El miércoles la mayoría de los medios económicos, los llamados salmón, recogían una noticia que aunque fue destacada, creo que es importante y no debería pasar como una noticia ecońmica más.

Por eso me atrevo a remarcarla en esta tribuna. Creo que es obligatorio repetirla para que no quede aplastada por los miles de titulares diarios. ¡¡¡Los españoles trabajadores deben ser conscientes de ello!!!

La noticia es esta: “La subida del salario del trabajador español en 2025 fue absorbida por el incremento de la presión fiscal y las cotizaciones sociales”.

En otras palabras: La capacidad adquisitiva del salario del trabajador español en 2025 en términos reales, descontando la inflación, fue inferior a la de 2024 por los impuestos y cargas sociales que aumentan sin parar”.

La clase media y trabajadora española se empobrece con Sánchez año a año. Lo vengo escribiendo desde hace tiempo. Pero ahora puedo acudir a un “argumento de autoridad”. No lo digo yo. Lo dice un organismo internacional de solvencia: la OCDE.

El mayor contribuyente a las finanzas del la OCDE es EEUU

La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se creó en 1961. Tiene 38 miembros fundadores pero coopera con más de 100. Su objetivo es realizar los estudios pertinentes para orientar al mundo y fomentar el desarrollo económico y social y la igualdad. Su sede está en Paris.

El embajador español ante el organismo es Ximo Puig, el expresidente de la Generalitat valenciana. Un premio de Sánchez a los servicios prestados a su figura hasta que los electores de la Comunidad Valenciana decidieron darle el pasaporte (cómo diría un castizo).

Lo que pasa es que esos electores no pensaban que le estaban haciendo el favor de su vida: un “puestecito” en París, bien remunerado, sin responsabilidades y alejado del mundanal ruido. Como diría otro castizo: ha pasado a mejor vida, nunca mejor dicho, una bicoca.

Por otra parte el mayor contribuyente a las finanzas del la OCDE es EEUU. Por eso no resulta inane que destaque los errores de Sánchez, dada la opinión que Trump tiene de él.

La embajadora estadounidense en estos momentos es Kare Enstron y por razones de protocolo como es interina fue nombrada por el Departamento de Estado. Es decir, nada menos que por Marco Rubio, la mano derecha de Trump.

La realidad es que entre el IRPF, que subió un 0,25%, y cuotas de seguridad social el salario español se deteriora

Se podría decir que Ximo Puig no puede cambiar un informe técnico. Pero todos sabemos que en esos niveles no hay informes técnicos neutrales. Una coma, o un comentario adicional, desvirtúan el titular, que es lo que de verdad interesa a los políticos locales.

Pero, esta vez, no han cambiado nada, porque afortunadamente para la verdad el embajador español no pinta nada. Allí esta descansando al lado del Sena contemplando la Torre Eiffel. Está a por uvas.

Maniobras diplomáticas aparte, la realidad es que entre el IRPF, que subió un 0,25%, y cuotas de seguridad social el salario español se deteriora.

Se podría decir que eso permite mejorar los servicios públicos y compensar esa pérdida de capacidad adquisitiva.

Pero todos somos conscientes del apagón eléctrico (¡hace un año sin aclarar responsabilidades políticas?), los problemas ferroviarios, la dificultad de encontrar cita en la Seguridad Social o en el SEPE, los baches de las carreteras, la disminución constante del porcentaje de inversiones en el gasto público,…

Si a todo ello le añadimos el aumento constante de la deuda pública que va por 1,723 billones de euros, al pregunta es:

¿Pero donde mete el gobierno Sánchez todo el dinero que recaudan, que cada vez es más?

Pues no lo podremos saber con exactitud porque: ¡¡No hay Presupuestos del Estado”. Ni siquiera un proyecto de él. Lo que Montero decía que estaba preparando, ahora ha quedado sepultado en el debate de la “prioridad nacional” y otros artilugios que nos despintan de lo que de verdad importa: ¡¡de como está el bolsillo de los españoles!!

Esto último no lo dice la OCDE pero yo sí.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.