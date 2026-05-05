Las dos burbujas que realmente hay que vigilar

La predicción de la mayoría de influencers, medios y muchos analistas de que estábamos en plena burbuja bursátil pasará a la historia como la peor desde que casi nadie vio venir la última crisis financiera. Solo que a la inversa.

Hace ya más de tres años que el mensaje era claro. Y unánime. Las grandes empresas tecnológicas estaban carísimas y estábamos en una burbuja a punto de explotar, que nos llevaría a una crisis financiera sin precedentes. No sabemos si lo decían porque lo creían o para captar seguidores, porque como click bait lo de la burbuja no tiene precio (bait significa cebo en inglés).

El caso es que, desde que a principios de 2023 se intensificó el mensaje –venía de muy atrás– el Nasdaq ha subido la friolera de un 146%. Y los miembros principales de la supuesta burbuja, Las siete magníficas, han subido mucho más.

Y mira que era fácil entender en 2023 que la llegada de la inteligencia artificial era una de las mayores revoluciones tecnológicas que ha vivido la humanidad

Por eso digo que la predicción ha sido histórica, pero por históricamente mala. Y mira que era fácil entender en 2023 que la llegada de la inteligencia artificial era una de las mayores revoluciones tecnológicas que ha vivido la humanidad. Por no hablar de los precios, que no tenían –ni tienen– nada que ver con los que había en una burbuja de verdad, como la de marzo del año 2000.

Como he comentado muchas veces, una de las características de las burbujas de verdad es que cuando explotan pillan a casi todo el mundo por sorpresa. Para que explote una burbuja tiene que haber elemento sorpresa. Si todo el mundo está diciendo que hay una burbuja, no hay elemento sorpresa.

Si queremos vigilar por dónde puede venir de verdad una burbuja –y vendrá, porque es algo inherente a los mercados y a la propia economía–, tenemos que fijarnos en aquella parte de la economía o del sector financiero donde realmente se está hinchando algo y que lo esté haciendo con excesos valorativos preocupantes.

Como he comentado antes, un PER forward de 25 para unas empresas –Las siete magníficas– cuyos beneficios están creciendo seis o siete veces más que la media histórica del S&P 500, no es precisamente un exceso valorativo.

El primer activo financiero que hay que vigilar siguiendo la regla de hinchamiento real y el exceso financiero es la deuda. Especialmente la deuda pública, pero también estamos viendo señales preocupantes en los fondos que invierten en deuda privada (private debt).

No digo que haya ahora mismo una burbuja a punto de explotar, pero afirmo que se está hinchando. En 20 años, la deuda pública mundial ha pasado de representar un 60% del PIB a representar más del 100%.

El primer activo financiero que hay que vigilar siguiendo la regla de hinchamiento real y el exceso financiero es la deuda

Países como EEUU tienen una deuda pública en manos del público que ya supone un 100% de su PIB (125% si incluimos la deuda pública intergubernamental). Y Japón ha entrado en niveles totalmente surrealistas, con un 230% de su PIB.

Por su parte, Europa ha decidido que no va a ser menos y se ha lanzado a un frenesí de gasto público que nos llevará a una situación a la japonesa, en la que, para generar crecimiento de forma artificial, se emite deuda y, con ese dinero, inversión y gasto público. No sabemos cuándo va a explotar, pero si se sigue inflando explotará. No solo es una cuestión económica, es casi una cuestión física.

La otra burbuja que podría estar generándose sería al calor de la salida a bolsa de las empresas pioneras de la IA, como Anthropic, Open AI o X AI.

Porque otra condición necesaria para que se produzca una burbuja, o al menos un cambio de tendencia bursátil, es que todo lo bueno que le pueda pasar a un activo, sector o país esté descontado en los precios de cara a los próximos años.

La otra burbuja que podría estar generándose sería al calor de la salida a bolsa de las empresas pioneras de la IA, como Anthropic, Open AI o X AI

Probablemente esto todavía no sea el caso en las empresas de la IA que salen ahora a bolsa, precisamente porque salen ahora y normalmente estas primeras salidas suelen tener cierto recorrido alcista. Además en este caso representan una parte pequeña del capital total y es probable que el precio que se establezca deje cierto margen para futuras colocaciones (si la primera sale mal, pocos querrán ir a la segunda o la tercera).

Pero teniendo en cuenta que hablamos de empresas sin beneficios y en las que hay puestas enormes expectativas, no sería de extrañar que sea en ese sector bursátil donde puedan surgir problemas. En las que ya cotizan no se puede hablar de burbuja cuando la subida de las cotizaciones va acompañada de un incremento paralelo en los beneficios, como es el caso. E invierten mucho en IA, pero se lo pueden permitir.

Probablemente ninguna de estas dos burbujas vaya a estallar en breve

Probablemente ninguna de estas dos burbujas vaya a estallar en breve. La de deuda porque el nivel de complacencia que tienen los mercados hacia los excesos de deuda de los políticos y la capacidad que tienen estos de subirnos los impuestos es muy alta .

En cuanto a la de la IA, habrá que estar muy atentos a cuando se hayan descontado en los precios el mejor de los escenarios para la implantación de la misma. Y es una información que vamos a tener, porque cada vez vamos a conocer mejores esas empresas y su capacidad de comerse el mundo.

La buena noticia, aparte de que existen señales, es que existen coberturas (protección), tanto frente a la crisis de deuda como a la llegada de una burbuja en los valores tecnológicos. Pero de eso ya hablaremos otro día porque hoy nos hemos quedado sin espacio.

***Víctor Alvargonzález es socio fundador de la empresa de asesoramiento financiero independiente Nextep Finance.