** Andrea Carreras-Candi, directora de EFPA España.