"I see a country always starved" (Pete Townshend).

Pocas veces se ve al ministro de Economía desmentir la propaganda de su Gobierno, pero así ha ocurrido con los datos del paro de marzo. Pedro Sánchez se lanzaba a las redes sociales portando una camiseta de la selección española con el número 22 y afirmaba en su cuenta de X: "Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social".

Todos los ministros se lanzaban a las redes con un mensaje: "22".

Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social.



Sois quienes levantáis, empujáis y construis este país. Un equipo que está haciendo historia.



¡22 millones de empleos! pic.twitter.com/drAVByE7pn — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 6, 2026

Por supuesto, el dato es engañoso y, además, en varios aspectos.

No son 22 millones de afiliados, sino de afiliaciones, y la diferencia es enorme. Cuando España tiene un récord de pluriempleo de más de 870.000 personas y miles de afiliaciones sin apenas remuneración, el dato de afiliación se dopa con personas que tienen dos o tres trabajos, además de inflarse con contratos que no tienen apenas remuneración.

Cuanto más pluriempleo hay, más sube el dato de afiliación. Fascinante.

Es por ello que la tasa de actividad en España está estancada en el 58,9% desde hace años. Se lo explica su propio ministerio, el de Seguridad Social, en el cuadro metodológico: “El número de afiliados no se corresponde necesariamente con el de trabajadores, sino que se trata de relaciones laborales o situaciones que generan obligación de estar afiliado; es decir, una misma persona se contabiliza en las estadísticas tantas veces como situaciones de afiliación tenga, ya sea porque tiene varias relaciones laborales en un mismo régimen o porque las tenga en varios”.

Cuanto más pluriempleo hay, más sube el dato de afiliación. Fascinante

Además, como ha tenido que corregirle hasta Carlos Cuerpo, ministro de Economía, la cifra de 22 millones que vende el Gobierno es desestacionalizada, es decir, no es la cifra de afiliación media que siempre se analiza.

Efectivamente, la afiliación media de marzo de 2026 fue de 21.882.147 en la Seguridad Social. Es decir, mientras el Gobierno habla de “más de 22 millones” en la serie desestacionalizada (22.010.532), el dato medio mensual observado se queda en esos 21,88 millones de afiliaciones.

Una parte relevante de esa cifra de 21,88 millones de afiliaciones corresponde a pluriempleo (segundas o terceras altas de la misma persona), que la propia Seguridad Social sitúa en torno a 872.000 personas.

Y además las estadísticas incluyen también situaciones de alta sin remuneración, por lo que el número de afiliaciones no coincide con el de personas efectivamente ocupadas ni con puestos de trabajo a jornada completa equivalentes.

Sector público

No podemos olvidar que, en el aumento de afiliación interanual, hay 91.318 nuevos empleos públicos, acentuando la tendencia de dopar los datos de empleo con puestos del sector público pagados con más deuda.

La evidencia de la precariedad de estas cifras de empleo es que el último día de marzo se destruyeron 141.710 puestos de trabajo. El dato final de 31 de marzo fueron 21.860.555 afiliaciones.

Los datos de paro de marzo, con una caída de 22.934 personas, reflejan una cifra mejor que la del mismo mes de 2025, en el que el desempleo bajó en 13.311 personas en relación con el mes anterior. Sin embargo, es el cuarto peor dato mensual en un mes de marzo en los últimos doce años.

La afiliación a la Seguridad Social se ha incrementado en 524.000 en términos interanuales. Pues bien, para conseguir este incremento se han firmado 15.759.864 contratos, es decir, una media de 30 contratos por afiliación al año. Eso es evidencia de precariedad.

La realidad del paro es diametralmente opuesta a la que vende el Gobierno. El paro efectivo continúa por encima de los 3,8 millones

La realidad del paro es diametralmente opuesta a la que vende el Gobierno. El paro efectivo continúa por encima de los 3,8 millones.

Las personas registradas en el SEPE y que no están ocupadas alcanzan los 3.892.314 en marzo. Esto incluye 10.239 personas en ERTE y los fijos discontinuos inactivos, que se situaron al finalizar febrero en más de 860.000.

La evidencia de los datos de paro de marzo es que nada ha cambiado y que el maquillaje estadístico es la estrategia gubernamental.

La realidad es evidente: el paro efectivo está por encima de los 3,8 millones de personas y apenas ha mejorado desde 2019. La afiliación está dopada por empleo público, pluriempleo y contratos sin apenas remuneración. La tasa de actividad está estancada en el 58,9%, reflejando que no hay récord de empleo alguno.

España sigue liderando el índice de miseria de la Unión Europea, la tasa de paro oficial y tiene una de las tasas de holgura laboral más altas de toda la UE. Sánchez ha despilfarrado el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia y deja paro y afiliación maquillados y precariedad escondida.