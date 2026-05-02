“La libertad económica es la base de las demás libertades” (Bastiat)

El Global Entrepreneur Report 2026 de UBS ofrece un análisis exhaustivo sobre las perspectivas, ambiciones y retos de más de 200 líderes empresariales en el entorno actual. La mayoría de estos emprendedores manifiesta un marcado optimismo hacia el futuro, impulsado principalmente por el avance de la inteligencia artificial y el aumento de la demanda de sus servicios.

No obstante, el informe destaca preocupaciones latentes como la inestabilidad geopolítica y la dificultad para encontrar personal especializado en nuevas tecnologías. Muchos propietarios planean expandir sus operaciones internacionalmente o vender sus compañías a compradores estratégicos en los próximos cinco años para asegurar su patrimonio personal.

Tras un 2025 convulso, el optimismo regresa. Los emprendedores están centrados en tres frentes: tecnología, movilidad global y planificación del legado. He aquí los gráficos fundamentales para entender este año.

El 68% de los empresarios son optimistas respecto al futuro inmediato de sus negocios. Los motivos principales son el aumento de la demanda (64%) y los avances en innovación (34%). Suiza y Europa lideran este sentimiento positivo, mientras que Asia-Pacífico se muestra más cauta:

El 68% de los empresarios son optimistas

La intención de crecer es sólida. A corto plazo (12 meses), el 51% prevé aumentar su plantilla. Sin embargo, la visión a largo plazo es masiva: el 80% planea contratar más personal en los próximos cinco años, con EEUU y Europa a la cabeza de esta expansión laboral:

Próximos 5 años

Casi la mitad de los emprendedores (45%) considera probable trasladar o expandir sus operaciones a otro país. El objetivo principal es acceder a nuevos clientes (64%), dejando la optimización fiscal (13%) en un segundo plano:

Traslado de empresa

Ante la inestabilidad política y el riesgo de recesión, las empresas están actuando. Las medidas estrella son el aumento de la eficiencia operativa (66%) y la diversificación de mercados y clientes (60%). Sólo un 15% está optando por retrasar inversiones de capital:

Eficiencia operativa

Entre las tecnologías con las mayores oportunidades, la IA es la ganadora absoluta (61%), seguida de la automatización y robótica (38%). El mayor beneficio percibido es el aumento de la eficiencia (67%), aunque la falta de personal cualificado (46%) sigue siendo la principal barrera para su adopción total:

La IA ofrece oportunidades laborales

Un tercio de los empresarios prevé una transición en los próximos cinco años. La opción preferida es la venta a un comprador estratégico del mismo sector (40%), seguida por el traspaso a la siguiente generación (23%):

Vender la empresa

Casi un tercio de los emprendedores (32%) admite no haber acumulado tanto patrimonio personal fuera de su empresa como debería. Esta brecha es especialmente notable en EEUU (47%), donde los fundadores suelen priorizar el crecimiento del negocio por encima de su riqueza personal hasta el momento de la salida:

Patrimonio privado

En conclusión, el emprendedor de 2026 es móvil, tecnológico y está empezando a ser consciente de la necesidad de diversificar su riqueza. La clave del éxito este año reside en combinar la eficiencia impulsada por la IA con una estrategia financiera que no descuide el patrimonio privado frente al crecimiento corporativo:

Resilencia

Anímate a conseguir la libertad financiera con tus negocios y con tus inversiones. JFK solía decir: “El conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento”.